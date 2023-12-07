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Банкам запретят менять ставку по ипотеке при отказе заемщика от страховки - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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Банкам запретят менять ставку по ипотеке при отказе заемщика от страховки
Банкам запретят менять ставку по ипотеке при отказе заемщика от страховки - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Банкам запретят менять ставку по ипотеке при отказе заемщика от страховки
В России банкам запретили увеличивать процентную ставку по ипотеке, если заемщик откажется заключать договор страхования либо расторгнет такой договор в... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T15:59
2023-12-07T15:59
россия
банк россии
экономика
ипотека
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В России банкам запретили увеличивать процентную ставку по ипотеке, если заемщик откажется заключать договор страхования либо расторгнет такой договор в будущем. Соответствующий закон во втором и третьем чтениях приняли депутаты Госдумы, пишет РИА Новости.Уточняется, что в первоначальной редакции документ изменял очередность погашения задолженности по потребительским кредитам в целях улучшения условий выплаты займов для граждан.Поправки были внесены по предложению Банка России. Они направлены на недопущение значительного увеличения процентной ставки по ипотечным кредитам в случае, если заемщик откажется заключить договор страхования или же расторгнет его в последующем.Кредитная организация будет вправе повысить процентную ставку по ранее выданному кредиту только до уровня ставки, которая действовала на момент заключения договора по аналогичным кредитам, выданным на сопоставимых условиях без страхования.По оценке руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаила Мамуты, данная мера позволит защитить заемщика от резкого увеличения ставки."Кредитные договоры по ипотеке более длинные, и банку сложно предугадать, как будет меняться ставка в дальнейшем, что создает некие неконтролируемые риски", – отметил Мамута.Закон должен вступить в силу с 1 июля 2024 года и будет применяться к правоотношениям, которые возникли из договоров, заключенных после этой даты.Также Федеральная антимонопольная служба обязала российские коммерческие банки указывать в рекламе полную стоимость кредита и прописывать условия, которые влияют на размер ставки.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт перечислила "подводные камни" ипотекиДеньги кончились, кредит остался: как правильно рассчитаться с банкомКак будут штрафовать за навязанные услуги – ответ экономиста
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россия, банк россии, экономика, ипотека, общество, государственная дума рф, новости
Банкам запретят менять ставку по ипотеке при отказе заемщика от страховки

Банки не смогут повышать ставку ипотечного займа при отказе заемщика от страховки

15:59 07.12.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В России банкам запретили увеличивать процентную ставку по ипотеке, если заемщик откажется заключать договор страхования либо расторгнет такой договор в будущем. Соответствующий закон во втором и третьем чтениях приняли депутаты Госдумы, пишет РИА Новости.
Уточняется, что в первоначальной редакции документ изменял очередность погашения задолженности по потребительским кредитам в целях улучшения условий выплаты займов для граждан.
"Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на ограничение существенного увеличения процентной ставки по ипотечным кредитам и займам в случае отказа заемщика от страхования", – сказано в сообщении.
Поправки были внесены по предложению Банка России. Они направлены на недопущение значительного увеличения процентной ставки по ипотечным кредитам в случае, если заемщик откажется заключить договор страхования или же расторгнет его в последующем.
Кредитная организация будет вправе повысить процентную ставку по ранее выданному кредиту только до уровня ставки, которая действовала на момент заключения договора по аналогичным кредитам, выданным на сопоставимых условиях без страхования.
По оценке руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаила Мамуты, данная мера позволит защитить заемщика от резкого увеличения ставки.
"Кредитные договоры по ипотеке более длинные, и банку сложно предугадать, как будет меняться ставка в дальнейшем, что создает некие неконтролируемые риски", – отметил Мамута.
Закон должен вступить в силу с 1 июля 2024 года и будет применяться к правоотношениям, которые возникли из договоров, заключенных после этой даты.
Также Федеральная антимонопольная служба обязала российские коммерческие банки указывать в рекламе полную стоимость кредита и прописывать условия, которые влияют на размер ставки.
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