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Упавшую подпорную стену в Ялте укрепят специальной конструкцией
Упавшую подпорную стену в Ялте укрепят специальной конструкцией - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Упавшую подпорную стену в Ялте укрепят специальной конструкцией
Упавшую на выходных подпорную стену в Ялте временно укрепят удерживающей конструкцией, которая позволит избежать "сползания" дорожного полотна, сообщила мэр... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T17:33
2025-04-07T17:33
2025-04-07T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Упавшую на выходных подпорную стену в Ялте временно укрепят удерживающей конструкцией, которая позволит избежать "сползания" дорожного полотна, сообщила мэр города Янина Павленко.Обвал произошел в субботу в поселке Ливадия. Жители трех многоквартирных домов оставались без воды и газоснабжения до 7 апреля. Одна полоса дороги была перекрыта для движения транспорта. На месте работали профильные специалисты, сотрудники департамента муниципального контроля. Им удалось установить причину происшествия, говорится в ТГ-канале главы администрации.Она уточнила, что виновник обязался провести аварийно-восстановительные работы и укрепление склона за свой счет. Проект ремонта разработают в специализированной компании."Параллельно проверим район на предмет законности построек – имеет место подмывание стены из-за реки, которая изменила свое русло", – добавила мэр Ялты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза обрушения дороги: в Ялте рухнула подпорная стенаВ Евпатории восстанавливают водоснабжение после масштабного ремонтаВ Ялте остановят стройки на четыре месяца
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новости, янина павленко, ливадия, крым, новости крыма, городская среда, происшествия
Упавшую подпорную стену в Ялте укрепят специальной конструкцией
Упавшую подпорную стену в Ялте временно укрепят удерживающей конструкцией - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Упавшую на выходных подпорную стену в Ялте временно укрепят удерживающей конструкцией, которая позволит избежать "сползания" дорожного полотна, сообщила мэр города Янина Павленко.
Обвал произошел в субботу в поселке Ливадия. Жители трех многоквартирных домов оставались без воды и газоснабжения до 7 апреля. Одна полоса дороги была перекрыта для движения транспорта. На месте работали профильные специалисты, сотрудники департамента муниципального контроля. Им удалось установить причину происшествия, говорится в ТГ-канале главы администрации.
"Обследования подтвердили, что причиной стало проведение строительных работ на частном участке. Собственник планировал укрепить стену, начал работы, но не успел", – пишет Павленко.
Она уточнила, что виновник обязался провести аварийно-восстановительные работы и укрепление склона за свой счет. Проект ремонта разработают в специализированной компании.
"Параллельно проверим район на предмет законности построек – имеет место подмывание стены из-за реки, которая изменила свое русло", – добавила мэр Ялты.
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