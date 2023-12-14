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Путин оценил запас прочности экономической и финансовой систем России - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Путин оценил запас прочности экономической и финансовой систем России
Путин оценил запас прочности экономической и финансовой систем России - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Путин оценил запас прочности экономической и финансовой систем России
У российской экономики достаточный запас прочности, чтобы не только уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. Об этом в ходе прямой линии сообщил президент... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T12:44
2023-12-14T12:47
владимир путин (политик)
россия
экономика
инфляция
ввп (валовый внутренний продукт)
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общество
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федеральный бюджет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. У российской экономики достаточный запас прочности, чтобы не только уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. Об этом в ходе прямой линии сообщил президент России Владимир Путин.Говоря о конкретных показателях, президент отметил, что наиболее ярким признаком устойчивости экономики является рост валового внутреннего продукта страны. По итогам года ожидается рост ВВП в размере 3,5 процентов. Это хороший показатель."Это значит, что мы отыграли падение прошлого года и сделали достаточно уверенный шаг вперед, – уточнил президент. При этом он отметил, что есть и менее позитивные факторы. – Инфляция к концу года ожидается 7,5-8 процентов. Но Банк России и правительство РФ предпринимают меры и исходят из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям в четыре процента".Российский лидер также отметил рост промышленного производства и рост обрабатывающей промышленности – 7,5 процентов. По его словам, такого в стране не было давно.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главную задачу РоссииЭкономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – ПутинБанкам запретят менять ставку по ипотеке при отказе заемщика от страховки
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владимир путин (политик), россия, экономика, инфляция, ввп (валовый внутренний продукт), банк россии, общество, бюджет, федеральный бюджет, новости, прямая линия с президентом
Путин оценил запас прочности экономической и финансовой систем России

Экономика России устойчива и имеет достаточный запас прочности - Путин

12:44 14.12.2023 (обновлено: 12:47 14.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. У российской экономики достаточный запас прочности, чтобы не только уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. Об этом в ходе прямой линии сообщил президент России Владимир Путин.
"Этот запас прочности обеспечен несколькими составляющими. Первая, и самая главная, – высокая консолидация российского общества. Второе – это устойчивость финансово-экономической системы страны. Как оказалось, это было удивлением для наших так называемых партеров и для многих из нас, что за предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочности и устойчивости финансов и экономики. И третье, безусловно, это составляющая нашей армии и органов безопасности", – сказал Путин.
Говоря о конкретных показателях, президент отметил, что наиболее ярким признаком устойчивости экономики является рост валового внутреннего продукта страны. По итогам года ожидается рост ВВП в размере 3,5 процентов. Это хороший показатель.
"Это значит, что мы отыграли падение прошлого года и сделали достаточно уверенный шаг вперед, – уточнил президент. При этом он отметил, что есть и менее позитивные факторы. – Инфляция к концу года ожидается 7,5-8 процентов. Но Банк России и правительство РФ предпринимают меры и исходят из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям в четыре процента".
Российский лидер также отметил рост промышленного производства и рост обрабатывающей промышленности – 7,5 процентов. По его словам, такого в стране не было давно.
"Особенно настраивает на позитивный лад – это 10 процентов рост инвестиций в основной капитал. То есть сегодня у нас рост промышленности и ВВП очевидный, плюс 10 процентов инвестиций в основной капитал говорит о том, что гарантированно будет развитие в среднесрочной перспективе. Производство будет расширяться, рабочие места будут создаваться", – резюмировал Путин.
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Владимир Путин (политик)РоссияЭкономикаИнфляцияВВП (Валовый внутренний продукт)Банк РоссииОбществоБюджетФедеральный бюджетНовостиПрямая линия с президентом
 
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