https://crimea.ria.ru/20241121/zayavleniya-putina-i-nepogoda-v-krymu-glavnye-novosti-21-noyabrya-1142046732.html

Заявления Путина и удар непогоды по Крыму: главные новости 21 ноября

Заявления Путина и удар непогоды по Крыму: главные новости 21 ноября - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Заявления Путина и удар непогоды по Крыму: главные новости 21 ноября

Президент РФ Владимир Путин сделал заявления об ударах дальнобойными ракетами вглубь России. На применение Storm Shadow ответили в Кремле. При этом выигравший... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T22:31

2024-11-21T22:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин сделал заявления об ударах дальнобойными ракетами вглубь России. На применение Storm Shadow ответили в Кремле. При этом выигравший на президентских выборах в США Дональд Трамп сохраняет молчание – эксперт ответил, почему. Глава Крыма Сергей Аксенов высказал свое мнение по поводу ударов дальнобойным оружием по регионам России. Госдума приняла проект бюджета на три года. В Крыму в Черном море задержали украинцев, которые пытались пересечь границу. На Крым и Севастополь обрушилась непогода. В республике растет инфляция.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявление Путина об ударах дальнобойными ракетамиПрезидент РФ Владимир Путин сообщил, что ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области и системами Storm Shadow в Курской. Системы ПВО отразили нападение, жертв и серьезных разрушений нет.Тем временем ВС РФ в боевых условиях испытали новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник", поразив в Днепропетровске комплекс, который производит в том числе ракетную технику. "Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете >>Путин подчеркнул, что в случае испытаний "Орешника" Россия будет заранее предупреждать мирных жителей и граждан дружественных стран покинуть опасные зоны.Ответ Кремля на применение Storm ShadowПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о применении ракет Storm Shadow по целям в России является новой эскалацией.По его словам, уходящая администрация президента США Джо Байдена продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта, препятствуя его завершению.Причина молчания ТрампаДональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, не высказывается по поводу ударов американскими и британскими ракетами вглубь России. По мнению политолога-американиста, профессора Академии военных наук Сергея Судакова молчит он, чтобы не показать слабость в противостоянии с оппонентами из Демократической партии. Поскольку уходящая администрация США делает все, чтобы максимально ухудшить ему президентство и максимально отдалить перспективы переговоров Вашингтона и Москвы по украинскому кейсу.Аксенов об ударах по Крыму дальнобойными ракетамиГлава Крыма Сергей Аксенов тоже высказался по поводу ударов дальнобойными ракетами по регионам России. По его словам, это не изменит ход специальной военной операции, однако нельзя недооценивать эту угрозу. Это все равно причинит определенный ущерб. При этом доверие к президенту России Владимиру Путину и Вооруженным силам РФ вселяет уверенность, что все цели СВО будут достигнуты.Проект бюджета на три годаЗакон о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов принят Госдумой в третьем чтении. Доходы бюджета в следующем году составят 40,3 триллиона рублей, расходы - 41,5 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,8 трлн рублей, в 2027 году – до 43,1 трлн. Расходы запланированы на уровне до 44 трлн и 45,9 трлн соответственно.Задержание украинцев на границе в КрымуДвое граждан Украины пытались на надувной лодке незаконно пересечь границу России в акватории Черного моря. Военнослужащие Минобороны России задержали их после высадки на берег. Суд в Крыму заключил нелегалов под стражу на два месяца – до 17 января 2025 года.Шторм в Крыму и СевастополеВ Крыму в четверг сложились достаточно сложные метеоусловия. Атмосферный фронт принес на полуостров сильный ветер и дожди и штормовой ветер с порывами до 24 м/с. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, это не ураган, но опасный ветер, который несет угрозу здоровью и жизни крымчан и материальным ценностям.В МЧС Республики Крым предупредили, что сильный дождь и штормовой ветер до 25 м/с накроет в четверг Симферополь.В Севастополе в общественном месте на мужчину упало дерево, он попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Позже стало известно, что рухнувшее от ветра дерево на остановке общественного транспорта придавило двух человек. Прокуратура города организовала проверку по факту травмирования севастопольцев.В пятницу погода должна постепенно улучшиться, но в субботу в Крыму ожидается повторная волна непогоды. При этом в Севастополе из-за шторма морской транспорт приостановит движение в пятницу.Рост инфляции в КрымуИнфляция в Крыму в октябре выросла с 7% до 8% в годовом выражении. Сильнее всего ускорился рост цен на молочные продукты, в том числе на масло, творог и молоко. Подорожали также огурцы и картофель. Основные причины ускорения инфляции – сокращение предложения некоторых товаров и рост издержек производителей и поставщиков.

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