https://crimea.ria.ru/20240117/rost-vvp-rossii-po-itogam-2023-goda-mozhet-uvelichitsya-do-4--putin-1134266506.html

Рост ВВП России по итогам 2023 года может увеличиться до 4% – Путин

Рост ВВП России по итогам 2023 года может увеличиться до 4% – Путин - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Рост ВВП России по итогам 2023 года может увеличиться до 4% – Путин

Рост ВВП по итогам 2023 года при актуализации подсчетов может достигнуть 4%. Об этом в ходе совещания с членами правительства сообщил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T17:24

2024-01-17T17:24

2024-01-17T17:24

владимир путин (политик)

ввп (валовый внутренний продукт)

экономика

россия

новости

михаил мишустин

максим решетников

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Рост ВВП по итогам 2023 года при актуализации подсчетов может достигнуть 4%. Об этом в ходе совещания с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин.Президент попросил министра экономического развития Максима Решетникова более подробно объяснить этот вопрос."Первую оценку роста экономики за 2023 год мы ожидаем в середине февраля – на уровне 3,5 процента год к году, как мы в конце года уже и оценивали. Но если масштаб последующих уточнений будет сопоставим с предыдущими годами, то итоговая оценка роста может составить в районе 4% за 2023 год", – сказал Решетников.Эксперты подтверждают, что такой результат, скорее всего, будет достигнут, но итоговую цифру скажет Росстат в конце этого года, добавил он.В ходе пленарного заседания форума "Дни российской экономики" премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что России удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста.В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил, что главной задачей России является укрепление суверенитета страны. Он также сообщил, что Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику, которая стала первой в Европе по паритету покупательной способности. И подчеркнул, что экономика страны обладает достаточным запасом прочности, чтобы не только уверенно себя чувствовать, но и идти вперед.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главную задачу РоссииЭкономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – ПутинПутин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемо

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ввп (валовый внутренний продукт), экономика, россия, новости, михаил мишустин, максим решетников