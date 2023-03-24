Рейтинг@Mail.ru
Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230324/averbukh-soobschil-ob-otkrytii-vtoroy-shkoly-figurnogo-kataniya-v-krymu--1127756455.html
Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму
Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму
Более 900 детей записались в секцию фигурного катания в новую школу Илья Авербуха в Крыму. Об этом на форуме в Алуште сообщил серебряный призер Олимпиады-2002 в РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T20:26
2023-03-24T20:26
илья авербух
фигурное катание
спорт
крым
новости крыма
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/18/1127756338_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_25abdb126f72195aa03cc60b94c98197.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Более 900 детей записались в секцию фигурного катания в новую школу Илья Авербуха в Крыму. Об этом на форуме в Алуште сообщил серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух.Новый каток расположен в шаговой доступности от Евпатории, уточнил фигурист.По словам основателя школы фигурного катания в Крыму, новый каток "соответствует всем мировым стандартам", что позволит проводить как детские, так и "взрослые" соревнования.Ранее министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова сообщила, что филиал ледовой школы Ильи Авербуха "Наследие" откроется в селе Уютном Сакского района.Школа зимних видов спорта "Наследие" открылась в Симферополе в 2020 году. В ней крымские дети могут бесплатно обучаться фигурному катанию, хоккею и керлингу. Проект реализован в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым и по инициативе российского фигуриста, призера олимпийских игр Ильи Авербуха. В начале 2022 года стало известно о намерении знаменитого спортсмена открыть филиал школы в Сакском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один ледовый центр Авербуха появится в ЕвпаторииЗвезда и лед: как в Крыму готовят будущих чемпионовКот и лед: Мостик побывал в школе фигурного катания Ильи Авербуха
https://crimea.ria.ru/20201117/Smozhet-li-Krym-vospitat-olimpiyskikh-chempionov-po-figurnomu-kataniyu-1118950434.html
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Илья Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму
Илья Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму
2023-03-24T20:26
true
PT1M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/18/1127756338_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ab79dd758481468429c84bee478d5193.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илья авербух, фигурное катание, спорт, крым, новости крыма, евпатория
Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму

Более 900 детей записались на фигурное катание в новую школу Ильи Авербуха в Евпатории

20:26 24.03.2023
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Более 900 детей записались в секцию фигурного катания в новую школу Илья Авербуха в Крыму. Об этом на форуме в Алуште сообщил серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух.
Новый каток расположен в шаговой доступности от Евпатории, уточнил фигурист.
"Уже сейчас, когда еще не начали работать, более 900 ребят записались в секции, – сказал Авербух. – Конечно, будем их отсматривать, не все останутся и смогут получить уникальную возможность тренироваться абсолютно бесплатно".
По словам основателя школы фигурного катания в Крыму, новый каток "соответствует всем мировым стандартам", что позволит проводить как детские, так и "взрослые" соревнования.
Ранее министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова сообщила, что филиал ледовой школы Ильи Авербуха "Наследие" откроется в селе Уютном Сакского района.
Школа зимних видов спорта "Наследие" открылась в Симферополе в 2020 году. В ней крымские дети могут бесплатно обучаться фигурному катанию, хоккею и керлингу. Проект реализован в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым и по инициативе российского фигуриста, призера олимпийских игр Ильи Авербуха. В начале 2022 года стало известно о намерении знаменитого спортсмена открыть филиал школы в Сакском районе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Еще один ледовый центр Авербуха появится в Евпатории
Звезда и лед: как в Крыму готовят будущих чемпионов
Кот и лед: Мостик побывал в школе фигурного катания Ильи Авербуха
Фигурное катание
17 ноября 2020, 19:25Радио "Спутник в Крыму"
Сможет ли Крым воспитать олимпийских чемпионов по фигурному катанию
Илья АвербухФигурное катаниеСпортКрымНовости КрымаЕвпатория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:45Главные события Крыма: 24 марта
21:30Какой кашель может "говорить" о туберкулезе
21:02В Запорожской области оценили значение сотрудничества с регионами
20:43В Крым запустят дополнительные поезда
20:26Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму 1:08
20:15"Невиданный грабеж" Украины Западом: Медведчук о зерновой сделке
19:51Когда Сбер откроет свои отделения в Крыму
19:41В Керчи увековечили память героя спецоперации Руслана Умерова
19:32Снаряды с ураном уже находятся на Украине – мнение эксперта
19:19Улицу в Мелитополе назовут именем журналистки Дарьи Дугиной
19:09Что ждет старые танки Abrams на украинском фронте – анализ эксперта
18:37"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"
18:24В Севастополе простились погибшим в боях за Артемовск бойцом ЧВК "Вагнер"
18:11Весна набирает обороты: в Крыму на выходных +20 градусов
17:44В Румынии предложили присоединить часть Украины
17:28Порты ДНР вошли в реестр морских портов России – Пушилин
17:15Минкурортов Крыма: сезон будет непростым
16:57В Крыму подросток с друзьями угнал машину и мопед – возбуждено дело
16:38На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам
16:26Кабмин направит 5 млрд рублей на строительство гостиниц в 33 регионах
Лента новостейМолния