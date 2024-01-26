https://crimea.ria.ru/20240126/v-rossii-postroyat-atomnyy-ledokol-stalingrad--putin-1134481471.html

В России построят атомный ледокол "Сталинград" – Путин

В России построят атомный ледокол "Сталинград" – Путин - РИА Новости Крым, 26.01.2024

В России построят атомный ледокол "Сталинград" – Путин

Российские судостроители уже в следующем году произведут закладку очередного, шестого в своей серии атомного ледокола, который будет носить название... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T18:03

2024-01-26T18:03

2024-01-26T18:05

владимир путин (политик)

новости

россия

арктический флот

арктика

северный морской путь

санкт-петербург

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1a/1134481683_0:455:2795:2027_1920x0_80_0_0_fa9346a4dbd8dc65ab4b46d3a7ee3a0b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Российские судостроители уже в следующем году произведут закладку очередного, шестого в своей серии атомного ледокола, который будет носить название "Сталинград". Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин.Также президент анонсировал расширение арктического флота в целом.Атомный ледокол "Ленинград" заложили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Назвать атомоход в честь города-героя предложили ветераны Великой Отечественной войны. "Ленинград" – пятый в своей серии. Первые два судна серии – "Арктика" и "Сибирь" – уже работают на Северном морском пути.Читайте также на РИА Новости Крым:Ледовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли СШАРост ВВП России по итогам 2023 года может увеличиться до 4% – ПутинЗачем Путин впервые полетел на Чукотку

россия

арктика

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, арктический флот, арктика, северный морской путь, санкт-петербург, логистика