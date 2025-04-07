https://crimea.ria.ru/20250407/kogda-v-kerchi-otkroyut-ledovyy-katok-i-gde-v-krymu-postroyat-takie-obekty-1145498691.html

Когда в Керчи откроют ледовый каток и где в Крыму построят такие объекты

Когда в Керчи откроют ледовый каток и где в Крыму построят такие объекты - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Когда в Керчи откроют ледовый каток и где в Крыму построят такие объекты

Открытие нового ледового катка в Керчи планируется на начало мая, далее аналогичные объекты планируют построить еще в трех городах республики. Об этом заявил в... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T17:54

2025-04-07T17:54

2025-04-07T17:55

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сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Открытие нового ледового катка в Керчи планируется на начало мая, далее аналогичные объекты планируют построить еще в трех городах республики. Об этом заявил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов.Каток оборудован трибуной на 800 мест, быстровозводимое здание специалисты оценивают, как эффективный и перспективный проект, который будет использоваться и в других субъектах страны, подчеркнул глава региона.По словам Аксенова, на сегодняшний день 710 юных крымчан уже тренируются на катках в Симферополе и в селе Уютном Сакского района, и показывают высокие результаты на чемпионатах России по хоккею и фигурному катанию. Всего по Крыму 1,5 тысячи детей будут бесплатно обучаться зимним видам спорта. Для этого из республиканского бюджета в этом году выделяется 210 млн рублей."Возможно, кто-то из ребят сможет в будущем побороться за рекорд выдающегося хоккеиста Александра Овечкина, с чем мы его, кстати, поздравляем", - написал глава Крыма в своем Telegram-канале.Правительство России ранее выделило 288 млн рублей на достройку крытого катка в Севастополе. В 2025 году сделают внутреннюю отделку, фасад, установят системы охлаждения ледового поля, смонтируют водопровод и канализацию, и систему освещения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Появление ледового дворца в Керчи было стратегическим решением – АвербухВ Крыму хотят создать профессиональную хоккейную командуЗвезда и лед: как в Крыму готовят будущих чемпионов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, спорт, ледовый каток в керчи, ледовый каток, сергей аксенов