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Крым накроет мощный арктический фронт - когда ждать холода и снега

Крым накроет мощный арктический фронт - когда ждать холода и снега - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Крым накроет мощный арктический фронт - когда ждать холода и снега

В ближайшие выходные снег выпадет только в горах Крыма, но быстро растает. А вот через неделю снегом может накрыть уже всю территорию полуострова. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T14:52

2024-11-15T14:52

2024-11-15T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В ближайшие выходные снег выпадет только в горах Крыма, но быстро растает. А вот через неделю снегом может накрыть уже всю территорию полуострова. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.В воскресенье, по ее информации, фронтальный раздел уйдет, осадки прекратятся. Ночью будет прохладно по всей территории Крыма, от -2 до +3 градусов. Но мороз будет в основном в степных и предгорных районах, а на южном побережье - до +8. Днем столбики термометров поднимутся уже до +6...11, выглянет солнышко."Это не заморозки, а отрицательные температуры, они уже были на территории полуострова. Снег пока только в горах, но он мокрый, почва теплая, и он быстро растает", - уточнила Татьяна Любецкая.Она отмечает, что погодные процессы сейчас неустойчивые. Предварительно следующая неделя пока относительно теплая. Мороз, снег пока не прогнозируются.18 ноября тоже еще тепло. Ночью без осадков, но днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Ночью 1 - 6 тепла, днем +9…14.19 ноября ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с, ночью +2…7 градусов, днем +6…11.20 и 21 числа без осадков, температурный фон высокий: днем даже до +11…16 градусов, ночные температуры +3…+8.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный дождь со снегом - на Крым идет штормВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустыньУраганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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