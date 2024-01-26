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В России построят атомный ледокол "Сталинград" – Путин - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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В России построят атомный ледокол "Сталинград" – Путин
В России построят атомный ледокол "Сталинград" – Путин - РИА Новости Крым, 26.01.2024
В России построят атомный ледокол "Сталинград" – Путин
Российские судостроители уже в следующем году произведут закладку очередного, шестого в своей серии атомного ледокола, который будет носить название... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T18:03
2024-01-26T18:05
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Российские судостроители уже в следующем году произведут закладку очередного, шестого в своей серии атомного ледокола, который будет носить название "Сталинград". Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин.Также президент анонсировал расширение арктического флота в целом.Атомный ледокол "Ленинград" заложили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Назвать атомоход в честь города-героя предложили ветераны Великой Отечественной войны. "Ленинград" – пятый в своей серии. Первые два судна серии – "Арктика" и "Сибирь" – уже работают на Северном морском пути.Читайте также на РИА Новости Крым:Ледовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли СШАРост ВВП России по итогам 2023 года может увеличиться до 4% – ПутинЗачем Путин впервые полетел на Чукотку
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владимир путин (политик), новости, россия, арктический флот, арктика, северный морской путь, санкт-петербург, логистика
В России построят атомный ледокол "Сталинград" – Путин

Путин: атомоход "Сталинград" заложат на балтийских верфях в следующим году

18:03 26.01.2024 (обновлено: 18:05 26.01.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Российские судостроители уже в следующем году произведут закладку очередного, шестого в своей серии атомного ледокола, который будет носить название "Сталинград". Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин.

"В 2025 году заложим еще один корабль, ледокол такого же класса. И назовем его "Сталинград", – сказал российский лидер во время церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград" на Балтийском заводе.

Также президент анонсировал расширение арктического флота в целом.
Атомный ледокол "Ленинград" заложили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Назвать атомоход в честь города-героя предложили ветераны Великой Отечественной войны. "Ленинград" пятый в своей серии. Первые два судна серии "Арктика" и "Сибирь" уже работают на Северном морском пути.
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Владимир Путин (политик)НовостиРоссияАрктический флотАрктикаСеверный морской путьСанкт-ПетербургЛогистика
 
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