Появление ледового дворца в Керчи было стратегическим решением – Авербух
В Керчи начали возводить основной каркас здания ледового дворца Ильи Авербуха
14:52 10.10.2024 (обновлено: 15:00 10.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Построить третий ледовый дворец в Крыму на территории Керчи было стратегическим решением главы республики Сергея Аксенова. Об этом РИА Новости Крым рассказал заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, который является инвестором этого проекта.
"Построить ледовый дворец в Керчи – это было стратегическое решение главы Крыма Сергея Аксенова. Керчь – это ворота Крыма и второй по численности населения город полуострова. Было сразу оговорено, что сначала строится каток в Симферополе, столице Крыма, потом на западе полуострова – под Евпаторией, в поселке Уютное, и теперь в Керчи", - объяснил Илья Авербух.
Ледовый комплекс в Керчи будет отличаться от других крымских дворцов. Здесь построят трибуну на 800 мест и сделают ледовую дорожку для занятий керлингом. В этом комплексе будут проводиться соревнования, так как до Керчи очень удобно добираться спортсменам из других регионов России.
"Каток в Керчи в дальнейшем будет субсидироваться для бесплатных занятий детей. Проект стоит около 300 миллионов рублей", - уточнил Илья Авербух.
Инвестор надеется, что все работы будут завершены в срок, и 1 января 2025 года новый ледовый комплекс в Крыму откроется.
"Важно не просто построить ледовый каток, но и дальше наладить всю работу, набрать тренеров, детей. В школе зимних видов спорта "Наследие" в Крыму во всех трех ледовых дворцах будет заниматься уже более полутра тысяч детей. Хоккеисты из Симферополя уже выиграли много турниров среди сверстников", - отмечает заслуженный мастер спорта.
Строительство ледового дворца в Керчи началось во втором квартале текущего года. Илья Авербух отмечает, что логистика для доставки материалов остается сложной, но они делают все возможное, чтобы задачи были выполнены срок.
Возведение каркаса здания
10 октября на месте будущей ледовой арены установили первую колонну каркаса здания. Всего их будет 36.
"Пришли первые 12 колонн. Из этих металлоконструкций собирается основной каркас здания. Несущие стены будут обшиваться сендвич-панелями из утеплителя, они же будут облицовочные. Внутри поставим межэтажные перегородки, а также перегородки между помещениями. Все быстровозводимое", - рассказал начальник строительного участка Павел Диденко.
Он пояснил, что сразу все 36 колонн в силу своего размера и веса не могут прийти одновременно, да и этого не требуется. У рабочих выстроен четкий график поставки и монтажа, который соблюдается. В этом месяце должны завершить установку всех колонн и приступить к работам над связующими металлоконструкциями – так называемыми фермами.
Сейчас, по словам Павла Диденко, уже завершены работы по заливке фундамента, возведению ограждения, прокладке канализации и водопровода. Далее будут проводить электрику, тепловую сеть, продолжится благоустройство территории.
© РИА Новости КрымСтроительство Ледового дворца в Керчи
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Строительство Ледового дворца в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство Ледового дворца в Керчи
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Строительство Ледового дворца в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство Ледового дворца в Керчи
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Строительство Ледового дворца в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство Ледового дворца в Керчи
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Строительство Ледового дворца в Керчи
© РИА Новости Крым
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Строительство Ледового дворца в Керчи
© РИА Новости Крым
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Строительство Ледового дворца в Керчи
© РИА Новости Крым
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Строительство Ледового дворца в Керчи
© РИА Новости Крым
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Строительство Ледового дворца в Керчи
© РИА Новости Крым
Школа зимних видов спорта
"Общая площадь всей застройки более девяти тысяч квадратных метров, из них основное здание – около четырех тысяч квадратных метров. Будет построено ледовое поле, рядом с ним будет площадка для керлинга. Плюс двухэтажный административно-бытовой комплекс, он же входная группа", - уточнил Павел Диденко.
В административно-бытовом комплексе будут располагаться помещения для занятий разными видами спорта, раздевалки, душевые, санузлы, кафе и другие помещения.
В самой школе зимних видов спорта "Наследие" Ильи Авербуха сообщили, что набор на секции в Керчи уже открыт. На фигурное катание принимают детей с трех лет, на хоккей – с 4 лет, на керлинг – с 10 лет. При этом будут отдельные группы и для взрослых.
Если строительство Ледового дворца завершится в срок, то занятия в нем начнутся в январе следующего года. Но до этого с детьми уже начнут работать тренеры.
В марте глава Крыма Сергей Аксенов после встречи Ильей Авербухом сообщил, что в Керчи до конца года появится новый ледовый каток, на котором за счет бюджета смогут заниматься 500 детей.
В ноябре на полях международной выставки-форума "Россия" в Москве Илья Авербух рассказал, что в ближайшее время планируется приступить к строительству тренировочного центра в Керчи.
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