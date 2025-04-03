https://crimea.ria.ru/20250403/kak-rossiyane-otsenivayut-vossoedinenie-donbassa-i-novorossii-s-rf--opros-1145417910.html

Как россияне оценивают воссоединение Донбасса и Новороссии с РФ – опрос

Как россияне оценивают воссоединение Донбасса и Новороссии с РФ – опрос - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Как россияне оценивают воссоединение Донбасса и Новороссии с РФ – опрос

К воссоединению Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией положительно относятся 74% россиян, отрицательно – 7%. Об... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T13:46

2025-04-03T13:46

2025-04-03T13:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. К воссоединению Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией положительно относятся 74% россиян, отрицательно – 7%. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования представила эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ Мария Григорьева на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Круглый стол посвящен 11-летию со дня образования ДНР.Говоря об эмоциональных оценках россиянами воссоединения исторических регионов с РФ, социолог отметила, что позитивные чувства это событие вызывает у 60% респондентов. В частности, половина опрошенных заявили, что испытывают гордость, а каждый десятый - восхищение. О негативных эмоциях (разочарование, осуждение) высказались 6%. Четверть опрошенных сказали, что воссоединение исторических регионов с РФ не вызывает у них никаких эмоций.Около половины респондентов (44%) считают, что воссоединение принесло России больше пользы, противоположной точки зрения придерживаются 11%.Говоря о мотивах своего положительного отношения к воссоединению, половина опрошенных заявила, что это стало восстановлением исторической справедливости, что это русские земли и что там живут русские люди. 15% указали на необходимость защиты населения новых территорий.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вциом, новые регионы россии, общество, россия, новости, опрос