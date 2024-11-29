https://crimea.ria.ru/20241129/v-krymu-predlozhili-pereizdavat-leytenantskuyu-prozu-1142256344.html

В Крыму предложили переиздавать лейтенантскую прозу

В Крыму предложили переиздавать лейтенантскую прозу - РИА Новости Крым, 29.11.2024

В Крыму предложили переиздавать лейтенантскую прозу

Переиздание советской лейтенантской прозы в некоторой степени поможет повысить градус героизма в стране. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T22:11

2024-11-29T22:11

2024-11-29T22:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Переиздание советской лейтенантской прозы в некоторой степени поможет повысить градус героизма в стране. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал завкафедрой философии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор философских наук Олег Шевченко.По его словам, события, происходящие в современном мире, проведение специальной военной операции, "призывают нас к повышению градуса героизма", эту планку нужно поднимать все выше и выше."За последние два года планка героизма значительно поднялась. То, что для моих родителей было героизмом, для моих детей, судя по всему, будет обыденностью. Героическое становится работой, повседневностью. И здесь важно понимать, чем герой отличается от человека, который просто выполняет свою работу. Такую, за которую еще пять-десять лет назад давали ордена", - объяснил он.Ранее народный артист России Дмитрий Певцов презентовал в Симферополе просветительский проект "А нам судьбу России доверяли…", посвященный Году лейтенантской прозы. Знаменитый актер и ведущие артисты столичных театров выступили перед участниками специальной военной операции, медицинским персоналом военного госпиталя и волонтерами.По мнению Народного артиста России Никиты Михалкова, СВО формирует новый культурный пласт в России. Артисты, которые не уехали из России в сложное для нее время, могут стать основой для нового культурного творческого пласта при условии, что никаких других интересов, кроме национальных интересов страны, у них нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужно ли сейчас снимать кино о спецоперации – ответ МихалковаИтальянец и русский в зоне СВО кормят бойцов и поют на передовойМайданов: артисты с дешевой музыкой останутся в прошлом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, герои сво, литература, олег шевченко, кфу (крымский федеральный университет), мнения, крым, новости крыма