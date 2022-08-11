https://crimea.ria.ru/20220811/kogda-v-sakskom-rayone-poyavitsya-ledovaya-shkola-averbukha-1124133541.html

Когда в Сакском районе появится ледовая школа Авербуха

Когда в Сакском районе появится ледовая школа Авербуха - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Когда в Сакском районе появится ледовая школа Авербуха

Филиал ледовой школы Ильи Авербуха "Наследие" в Сакском районе могут открыть уже этой зимой, сейчас завершается процесс согласования. Об этом рассказала министр РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T11:41

2022-08-11T11:41

2022-08-11T11:41

крым

спорт

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111695/47/1116954706_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_22a3564cc29bd50dcfb6604307908208.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Филиал ледовой школы Ильи Авербуха "Наследие" в Сакском районе могут открыть уже этой зимой, сейчас завершается процесс согласования. Об этом рассказала министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Министр выразила уверенность, что появление сакского филиала ледовой школы станет большим вкладом в развитие зимних видов спорта в Крыму."Мы надеемся, что эта ледовая площадка станет не только тренировочной базой нашей школы "Наследие", но и будет встречать любителей и профессионалов, которые в летний период времени будут приезжать на свои тренировочные сборы", - заключила она.Школа зимних видов спорта "Наследие" открылась в Симферополе в 2020 году. В ней крымские дети могут бесплатно обучаться фигурному катанию, хоккею и керлингу. Проект реализован в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым и по инициативе российского фигуриста, призера олимпийских игр Ильи Авербуха. В начале 2022 года стало известно о намерении знаменитого спортсмена открыть филиал школы в Сакском районе.

https://crimea.ria.ru/20220210/averbukh-otkroet-ledovuyu-shkolu-v-sakskom-rayone-kryma-1122318075.html

https://crimea.ria.ru/20210207/Esche-odin-ledovyy-tsentr-Averbukha-poyavitsya-v-Evpatorii-1119231315.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, спорт, общество