https://crimea.ria.ru/20250407/kogda-v-kerchi-otkroyut-ledovyy-katok-i-gde-v-krymu-postroyat-takie-obekty-1145498691.html
Когда в Керчи откроют ледовый каток и где в Крыму построят такие объекты
Когда в Керчи откроют ледовый каток и где в Крыму построят такие объекты - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Когда в Керчи откроют ледовый каток и где в Крыму построят такие объекты
Открытие нового ледового катка в Керчи планируется на начало мая, далее аналогичные объекты планируют построить еще в трех городах республики. Об этом заявил в... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T17:54
2025-04-07T17:54
2025-04-07T17:55
новости крыма
крым
спорт
ледовый каток в керчи
ледовый каток
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111695/47/1116954706_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_22a3564cc29bd50dcfb6604307908208.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Открытие нового ледового катка в Керчи планируется на начало мая, далее аналогичные объекты планируют построить еще в трех городах республики. Об этом заявил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов.Каток оборудован трибуной на 800 мест, быстровозводимое здание специалисты оценивают, как эффективный и перспективный проект, который будет использоваться и в других субъектах страны, подчеркнул глава региона.По словам Аксенова, на сегодняшний день 710 юных крымчан уже тренируются на катках в Симферополе и в селе Уютном Сакского района, и показывают высокие результаты на чемпионатах России по хоккею и фигурному катанию. Всего по Крыму 1,5 тысячи детей будут бесплатно обучаться зимним видам спорта. Для этого из республиканского бюджета в этом году выделяется 210 млн рублей."Возможно, кто-то из ребят сможет в будущем побороться за рекорд выдающегося хоккеиста Александра Овечкина, с чем мы его, кстати, поздравляем", - написал глава Крыма в своем Telegram-канале.Правительство России ранее выделило 288 млн рублей на достройку крытого катка в Севастополе. В 2025 году сделают внутреннюю отделку, фасад, установят системы охлаждения ледового поля, смонтируют водопровод и канализацию, и систему освещения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Появление ледового дворца в Керчи было стратегическим решением – АвербухВ Крыму хотят создать профессиональную хоккейную командуЗвезда и лед: как в Крыму готовят будущих чемпионов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111695/47/1116954706_127:0:2738:1958_1920x0_80_0_0_9668c48d59a564f67fcefef2319e9b89.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, спорт, ледовый каток в керчи, ледовый каток, сергей аксенов
Когда в Керчи откроют ледовый каток и где в Крыму построят такие объекты
Вслед за Керчью ледовый катки построят еще в трех городах Крыма - Аксенов
17:54 07.04.2025 (обновлено: 17:55 07.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Открытие нового ледового катка в Керчи планируется на начало мая, далее аналогичные объекты планируют построить еще в трех городах республики. Об этом заявил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов.
"Открытие нового ледового катка в Керчи запланировано на начало мая. Более 700 детей смогут заниматься здесь за счет бюджетных средств", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Каток оборудован трибуной на 800 мест, быстровозводимое здание специалисты оценивают, как эффективный и перспективный проект, который будет использоваться и в других субъектах страны, подчеркнул глава региона.
"В будущем планируется строительство ледовых дворцов в Феодосии, Ялте и дополнительного – в Симферополе", - анонсировал он.
По словам Аксенова, на сегодняшний день 710 юных крымчан уже тренируются на катках в Симферополе и в селе Уютном Сакского района, и показывают высокие результаты на чемпионатах России по хоккею и фигурному катанию. Всего по Крыму 1,5 тысячи детей будут бесплатно обучаться зимним видам спорта. Для этого из республиканского бюджета в этом году выделяется 210 млн рублей.
"Возможно, кто-то из ребят сможет в будущем побороться за рекорд выдающегося хоккеиста Александра Овечкина, с чем мы его, кстати, поздравляем", - написал глава Крыма в своем Telegram-канале.
Правительство России ранее выделило 288 млн рублей на достройку крытого катка в Севастополе.
В 2025 году сделают внутреннюю отделку, фасад, установят системы охлаждения ледового поля, смонтируют водопровод и канализацию, и систему освещения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: