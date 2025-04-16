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Ремонты и современное оборудование: новая жизнь больницы Геническа

Ремонты и современное оборудование: новая жизнь больницы Геническа - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Ремонты и современное оборудование: новая жизнь больницы Геническа

Проведение ряда сложных хирургических операций, высокоточная медицинская диагностика, широкий спектр лабораторных исследований – сегодня это уже доступно в... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T16:25

2025-04-16T16:25

2025-04-16T16:59

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ГЕНИЧЕСК, 16 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Проведение ряда сложных хирургических операций, высокоточная медицинская диагностика, широкий спектр лабораторных исследований – сегодня это уже доступно в центральной районной больнице Геническа спустя два с половиной года после воссоединения Херсонской области с Россией. А когда завершится капремонт поликлиники и ряда отделений и будет закуплено новое дополнительное оборудование, Геническая ЦРБ станет одним из ведущих медицинских центров региона. Хотя предстоит решить еще немало проблем, прежде всего, кадрового обеспечения и перехода на работу по клиническим рекомендациям, качество оказания медпомощи здесь постоянно повышается.Чем живет главное лечебное учреждение одного из самых больших районов Херсонщины и что изменится здесь уже в самое ближайшее время, узнавали корреспонденты РИА Новости Крым.Хирургия без скальпеля и разрезовВ годы Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, был создан хирургический полевой передвижной госпиталь №689, штат госпиталя, в основном, состоял из медработников лечебных учреждений Генического района. До самой Победы эти люди оказывали хирургическую помощь раненым бойцам и офицерам в сложнейших условиях: в землянках при свете коптилок, по нескольку суток не отходя от операционного стола. В 1942 году госпиталь был награжден орденом Красной Звезды за спасение жизней наших бойцов в Сталинградской битве.Сегодня сотрудники Генической больницы оказывают медицинскую помощь людям, в том числе пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ мирным гражданам. Для этого здесь создаются необходимые условия. Так, после воссоединения региона с РФ благодаря федеральной поддержке и помощи регионов-шефов в больнице установили современное оборудование. Среди новых приобретений учреждения – профессиональное оборудование, позволяющее проводить лапароскопические операции. Теперь удаление аппендикса, желчных пузырей и гинекологические операции здесь проводят с помощью нескольких маленьких проколов, которые очень быстро заживают, вместо больших разрезов на передней стенке живота. Также здесь успешно помогают пациентами с серьезными переломами, грыжами, минно-взрывными травмами.Пациенты с неврологическими патологиями, нуждающиеся в экстренной помощи, также могут сразу же пройти обследование в больнице Геническа, получить точный диагноз и дальнейший план лечения.Также в Генической ЦРБ работает первичное сосудистое отделение, оснащенное современной медицинской техникой, где оказывают помощь пациентам с инфарктом и инсультом, а Краснодарский край предоставил учреждению передвижной рентген-кабинет, благодаря которому жители отдаленных районов получили возможность проходить необходимую диагностику.Новая поликлиника за годВ январе этого года здесь начался долгожданный капитальный ремонт поликлиники, здание которой при Украине практически не обновлялось. Стоял вопрос о том, чтобы провести реконструкцию помещения, но после проведенных экспертиз пришли к решению, что нужен капремонт. Больница предоставила медико-техническое задание, был сформирован проект, федеральный центр выделил необходимые средства.Пока здесь идут подготовительные работы: строители демонтируют внутренние конструкции, чтобы затем приступить к кладке перегородок, штукатурке стен, утеплению фасада, устройству инженерных сетей.В здании поликлиники обновят фасад, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, сантехнику, полы и потолки, окна и двери, модернизируют пищеблок, установят здесь новую мебель и оборудование.В поликлинике будут принимать пациентов узкие специалисты, здесь разместят дневной стационар, установят флюорограф и маммограф. Фактически это будет одно большое отделение, в котором пациенты смогут проходить профосмотры, диспансеризацию и получать качественную специализированную медпомощь. Подрядчик заверяет, что все работы будут завершены к декабрю этого года.Кроме того, в Генической ЦРБ проводятся ремонты в терапевтическом и неврологическом отделениях, клинико-диагностической лаборатории и стоматологическом отделении.За полтора месяца вернулись пять врачейТем не менее, многие проблемы еще предстоит решить. Одна из самых острых – кадровая. Специалистов Генической ЦРБ не хватает, особенно детских врачей – как педиатров, так и узкопрофильных детских специалистов.Крым, в частности, по ее словам, никогда не отказывает. И Республиканская детская клиническая больница, и Симферопольская городская детская клиническая больница охотно принимают маленьких пациентов Херсонщины на лечение, обследования и консультации.Тем не менее, привлекать профессиональных специалистов в Геническую больницу удается. Ангелина Русакова возглавляет учреждение всего полтора месяца, но за это время ей удалось вернуть пятерых докторов, которые ранее по разным причинам уволились: офтальмолога, отоларинголога, хирурга, онколога и реаниматолога.Также на территории области работает программа "Земский доктор", благодаря которой штат больницы Геническа пополнит врач-инфекционист.Важные задачи учреждения, которые хоть и не без труда, но постепенно решаются, – это соблюдение врачами клинических рекомендаций и стандартов, которые были ранее утверждены в РФ, а также оказание помощи в рамках системы обязательного медицинского страхования.По словам и.о. главврача, при переходе на российскую систему ОМС Геническая больница столкнулась с определенными трудностями, поскольку для многих специалистов она была абсолютно новой и сложной.Что касается обеспечения медицинскими препаратами, раньше оно шло через региональный минздрав. Теперь Геническая ЦРБ начинает самостоятельно закупать препараты для своих пациентов и отделений. Заявку подрядчикам подали сразу на 12 месяцев, чтобы обеспечить пациентов лекарствами без перебоев. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250415/krym-prinimaet-na-lechenie-i-obsledovanie-detey-iz-khersonskoy-oblasti-1145704974.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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