https://crimea.ria.ru/20241126/sekretarya-politotdela-posolstva-britanii-vydvoryayut-iz-rossii-za-shpionazh-1142143380.html

Секретаря политотдела посольства Британии выдворяют из России за шпионаж

Секретаря политотдела посольства Британии выдворяют из России за шпионаж - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Секретаря политотдела посольства Британии выдворяют из России за шпионаж

Второму секретарю политотдела посольства Великобритании в Москве Уилксу Эдварду Прайору предписали покинуть Россию за разведывательно-подрывную деятельность. Об РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T15:34

2024-11-26T15:34

2024-11-26T15:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Второму секретарю политотдела посольства Великобритании в Москве Уилксу Эдварду Прайору предписали покинуть Россию за разведывательно-подрывную деятельность. Об этом сообщается в ЦОС ФСБ.В ведомстве подчеркнули, что направленный в Москву представитель МИД Великобритании Уилкс Эдвард Прайор при получении разрешения на въезд РФ намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство.ФСБ России продолжит работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами, подчеркнули в ведомстве.На этом фоне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посла Британии вызвали в российское внешнеполитическое ведомство.По информации СМИ, британский посол уже прибыл российский МИД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО отбросила все приличия - ЛавровЯдерное оружие США в Европе может стать целью удара России – РябковЗахарова: план Зеленского – отдельная страница в учебнике по психиатрии

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2024

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новости, россия, великобритания, министерство иностранных дел рф (мид рф), шпионаж