https://crimea.ria.ru/20241119/pogodnyy-apokalipsis-nadvigaetsya-na-krym---ekstrennoe-preduprezhdenie-1141967353.html

Погодный апокалипсис надвигается на Крым - экстренное предупреждение

Погодный апокалипсис надвигается на Крым - экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Погодный апокалипсис надвигается на Крым - экстренное предупреждение

В Крыму ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться сильными ливнями и усилением ветра до 25-30 метров в секунду. Об этом сообщает главное... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T12:54

2024-11-19T12:54

2024-11-19T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться сильными ливнями и усилением ветра до 25-30 метров в секунду. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике. 21-го, 23-го и ночью 24 ноября усилится юго-западный ветер с переходом на северо-западный, его скорость будет достигать 25-30 м/с. В воскресенье, 24 ноября, температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов и составит: ночью от 0 до -5, днем +1…+6. В реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра, без достижения опасных отметок.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов, предупреждают в МЧС. Также возможны подтопления территорий. Спасатели предупреждают об угрозе жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угрозаКрым накроет мощный арктический фронт - когда ждать холода и снегаУраганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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