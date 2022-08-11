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Когда в Сакском районе появится ледовая школа Авербуха
Когда в Сакском районе появится ледовая школа Авербуха - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Когда в Сакском районе появится ледовая школа Авербуха
Филиал ледовой школы Ильи Авербуха "Наследие" в Сакском районе могут открыть уже этой зимой, сейчас завершается процесс согласования. Об этом рассказала министр РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T11:41
2022-08-11T11:41
2022-08-11T11:41
крым
спорт
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Филиал ледовой школы Ильи Авербуха "Наследие" в Сакском районе могут открыть уже этой зимой, сейчас завершается процесс согласования. Об этом рассказала министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Министр выразила уверенность, что появление сакского филиала ледовой школы станет большим вкладом в развитие зимних видов спорта в Крыму."Мы надеемся, что эта ледовая площадка станет не только тренировочной базой нашей школы "Наследие", но и будет встречать любителей и профессионалов, которые в летний период времени будут приезжать на свои тренировочные сборы", - заключила она.Школа зимних видов спорта "Наследие" открылась в Симферополе в 2020 году. В ней крымские дети могут бесплатно обучаться фигурному катанию, хоккею и керлингу. Проект реализован в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым и по инициативе российского фигуриста, призера олимпийских игр Ильи Авербуха. В начале 2022 года стало известно о намерении знаменитого спортсмена открыть филиал школы в Сакском районе.
https://crimea.ria.ru/20220210/averbukh-otkroet-ledovuyu-shkolu-v-sakskom-rayone-kryma-1122318075.html
https://crimea.ria.ru/20210207/Esche-odin-ledovyy-tsentr-Averbukha-poyavitsya-v-Evpatorii-1119231315.html
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крым, спорт, общество
Когда в Сакском районе появится ледовая школа Авербуха
Минспорта: филиал ледовой школы "Наследие" в Сакском районе планируют открыть зимой
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Филиал ледовой школы Ильи Авербуха "Наследие" в Сакском районе могут открыть уже этой зимой, сейчас завершается процесс согласования. Об этом рассказала министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Что касается строительства быстровозводимого ледового катка в селе Уютном, уже идет последний этап согласования. И к Новому году Илья Изяславич Авербух планирует завершить строительство этого объекта. Я напомню, что в Симферополе для установления такого катка потребовалось всего три месяца – они в октябре приступили и уже в декабре провели первые ледовые представления к Новому году. По такому графику идем и сейчас", - сообщила она.
Министр выразила уверенность, что появление сакского филиала ледовой школы станет большим вкладом в развитие зимних видов спорта в Крыму.
"Мы надеемся, что эта ледовая площадка станет не только тренировочной базой нашей школы "Наследие", но и будет встречать любителей и профессионалов, которые в летний период времени будут приезжать на свои тренировочные сборы", - заключила она.
Школа зимних видов спорта "Наследие" открылась в Симферополе в 2020 году. В ней крымские дети могут бесплатно обучаться фигурному катанию, хоккею и керлингу. Проект реализован в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым и по инициативе российского фигуриста, призера олимпийских игр Ильи Авербуха. В начале 2022 года стало известно о намерении знаменитого спортсмена открыть филиал школы в Сакском районе
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