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Когда в Керчи откроют ледовый каток и где в Крыму построят такие объекты - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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Когда в Керчи откроют ледовый каток и где в Крыму построят такие объекты
Когда в Керчи откроют ледовый каток и где в Крыму построят такие объекты - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Когда в Керчи откроют ледовый каток и где в Крыму построят такие объекты
Открытие нового ледового катка в Керчи планируется на начало мая, далее аналогичные объекты планируют построить еще в трех городах республики. Об этом заявил в... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T17:54
2025-04-07T17:55
новости крыма
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спорт
ледовый каток в керчи
ледовый каток
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Открытие нового ледового катка в Керчи планируется на начало мая, далее аналогичные объекты планируют построить еще в трех городах республики. Об этом заявил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов.Каток оборудован трибуной на 800 мест, быстровозводимое здание специалисты оценивают, как эффективный и перспективный проект, который будет использоваться и в других субъектах страны, подчеркнул глава региона.По словам Аксенова, на сегодняшний день 710 юных крымчан уже тренируются на катках в Симферополе и в селе Уютном Сакского района, и показывают высокие результаты на чемпионатах России по хоккею и фигурному катанию. Всего по Крыму 1,5 тысячи детей будут бесплатно обучаться зимним видам спорта. Для этого из республиканского бюджета в этом году выделяется 210 млн рублей."Возможно, кто-то из ребят сможет в будущем побороться за рекорд выдающегося хоккеиста Александра Овечкина, с чем мы его, кстати, поздравляем", - написал глава Крыма в своем Telegram-канале.Правительство России ранее выделило 288 млн рублей на достройку крытого катка в Севастополе. В 2025 году сделают внутреннюю отделку, фасад, установят системы охлаждения ледового поля, смонтируют водопровод и канализацию, и систему освещения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Появление ледового дворца в Керчи было стратегическим решением – АвербухВ Крыму хотят создать профессиональную хоккейную командуЗвезда и лед: как в Крыму готовят будущих чемпионов
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, спорт, ледовый каток в керчи, ледовый каток, сергей аксенов
Когда в Керчи откроют ледовый каток и где в Крыму построят такие объекты

Вслед за Керчью ледовый катки построят еще в трех городах Крыма - Аксенов

17:54 07.04.2025 (обновлено: 17:55 07.04.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Открытие нового ледового катка в Керчи планируется на начало мая, далее аналогичные объекты планируют построить еще в трех городах республики. Об этом заявил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов.
"Открытие нового ледового катка в Керчи запланировано на начало мая. Более 700 детей смогут заниматься здесь за счет бюджетных средств", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Каток оборудован трибуной на 800 мест, быстровозводимое здание специалисты оценивают, как эффективный и перспективный проект, который будет использоваться и в других субъектах страны, подчеркнул глава региона.
"В будущем планируется строительство ледовых дворцов в Феодосии, Ялте и дополнительного – в Симферополе", - анонсировал он.
По словам Аксенова, на сегодняшний день 710 юных крымчан уже тренируются на катках в Симферополе и в селе Уютном Сакского района, и показывают высокие результаты на чемпионатах России по хоккею и фигурному катанию. Всего по Крыму 1,5 тысячи детей будут бесплатно обучаться зимним видам спорта. Для этого из республиканского бюджета в этом году выделяется 210 млн рублей.
"Возможно, кто-то из ребят сможет в будущем побороться за рекорд выдающегося хоккеиста Александра Овечкина, с чем мы его, кстати, поздравляем", - написал глава Крыма в своем Telegram-канале.
Правительство России ранее выделило 288 млн рублей на достройку крытого катка в Севастополе. В 2025 году сделают внутреннюю отделку, фасад, установят системы охлаждения ледового поля, смонтируют водопровод и канализацию, и систему освещения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости КрымаКрымСпортЛедовый каток в КерчиЛедовый катокСергей Аксенов
 
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