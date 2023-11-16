https://crimea.ria.ru/20231116/ilya-averbukh-katok-na-dva-ledovykh-polya-postroyat-v-simferopole-1132839226.html
Илья Авербух: каток на два ледовых поля построят в Симферополе
Илья Авербух: каток на два ледовых поля построят в Симферополе - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Илья Авербух: каток на два ледовых поля построят в Симферополе
Фигурист, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Илья Авербух выбран амбассадором Республики Крым в сфере физической культуры и спорта на... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T20:15
2023-11-16T20:15
2023-11-16T20:48
илья авербух
международная выставка-форум «россия»
ольга торубарова
симферополь
евпатория
спорт
сергей аксенов
эксклюзивы риа новости крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Фигурист, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Илья Авербух выбран амбассадором Республики Крым в сфере физической культуры и спорта на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит в Москве. Об этом и о том, что уже сделано им для развития спорта на полуострове и о дальнейших планах он рассказал РИА Новости Крым.По словам фигуриста, у республики очень яркий, технологичный стенд: солнечный и сразу приковывающий к себе внимание. Он привлекает большое количество детей и взрослых, которые подходят, интересуются жизнью полуострова. На стенде проходят интересные викторины.Это тренировочные центры со стандартным ледовым полем олимпийских размеров, на котором можно проводить соревнования. Один центр находится в Симферополе, второй под Евпаторией, в поселке Уютное.По словам Авербуха, крымские ребята, которые тренируются в этих центрах, уже показали достойные результаты, в том числе попали в финальный топ турнира "Золотая шайба". А фигуристы выполнили очень высокие разряды, выступая на внутрироссийских, региональных соревнованиях.На вопрос, смогут ли теперь жители и гости Крыма увидеть ледовые шоу Ильи Авербуха, амбассадор ответил, что следующей зимой они обязательно приедут в Симферополь со своей программой в новый ледовый центр.Международная выставка-форум "Россия" открылась в Москве на ВДНХ 4 ноября. Свои экспозиции представляют все регионы России, федеральные министерства, крупные госкомпании и общественные организации. Крым представил на своем стенде главные достижения региона за период его нахождения в составе РФ. Форум-выставка продлится до 12 апреля следующего года.Читайте также на РИА Новости Крым:Гордость и мечта: Кириенко назвал главную задачу выставки-форума "Россия"В Севастополе появятся ледовые катки в новых микрорайонахАвербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму
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Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
илья авербух, международная выставка-форум «россия», ольга торубарова, симферополь, евпатория, спорт, сергей аксенов
Илья Авербух: каток на два ледовых поля построят в Симферополе
В Симферополе и Керчи построят новые ледовые центры – Илья Авербух
20:15 16.11.2023 (обновлено: 20:48 16.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Фигурист, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Илья Авербух выбран амбассадором Республики Крым в сфере физической культуры и спорта на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит в Москве. Об этом и о том, что уже сделано им для развития спорта на полуострове и о дальнейших планах он рассказал РИА Новости Крым.
"Сегодня состоялась такая теплая встреча и вручение мне диплома амбассадора на выставке-форуме "Россия". Крым представляла министр спорта республики Ольга Торубарова. Для меня большая честь быть амбассадором крымского спорта", – поделился Илья Авербух.
По словам фигуриста, у республики очень яркий, технологичный стенд: солнечный и сразу приковывающий к себе внимание. Он привлекает большое количество детей и взрослых, которые подходят, интересуются жизнью полуострова. На стенде проходят интересные викторины.
"У меня была беседа с людьми разных поколений, которые задавали вопросы о Крыме, как он развивается, в том числе о спорте на полуострове. За четыре года сделано достаточно много. Мы построили два ледовых центра, в которых более 800 детей занимаются хоккеем, фигурным катанием", – рассказал Авербух.
Это тренировочные центры со стандартным ледовым полем олимпийских размеров, на котором можно проводить соревнования. Один центр находится в Симферополе, второй под Евпаторией, в поселке Уютное.
"В ближайшее время мы планируем приступить к строительству большого, на два ледовых поля, катка в Симферополе. Такой же тренировочный центр появится и в Керчи. Это решение главы Республики Крым Сергея Аксенова. Таким образом по всему Крыму появятся ледовые центры, которые дают возможность детям заниматься", – поделился планами спортсмен.
По словам Авербуха, крымские ребята, которые тренируются в этих центрах, уже показали достойные результаты, в том числе попали в финальный топ турнира "Золотая шайба". А фигуристы выполнили очень высокие разряды, выступая на внутрироссийских, региональных соревнованиях.
На вопрос, смогут ли теперь жители и гости Крыма увидеть ледовые шоу Ильи Авербуха, амбассадор ответил, что следующей зимой они обязательно приедут в Симферополь со своей программой в новый ледовый центр.
Международная выставка-форум "Россия" открылась
в Москве на ВДНХ 4 ноября. Свои экспозиции представляют все регионы России, федеральные министерства, крупные госкомпании и общественные организации. Крым представил
на своем стенде главные достижения региона за период его нахождения в составе РФ. Форум-выставка продлится до 12 апреля следующего года.
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