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Россия вводит санкции против ряда высокопоставленных чиновников Британии

Россия вводит санкции против ряда высокопоставленных чиновников Британии - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Россия вводит санкции против ряда высокопоставленных чиновников Британии

Россия в качестве ответной меры на враждебные действия Великобритании вводит санкции против ряда представителей политического истеблишмента, военного блока,... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T18:39

2024-11-26T18:39

2024-11-26T19:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Россия в качестве ответной меры на враждебные действия Великобритании вводит санкции против ряда представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Британии. Об этом во вторник заявили в МИД РФ.Среди чиновников, попавших в санкционный список, в частности, – глава МВД Великобритании Ивен Купер, замминистра обороны Мария Игл, министр юстиции Шабана Махмуд, министр финансов Рэйчел Джейн Ривз и другие. Всего в перечне приведены три десятка человек.В МИД России в очередной раз обращают внимание на непрекращающуюся агрессивную антироссийскую риторику властей Британии, системно вводимые Лондоном нелегитимные односторонние ограничения против РФ, бездумную политику по поддержке неонацистского киевского режима.В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули бесперспективность подобного курса и призвали Лондон отказаться от него в пользу конструктивного взаимодействия ради безопасности в мире. Отмечается, что работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия властей Британии будет продолжена.Второму секретарю политотдела посольства Великобритании в Москве Уилксу Эдварду Прайору предписали покинуть Россию за разведывательно-подрывную деятельность, сообщил ранее во вторник Центр общественных связей ФСБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО отбросила все приличия - ЛавровПойманного в Курской области наемника из Британии заключили под стражуКонфликт на Украине вошел в критическую фазу – минобороны Британии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, великобритания, министерство иностранных дел рф (мид рф), санкции