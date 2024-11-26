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Россия вводит санкции против ряда высокопоставленных чиновников Британии
Россия вводит санкции против ряда высокопоставленных чиновников Британии - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Россия вводит санкции против ряда высокопоставленных чиновников Британии
Россия в качестве ответной меры на враждебные действия Великобритании вводит санкции против ряда представителей политического истеблишмента, военного блока,... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T18:39
2024-11-26T18:39
2024-11-26T19:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Россия в качестве ответной меры на враждебные действия Великобритании вводит санкции против ряда представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Британии. Об этом во вторник заявили в МИД РФ.Среди чиновников, попавших в санкционный список, в частности, – глава МВД Великобритании Ивен Купер, замминистра обороны Мария Игл, министр юстиции Шабана Махмуд, министр финансов Рэйчел Джейн Ривз и другие. Всего в перечне приведены три десятка человек.В МИД России в очередной раз обращают внимание на непрекращающуюся агрессивную антироссийскую риторику властей Британии, системно вводимые Лондоном нелегитимные односторонние ограничения против РФ, бездумную политику по поддержке неонацистского киевского режима.В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули бесперспективность подобного курса и призвали Лондон отказаться от него в пользу конструктивного взаимодействия ради безопасности в мире. Отмечается, что работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия властей Британии будет продолжена.Второму секретарю политотдела посольства Великобритании в Москве Уилксу Эдварду Прайору предписали покинуть Россию за разведывательно-подрывную деятельность, сообщил ранее во вторник Центр общественных связей ФСБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО отбросила все приличия - ЛавровПойманного в Курской области наемника из Британии заключили под стражуКонфликт на Украине вошел в критическую фазу – минобороны Британии
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новости, россия, великобритания, министерство иностранных дел рф (мид рф), санкции
Россия вводит санкции против ряда высокопоставленных чиновников Британии
Санкции против ряда высокопоставленных британских чиновников вводит Россия
18:39 26.11.2024 (обновлено: 19:38 26.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Россия в качестве ответной меры на враждебные действия Великобритании вводит санкции против ряда представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Британии. Об этом во вторник заявили в МИД РФ.
"В качестве ответной меры на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Британии", – сказано в заявлении.
Среди чиновников, попавших в санкционный список, в частности, – глава МВД Великобритании Ивен Купер, замминистра обороны Мария Игл, министр юстиции Шабана Махмуд, министр финансов Рэйчел Джейн Ривз и другие. Всего в перечне приведены три десятка человек.
В МИД России в очередной раз обращают внимание на непрекращающуюся агрессивную антироссийскую риторику властей Британии, системно вводимые Лондоном нелегитимные односторонние ограничения против РФ, бездумную политику по поддержке неонацистского киевского режима.
"Русофобская политика, сочетающая в себе попытки дискредитации действий России и ее изоляции на международной арене, распространение дезинформации о нашей стране, в том числе в контексте специальной военной операции, вкупе с военной поддержкой ВСУ, граничащей с прямым вовлечением Британии в конфликт со всеми сопутствующими эскалационными рисками, свидетельствуют о настрое Лондона на дальнейшее системное противостояние в отношении России", – убеждены в МИД.
В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули бесперспективность подобного курса и призвали Лондон отказаться от него в пользу конструктивного взаимодействия ради безопасности в мире. Отмечается, что работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия властей Британии будет продолжена.
Второму секретарю политотдела посольства Великобритании
в Москве Уилксу Эдварду Прайору предписали покинуть Россию за разведывательно-подрывную деятельность, сообщил ранее во вторник Центр общественных связей ФСБ.
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