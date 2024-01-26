https://crimea.ria.ru/20240126/v-rossii-postroyat-atomnyy-ledokol-stalingrad--putin-1134481471.html
В России построят атомный ледокол "Сталинград" – Путин
В России построят атомный ледокол "Сталинград" – Путин - РИА Новости Крым, 26.01.2024
В России построят атомный ледокол "Сталинград" – Путин
Российские судостроители уже в следующем году произведут закладку очередного, шестого в своей серии атомного ледокола, который будет носить название... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T18:03
2024-01-26T18:03
2024-01-26T18:05
владимир путин (политик)
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Российские судостроители уже в следующем году произведут закладку очередного, шестого в своей серии атомного ледокола, который будет носить название "Сталинград". Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин.Также президент анонсировал расширение арктического флота в целом.Атомный ледокол "Ленинград" заложили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Назвать атомоход в честь города-героя предложили ветераны Великой Отечественной войны. "Ленинград" – пятый в своей серии. Первые два судна серии – "Арктика" и "Сибирь" – уже работают на Северном морском пути.Читайте также на РИА Новости Крым:Ледовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли СШАРост ВВП России по итогам 2023 года может увеличиться до 4% – ПутинЗачем Путин впервые полетел на Чукотку
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владимир путин (политик), новости, россия, арктический флот, арктика, северный морской путь, санкт-петербург, логистика
В России построят атомный ледокол "Сталинград" – Путин
Путин: атомоход "Сталинград" заложат на балтийских верфях в следующим году
18:03 26.01.2024 (обновлено: 18:05 26.01.2024)