https://crimea.ria.ru/20231214/putin-otsenil-zapas-prochnosti-ekonomicheskoy-i-finansovoy-sistem-rossii-1133535126.html

Путин оценил запас прочности экономической и финансовой систем России

Путин оценил запас прочности экономической и финансовой систем России - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Путин оценил запас прочности экономической и финансовой систем России

У российской экономики достаточный запас прочности, чтобы не только уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. Об этом в ходе прямой линии сообщил президент... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T12:44

2023-12-14T12:44

2023-12-14T12:47

владимир путин (политик)

россия

экономика

инфляция

ввп (валовый внутренний продукт)

банк россии

общество

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федеральный бюджет

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. У российской экономики достаточный запас прочности, чтобы не только уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. Об этом в ходе прямой линии сообщил президент России Владимир Путин.Говоря о конкретных показателях, президент отметил, что наиболее ярким признаком устойчивости экономики является рост валового внутреннего продукта страны. По итогам года ожидается рост ВВП в размере 3,5 процентов. Это хороший показатель."Это значит, что мы отыграли падение прошлого года и сделали достаточно уверенный шаг вперед, – уточнил президент. При этом он отметил, что есть и менее позитивные факторы. – Инфляция к концу года ожидается 7,5-8 процентов. Но Банк России и правительство РФ предпринимают меры и исходят из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям в четыре процента".Российский лидер также отметил рост промышленного производства и рост обрабатывающей промышленности – 7,5 процентов. По его словам, такого в стране не было давно.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главную задачу РоссииЭкономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – ПутинБанкам запретят менять ставку по ипотеке при отказе заемщика от страховки

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, экономика, инфляция, ввп (валовый внутренний продукт), банк россии, общество, бюджет, федеральный бюджет, новости, прямая линия с президентом