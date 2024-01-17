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Рост ВВП России по итогам 2023 года может увеличиться до 4% – Путин - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Рост ВВП России по итогам 2023 года может увеличиться до 4% – Путин
Рост ВВП России по итогам 2023 года может увеличиться до 4% – Путин - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Рост ВВП России по итогам 2023 года может увеличиться до 4% – Путин
Рост ВВП по итогам 2023 года при актуализации подсчетов может достигнуть 4%. Об этом в ходе совещания с членами правительства сообщил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T17:24
2024-01-17T17:24
владимир путин (политик)
ввп (валовый внутренний продукт)
экономика
россия
новости
михаил мишустин
максим решетников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Рост ВВП по итогам 2023 года при актуализации подсчетов может достигнуть 4%. Об этом в ходе совещания с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин.Президент попросил министра экономического развития Максима Решетникова более подробно объяснить этот вопрос."Первую оценку роста экономики за 2023 год мы ожидаем в середине февраля – на уровне 3,5 процента год к году, как мы в конце года уже и оценивали. Но если масштаб последующих уточнений будет сопоставим с предыдущими годами, то итоговая оценка роста может составить в районе 4% за 2023 год", – сказал Решетников.Эксперты подтверждают, что такой результат, скорее всего, будет достигнут, но итоговую цифру скажет Росстат в конце этого года, добавил он.В ходе пленарного заседания форума "Дни российской экономики" премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что России удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста.В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил, что главной задачей России является укрепление суверенитета страны. Он также сообщил, что Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику, которая стала первой в Европе по паритету покупательной способности. И подчеркнул, что экономика страны обладает достаточным запасом прочности, чтобы не только уверенно себя чувствовать, но и идти вперед.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главную задачу РоссииЭкономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – ПутинПутин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемо
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владимир путин (политик), ввп (валовый внутренний продукт), экономика, россия, новости, михаил мишустин, максим решетников
Рост ВВП России по итогам 2023 года может увеличиться до 4% – Путин

Владимир Путин сообщил о более высоких показателях роста ВВП по итогам 2023 года

17:24 17.01.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Рост ВВП по итогам 2023 года при актуализации подсчетов может достигнуть 4%. Об этом в ходе совещания с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы с председателем правительства (Михаилом Мишустиным, – ред.) вчера здесь, в Кремле, поздно вечером обсуждали ситуацию в целом в экономике, говорили о результатах работы за 2023 год. Михаил Владимирович [Мишустин] считает, что тот показатель роста ВВП страны, о котором мы сейчас говорим, 3,5%, на самом деле при более тщательном подсчете может оказаться и чуть повыше", – сообщил Путин.
Президент попросил министра экономического развития Максима Решетникова более подробно объяснить этот вопрос.
"Первую оценку роста экономики за 2023 год мы ожидаем в середине февраля – на уровне 3,5 процента год к году, как мы в конце года уже и оценивали. Но если масштаб последующих уточнений будет сопоставим с предыдущими годами, то итоговая оценка роста может составить в районе 4% за 2023 год", – сказал Решетников.
Эксперты подтверждают, что такой результат, скорее всего, будет достигнут, но итоговую цифру скажет Росстат в конце этого года, добавил он.
В ходе пленарного заседания форума "Дни российской экономики" премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что России удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста.
В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил, что главной задачей России является укрепление суверенитета страны. Он также сообщил, что Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику, которая стала первой в Европе по паритету покупательной способности. И подчеркнул, что экономика страны обладает достаточным запасом прочности, чтобы не только уверенно себя чувствовать, но и идти вперед.
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Владимир Путин (политик)ВВП (Валовый внутренний продукт)ЭкономикаРоссияНовостиМихаил МишустинМаксим Решетников
 
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