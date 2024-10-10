https://crimea.ria.ru/20241010/poyavlenie-ledovogo-dvortsa-v-kerchi-bylo-strategicheskim-resheniem--averbukh--1140988196.html

Появление ледового дворца в Керчи было стратегическим решением – Авербух

Появление ледового дворца в Керчи было стратегическим решением – Авербух - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Появление ледового дворца в Керчи было стратегическим решением – Авербух

Построить третий ледовый дворец в Крыму на территории Керчи было стратегическим решением главы республики Сергея Аксенова. Об этом РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T14:52

2024-10-10T14:52

2024-10-10T15:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Построить третий ледовый дворец в Крыму на территории Керчи было стратегическим решением главы республики Сергея Аксенова. Об этом РИА Новости Крым рассказал заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, который является инвестором этого проекта.Ледовый комплекс в Керчи будет отличаться от других крымских дворцов. Здесь построят трибуну на 800 мест и сделают ледовую дорожку для занятий керлингом. В этом комплексе будут проводиться соревнования, так как до Керчи очень удобно добираться спортсменам из других регионов России."Каток в Керчи в дальнейшем будет субсидироваться для бесплатных занятий детей. Проект стоит около 300 миллионов рублей", - уточнил Илья Авербух.Инвестор надеется, что все работы будут завершены в срок, и 1 января 2025 года новый ледовый комплекс в Крыму откроется.Строительство ледового дворца в Керчи началось во втором квартале текущего года. Илья Авербух отмечает, что логистика для доставки материалов остается сложной, но они делают все возможное, чтобы задачи были выполнены срок.Возведение каркаса здания10 октября на месте будущей ледовой арены установили первую колонну каркаса здания. Всего их будет 36.Он пояснил, что сразу все 36 колонн в силу своего размера и веса не могут прийти одновременно, да и этого не требуется. У рабочих выстроен четкий график поставки и монтажа, который соблюдается. В этом месяце должны завершить установку всех колонн и приступить к работам над связующими металлоконструкциями – так называемыми фермами.Сейчас, по словам Павла Диденко, уже завершены работы по заливке фундамента, возведению ограждения, прокладке канализации и водопровода. Далее будут проводить электрику, тепловую сеть, продолжится благоустройство территории.Школа зимних видов спортаВ административно-бытовом комплексе будут располагаться помещения для занятий разными видами спорта, раздевалки, душевые, санузлы, кафе и другие помещения.В самой школе зимних видов спорта "Наследие" Ильи Авербуха сообщили, что набор на секции в Керчи уже открыт. На фигурное катание принимают детей с трех лет, на хоккей – с 4 лет, на керлинг – с 10 лет. При этом будут отдельные группы и для взрослых. Если строительство Ледового дворца завершится в срок, то занятия в нем начнутся в январе следующего года. Но до этого с детьми уже начнут работать тренеры.В марте глава Крыма Сергей Аксенов после встречи Ильей Авербухом сообщил, что в Керчи до конца года появится новый ледовый каток, на котором за счет бюджета смогут заниматься 500 детей.В ноябре на полях международной выставки-форума "Россия" в Москве Илья Авербух рассказал, что в ближайшее время планируется приступить к строительству тренировочного центра в Керчи.Читайте также на РИА Новости Крым:Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в КрымуВ Крыму хотят создать профессиональную хоккейную командуЗвезда и лед: как в Крыму готовят будущих чемпионов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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