https://crimea.ria.ru/20230324/averbukh-soobschil-ob-otkrytii-vtoroy-shkoly-figurnogo-kataniya-v-krymu--1127756455.html
Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму
Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму
Более 900 детей записались в секцию фигурного катания в новую школу Илья Авербуха в Крыму. Об этом на форуме в Алуште сообщил серебряный призер Олимпиады-2002 в РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T20:26
2023-03-24T20:26
2023-03-24T20:26
илья авербух
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Более 900 детей записались в секцию фигурного катания в новую школу Илья Авербуха в Крыму. Об этом на форуме в Алуште сообщил серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух.Новый каток расположен в шаговой доступности от Евпатории, уточнил фигурист.По словам основателя школы фигурного катания в Крыму, новый каток "соответствует всем мировым стандартам", что позволит проводить как детские, так и "взрослые" соревнования.Ранее министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова сообщила, что филиал ледовой школы Ильи Авербуха "Наследие" откроется в селе Уютном Сакского района.Школа зимних видов спорта "Наследие" открылась в Симферополе в 2020 году. В ней крымские дети могут бесплатно обучаться фигурному катанию, хоккею и керлингу. Проект реализован в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым и по инициативе российского фигуриста, призера олимпийских игр Ильи Авербуха. В начале 2022 года стало известно о намерении знаменитого спортсмена открыть филиал школы в Сакском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один ледовый центр Авербуха появится в ЕвпаторииЗвезда и лед: как в Крыму готовят будущих чемпионовКот и лед: Мостик побывал в школе фигурного катания Ильи Авербуха
https://crimea.ria.ru/20201117/Smozhet-li-Krym-vospitat-olimpiyskikh-chempionov-po-figurnomu-kataniyu-1118950434.html
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Илья Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму
Илья Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму
2023-03-24T20:26
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PT1M08S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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илья авербух, фигурное катание, спорт, крым, новости крыма, евпатория
Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму
Более 900 детей записались на фигурное катание в новую школу Ильи Авербуха в Евпатории