https://crimea.ria.ru/20241119/pogodnyy-apokalipsis-nadvigaetsya-na-krym---ekstrennoe-preduprezhdenie-1141967353.html
Погодный апокалипсис надвигается на Крым - экстренное предупреждение
Погодный апокалипсис надвигается на Крым - экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Погодный апокалипсис надвигается на Крым - экстренное предупреждение
В Крыму ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться сильными ливнями и усилением ветра до 25-30 метров в секунду. Об этом сообщает главное... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T12:54
2024-11-19T12:54
2024-11-19T13:10
штормовое предупреждение
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
безопасность республики крым и севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133001267_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_628c819627fc9dedeb2bc11ce61fc6a4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться сильными ливнями и усилением ветра до 25-30 метров в секунду. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике. 21-го, 23-го и ночью 24 ноября усилится юго-западный ветер с переходом на северо-западный, его скорость будет достигать 25-30 м/с. В воскресенье, 24 ноября, температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов и составит: ночью от 0 до -5, днем +1…+6. В реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра, без достижения опасных отметок.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов, предупреждают в МЧС. Также возможны подтопления территорий. Спасатели предупреждают об угрозе жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угрозаКрым накроет мощный арктический фронт - когда ждать холода и снегаУраганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133001267_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_b0a852b3857ff74822a29b4695a1cf70.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, общество
Погодный апокалипсис надвигается на Крым - экстренное предупреждение
Шторм в Крыму затянется на 4 дня и принесет обвал температуры сразу на 14 градусов
12:54 19.11.2024 (обновлено: 13:10 19.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться сильными ливнями и усилением ветра до 25-30 метров в секунду. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодных фронтальных разделов днем и до конца суток 21 ноября, в течение суток 23 ноября, ночью 24 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, вечером 23 ноября переходящие в мокрый снег", - говорится в сообщении.
21-го, 23-го и ночью 24 ноября усилится юго-западный ветер с переходом на северо-западный, его скорость будет достигать 25-30 м/с.
В воскресенье, 24 ноября, температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов и составит: ночью от 0 до -5, днем +1…+6.
Высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря – 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря 1,3-2 метра.
В реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра, без достижения опасных отметок.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов, предупреждают в МЧС. Также возможны подтопления территорий. Спасатели предупреждают об угрозе жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: