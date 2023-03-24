https://crimea.ria.ru/20230324/averbukh-soobschil-ob-otkrytii-vtoroy-shkoly-figurnogo-kataniya-v-krymu--1127756455.html

Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму

Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму

Более 900 детей записались в секцию фигурного катания в новую школу Илья Авербуха в Крыму. Об этом на форуме в Алуште сообщил серебряный призер Олимпиады-2002 в РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T20:26

2023-03-24T20:26

2023-03-24T20:26

илья авербух

фигурное катание

спорт

крым

новости крыма

евпатория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/18/1127756338_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_25abdb126f72195aa03cc60b94c98197.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Более 900 детей записались в секцию фигурного катания в новую школу Илья Авербуха в Крыму. Об этом на форуме в Алуште сообщил серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух.Новый каток расположен в шаговой доступности от Евпатории, уточнил фигурист.По словам основателя школы фигурного катания в Крыму, новый каток "соответствует всем мировым стандартам", что позволит проводить как детские, так и "взрослые" соревнования.Ранее министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова сообщила, что филиал ледовой школы Ильи Авербуха "Наследие" откроется в селе Уютном Сакского района.Школа зимних видов спорта "Наследие" открылась в Симферополе в 2020 году. В ней крымские дети могут бесплатно обучаться фигурному катанию, хоккею и керлингу. Проект реализован в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым и по инициативе российского фигуриста, призера олимпийских игр Ильи Авербуха. В начале 2022 года стало известно о намерении знаменитого спортсмена открыть филиал школы в Сакском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один ледовый центр Авербуха появится в ЕвпаторииЗвезда и лед: как в Крыму готовят будущих чемпионовКот и лед: Мостик побывал в школе фигурного катания Ильи Авербуха

https://crimea.ria.ru/20201117/Smozhet-li-Krym-vospitat-olimpiyskikh-chempionov-po-figurnomu-kataniyu-1118950434.html

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Илья Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму Илья Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму 2023-03-24T20:26 true PT1M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья авербух, фигурное катание, спорт, крым, новости крыма, евпатория