https://crimea.ria.ru/20241122/krym-mezhdu-dvukh-frontov-prognoz-pogody-na-pyatnitsu-1142047668.html
Крым между двух фронтов: прогноз погоды на пятницу
Крым между двух фронтов: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Крым между двух фронтов: прогноз погоды на пятницу
В пятницу полуостров еще будет находиться в зоне холодного атмосферного фронта, местами пройдут дожди, в горах снег; днем в связи с ростом атмосферного давления РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T00:01
2024-11-22T00:01
2024-11-22T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
феодосия
ялта
алушта
судак
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу полуостров еще будет находиться в зоне холодного атмосферного фронта, местами пройдут дожди, в горах снег; днем в связи с ростом атмосферного давления осадки прекратятся. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами дождь; днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-восточный, южный 10-15 м/с, днем местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +12...14.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь. Ветер западный в первой половине ночи 15-17 м/с, во второй половине ночи 7-12 м/с. Температура воздуха +6…8; днем без осадков. Ветер юго-восточный в первой половине дня 7-12 м/с, во второй половине дня 17-22 м/с. Температура воздуха +14…16.Ночью в Евпатории, Судаке, Алуште, Ялте и Феодосии дождь и до +7. Днем воздух прогреется до +15 градусов.Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. В течение 23 ноября и ночью 24 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 25-30 м/с. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов, высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря – 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря – 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крым между двух фронтов: прогноз погоды на пятницу
Погода в Крыму в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу полуостров еще будет находиться в зоне холодного атмосферного фронта, местами пройдут дожди, в горах снег; днем в связи с ростом атмосферного давления осадки прекратятся. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью северо-западный, днем юго-восточный, южный 10-15 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, на побережье до +7; днем +10…5, в горах +2…7. В субботу, 23 ноября очередной холодный фронт снова принесет на полуостров дожди, вечером переходящие в снег", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью местами дождь; днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-восточный, южный 10-15 м/с, днем местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +12...14.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь. Ветер западный в первой половине ночи 15-17 м/с, во второй половине ночи 7-12 м/с. Температура воздуха +6…8; днем без осадков. Ветер юго-восточный в первой половине дня 7-12 м/с, во второй половине дня 17-22 м/с. Температура воздуха +14…16.
Ночью в Евпатории, Судаке, Алуште, Ялте и Феодосии дождь и до +7. Днем воздух прогреется до +15 градусов.
Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение
из-за резкого ухудшения погоды. В течение 23 ноября и ночью 24 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 25-30 м/с. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов, высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря – 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря – 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.
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