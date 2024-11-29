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В Крыму предложили переиздавать лейтенантскую прозу - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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В Крыму предложили переиздавать лейтенантскую прозу
В Крыму предложили переиздавать лейтенантскую прозу - РИА Новости Крым, 29.11.2024
В Крыму предложили переиздавать лейтенантскую прозу
Переиздание советской лейтенантской прозы в некоторой степени поможет повысить градус героизма в стране. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T22:11
2024-11-29T22:11
новости
герои сво
литература
олег шевченко
кфу (крымский федеральный университет)
мнения
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Переиздание советской лейтенантской прозы в некоторой степени поможет повысить градус героизма в стране. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал завкафедрой философии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор философских наук Олег Шевченко.По его словам, события, происходящие в современном мире, проведение специальной военной операции, "призывают нас к повышению градуса героизма", эту планку нужно поднимать все выше и выше."За последние два года планка героизма значительно поднялась. То, что для моих родителей было героизмом, для моих детей, судя по всему, будет обыденностью. Героическое становится работой, повседневностью. И здесь важно понимать, чем герой отличается от человека, который просто выполняет свою работу. Такую, за которую еще пять-десять лет назад давали ордена", - объяснил он.Ранее народный артист России Дмитрий Певцов презентовал в Симферополе просветительский проект "А нам судьбу России доверяли…", посвященный Году лейтенантской прозы. Знаменитый актер и ведущие артисты столичных театров выступили перед участниками специальной военной операции, медицинским персоналом военного госпиталя и волонтерами.По мнению Народного артиста России Никиты Михалкова, СВО формирует новый культурный пласт в России. Артисты, которые не уехали из России в сложное для нее время, могут стать основой для нового культурного творческого пласта при условии, что никаких других интересов, кроме национальных интересов страны, у них нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужно ли сейчас снимать кино о спецоперации – ответ МихалковаИтальянец и русский в зоне СВО кормят бойцов и поют на передовойМайданов: артисты с дешевой музыкой останутся в прошлом
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости, герои сво, литература, олег шевченко, кфу (крымский федеральный университет), мнения, крым, новости крыма
В Крыму предложили переиздавать лейтенантскую прозу

Советскую лейтенантскую прозу нужно переиздавать для повышения градуса героизма – эксперт

22:11 29.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Переиздание советской лейтенантской прозы в некоторой степени поможет повысить градус героизма в стране. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал завкафедрой философии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор философских наук Олег Шевченко.

"В России надо запустить переиздание хороших советских книг, лейтенантской прозы, когда описываются героические поступки, которые для лейтенантов, медсестер и тыловиков являются всего лишь повседневной жизнью на войне", - сказал он в ходе видеомоста Симферополь-Москва "Вопросы формирования государственной идеологии".

По его словам, события, происходящие в современном мире, проведение специальной военной операции, "призывают нас к повышению градуса героизма", эту планку нужно поднимать все выше и выше.
"За последние два года планка героизма значительно поднялась. То, что для моих родителей было героизмом, для моих детей, судя по всему, будет обыденностью. Героическое становится работой, повседневностью. И здесь важно понимать, чем герой отличается от человека, который просто выполняет свою работу. Такую, за которую еще пять-десять лет назад давали ордена", - объяснил он.
Ранее народный артист России Дмитрий Певцов презентовал в Симферополе просветительский проект "А нам судьбу России доверяли…", посвященный Году лейтенантской прозы. Знаменитый актер и ведущие артисты столичных театров выступили перед участниками специальной военной операции, медицинским персоналом военного госпиталя и волонтерами.
По мнению Народного артиста России Никиты Михалкова, СВО формирует новый культурный пласт в России. Артисты, которые не уехали из России в сложное для нее время, могут стать основой для нового культурного творческого пласта при условии, что никаких других интересов, кроме национальных интересов страны, у них нет.
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НовостиГерои СВОЛитератураОлег ШевченкоКФУ (Крымский федеральный университет)МненияКрымНовости Крыма
 
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