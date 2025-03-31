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Из ледяного плена у берегов Камчатки спасли шесть гражданских судов

Из ледяного плена у берегов Камчатки спасли шесть гражданских судов - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Из ледяного плена у берегов Камчатки спасли шесть гражданских судов

Ледокол "Евпатий Коловрат" вызволил из ледовой ловушки шесть гражданских судов в Камчатском заливе. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T19:10

2025-03-31T19:10

2025-03-31T19:10

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Ледокол "Евпатий Коловрат" вызволил из ледовой ловушки шесть гражданских судов в Камчатском заливе. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным Минобороны, зажатыми среди льдов в акватории Камчатского залива в течение десяти дней оставались морские самоходные баржи, два грузовых самоходных плашкоута и одно грузовое судно. Уточняется, что спасательная операции проведена по обращению администрация Камчатского края к командующему Тихоокеанским флотом адмиралу Виктору Лиине."В настоящее время спасательная операция завершена", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин дал старт спуску на воду атомного ледокола "Чукотка"Путин: перед Россией стоят масштабные задачи по развитию АрктикиВ России построят атомный ледокол "Сталинград" – Путин

камчатка

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, министерство обороны рф, новости, морской транспорт, происшествия