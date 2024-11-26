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Секретаря политотдела посольства Британии выдворяют из России за шпионаж
Секретаря политотдела посольства Британии выдворяют из России за шпионаж - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Секретаря политотдела посольства Британии выдворяют из России за шпионаж
Второму секретарю политотдела посольства Великобритании в Москве Уилксу Эдварду Прайору предписали покинуть Россию за разведывательно-подрывную деятельность. Об РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T15:34
2024-11-26T15:34
2024-11-26T15:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Второму секретарю политотдела посольства Великобритании в Москве Уилксу Эдварду Прайору предписали покинуть Россию за разведывательно-подрывную деятельность. Об этом сообщается в ЦОС ФСБ.В ведомстве подчеркнули, что направленный в Москву представитель МИД Великобритании Уилкс Эдвард Прайор при получении разрешения на въезд РФ намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство.ФСБ России продолжит работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами, подчеркнули в ведомстве.На этом фоне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посла Британии вызвали в российское внешнеполитическое ведомство.По информации СМИ, британский посол уже прибыл российский МИД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО отбросила все приличия - ЛавровЯдерное оружие США в Европе может стать целью удара России – РябковЗахарова: план Зеленского – отдельная страница в учебнике по психиатрии
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новости, россия, великобритания, министерство иностранных дел рф (мид рф), шпионаж
Секретаря политотдела посольства Британии выдворяют из России за шпионаж
Сотрудника посольства Британии высылают из России за шпионаж
15:34 26.11.2024 (обновлено: 15:36 26.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Второму секретарю политотдела посольства Великобритании в Москве Уилксу Эдварду Прайору предписали покинуть Россию за разведывательно-подрывную деятельность. Об этом сообщается в ЦОС ФСБ.
"ФСБ в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве. <...> На указанном основании МИД во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Уилкса Эдварда Прайора аккредитации и ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок", – говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что направленный в Москву представитель МИД Великобритании Уилкс Эдвард Прайор при получении разрешения на въезд РФ намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство.
ФСБ России продолжит работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами, подчеркнули в ведомстве.
На этом фоне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посла Британии вызвали в российское внешнеполитическое ведомство.
По информации СМИ, британский посол уже прибыл российский МИД.
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