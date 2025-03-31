Рейтинг@Mail.ru
Из ледяного плена у берегов Камчатки спасли шесть гражданских судов - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250331/iz-ledyanogo-plena-u-beregov-kamchatki-spasli-shest-grazhdanskikh-sudov-1145342356.html
Из ледяного плена у берегов Камчатки спасли шесть гражданских судов
Из ледяного плена у берегов Камчатки спасли шесть гражданских судов - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Из ледяного плена у берегов Камчатки спасли шесть гражданских судов
Ледокол "Евпатий Коловрат" вызволил из ледовой ловушки шесть гражданских судов в Камчатском заливе. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T19:10
2025-03-31T19:10
камчатка
министерство обороны рф
новости
морской транспорт
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0c/1122006519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e99e434150aaeccd22c73a79a4977b95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Ледокол "Евпатий Коловрат" вызволил из ледовой ловушки шесть гражданских судов в Камчатском заливе. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным Минобороны, зажатыми среди льдов в акватории Камчатского залива в течение десяти дней оставались морские самоходные баржи, два грузовых самоходных плашкоута и одно грузовое судно. Уточняется, что спасательная операции проведена по обращению администрация Камчатского края к командующему Тихоокеанским флотом адмиралу Виктору Лиине."В настоящее время спасательная операция завершена", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин дал старт спуску на воду атомного ледокола "Чукотка"Путин: перед Россией стоят масштабные задачи по развитию АрктикиВ России построят атомный ледокол "Сталинград" – Путин
камчатка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0c/1122006519_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9ef4ba4d4fbdd4581f8a49c0464dde11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камчатка, министерство обороны рф, новости, морской транспорт, происшествия
Из ледяного плена у берегов Камчатки спасли шесть гражданских судов

Из льдов у берегов Камчатки спасли шесть гражданских судов – Минобороны РФ

19:10 31.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКамчатка
Камчатка - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Ледокол "Евпатий Коловрат" вызволил из ледовой ловушки шесть гражданских судов в Камчатском заливе. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.

"Ледокол Тихоокеанского флота "Евпатий Коловрат" вызволил из ледового плена шесть гражданских судов, зажатых во льдах у побережья Камчатки", – сообщили в российском оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, зажатыми среди льдов в акватории Камчатского залива в течение десяти дней оставались морские самоходные баржи, два грузовых самоходных плашкоута и одно грузовое судно. Уточняется, что спасательная операции проведена по обращению администрация Камчатского края к командующему Тихоокеанским флотом адмиралу Виктору Лиине.
"В настоящее время спасательная операция завершена", – сказано в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин дал старт спуску на воду атомного ледокола "Чукотка"
Путин: перед Россией стоят масштабные задачи по развитию Арктики
В России построят атомный ледокол "Сталинград" – Путин
 
КамчаткаМинистерство обороны РФНовостиМорской транспортПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33Миллиарды внебюджетных инвестиций в Крым – куда пошли средства
20:11Курортный сезон на Черном море состоится в полную силу – Онищенко
19:45За дружбой и вдохновением: в "Артек" приехала делегация из Абхазии
19:28Когда откроется канатная дорога Мисхор – Ай-Петри
19:10Из ледяного плена у берегов Камчатки спасли шесть гражданских судов
18:43Двухлетняя девочка проглотила 60 магнитов от развивающих игрушек
18:16Обстановка на ж/д вокзале Симферополя: что с поездами дальнего следования
18:07Пригородное сообщение после ЧП на ж/д вокзале в Симферополе восстановили
17:57Связал и ограбил: крымчанин с оружием залез в чужой дом
17:31В ДТП с микроавтобусом Краснодар – Мариуполь погибли шесть человек
17:24Взрыв в мечети в Узбекистане – погибли и ранены люди
17:13Призывников не будут направлять в зону спецоперации – Генштаб
17:07Крымский мост: более 500 машин ждут проезда
16:54Спасал раненого товарища: Севастополь простился с героем СВО
16:47В Сочи погиб трехлетний малыш – ребенок выпал из окна многоэтажки
16:36Весной в армию России призовут 160 тысяч человек
16:24Дым и громкий хлопок на ж/д вокзале Симферополя – что известно
16:07Космическое вторжение – серию мощных вспышек зафиксировали на Солнце
15:51В Севастополе открыли рейд для катеров
15:40Туман остановил морской транспорт в Севастополе
Лента новостейМолния