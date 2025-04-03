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Как россияне оценивают воссоединение Донбасса и Новороссии с РФ – опрос - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Как россияне оценивают воссоединение Донбасса и Новороссии с РФ – опрос
Как россияне оценивают воссоединение Донбасса и Новороссии с РФ – опрос - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Как россияне оценивают воссоединение Донбасса и Новороссии с РФ – опрос
К воссоединению Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией положительно относятся 74% россиян, отрицательно – 7%. Об... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T13:46
2025-04-03T13:58
вциом
новые регионы россии
общество
россия
новости
опрос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. К воссоединению Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией положительно относятся 74% россиян, отрицательно – 7%. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования представила эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ Мария Григорьева на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Круглый стол посвящен 11-летию со дня образования ДНР.Говоря об эмоциональных оценках россиянами воссоединения исторических регионов с РФ, социолог отметила, что позитивные чувства это событие вызывает у 60% респондентов. В частности, половина опрошенных заявили, что испытывают гордость, а каждый десятый - восхищение. О негативных эмоциях (разочарование, осуждение) высказались 6%. Четверть опрошенных сказали, что воссоединение исторических регионов с РФ не вызывает у них никаких эмоций.Около половины респондентов (44%) считают, что воссоединение принесло России больше пользы, противоположной точки зрения придерживаются 11%.Говоря о мотивах своего положительного отношения к воссоединению, половина опрошенных заявила, что это стало восстановлением исторической справедливости, что это русские земли и что там живут русские люди. 15% указали на необходимость защиты населения новых территорий.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250310/skolko-rossiyan-odobryayut-vossoedinenie-kryma-s-rf-spustya-11-let-1144795335.html
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вциом, новые регионы россии, общество, россия, новости, опрос
Как россияне оценивают воссоединение Донбасса и Новороссии с РФ – опрос

Три четверти россиян положительно относятся к воссоединению новых регионов с РФ – опрос

13:46 03.04.2025 (обновлено: 13:58 03.04.2025)
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкПразднование Первомая в Крыму
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© РИА Новости . Андрей Иглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. К воссоединению Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией положительно относятся 74% россиян, отрицательно – 7%. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования представила эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ Мария Григорьева на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Круглый стол посвящен 11-летию со дня образования ДНР.
"74% россиян поддерживают воссоединение, декларируют позитивное отношение к этому событию. Негатив выражен крайне ограниченно и даже немного сократился за последние несколько лет – всего 7% (в 2022 году этот показатель составлял 11% - ред.). 17% говорят о нейтральных эмоциях", - сказала Григорьева.
Говоря об эмоциональных оценках россиянами воссоединения исторических регионов с РФ, социолог отметила, что позитивные чувства это событие вызывает у 60% респондентов. В частности, половина опрошенных заявили, что испытывают гордость, а каждый десятый - восхищение. О негативных эмоциях (разочарование, осуждение) высказались 6%. Четверть опрошенных сказали, что воссоединение исторических регионов с РФ не вызывает у них никаких эмоций.
Около половины респондентов (44%) считают, что воссоединение принесло России больше пользы, противоположной точки зрения придерживаются 11%.
Говоря о мотивах своего положительного отношения к воссоединению, половина опрошенных заявила, что это стало восстановлением исторической справедливости, что это русские земли и что там живут русские люди. 15% указали на необходимость защиты населения новых территорий.
"Воссоединение воспринимается с одной стороны как акт восстановления исторической справедливости, с другой стороны как сопротивление западному влиянию и попытка противостоять внешней агрессии. Также на отношение влияет усилившийся запрос на национальное единство, патриотизм, консолидацию, ценности коллективизма. Воссоединение исторических регионов с РФ и забота о населении этих регионов очень хорошо ложится в этот запрос", - подытожила Григорьева.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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Празднование годовщины воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
10 марта, 12:48
Сколько россиян одобряют воссоединение Крыма с РФ спустя 11 лет
 
ВЦИОМНовые регионы РоссииОбществоРоссияНовостиОпрос
 
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