https://crimea.ria.ru/20240318/nuzhno-li-seychas-snimat-kino-o-spetsoperatsii--otvet-mikhalkova-1135752335.html

Нужно ли сейчас снимать кино о спецоперации – ответ Михалкова

Нужно ли сейчас снимать кино о спецоперации – ответ Михалкова - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Нужно ли сейчас снимать кино о спецоперации – ответ Михалкова

Снимать кино о спецоперации сейчас рано, должно пройти время, чтобы осмыслить произошедшее, чтобы это кино не стало в определенном смысле публицистикой. Об этом РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T21:04

2024-03-18T21:04

2024-03-18T21:04

никита михалков

мнения

кино

культура

искусство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Снимать кино о спецоперации сейчас рано, должно пройти время, чтобы осмыслить произошедшее, чтобы это кино не стало в определенном смысле публицистикой. Об этом журналистам сказал Народный артист России Никита Михалков.По словам режиссера, во время Великой Отечественной войны снимали картины, но в основном агитационные, и они сделали свое дело. Также Михалков отметил, что у него есть идеи, но он бы не хотел торопиться. Ему бы хотелось "иметь возможность увидеть весь объем всего вместе взятого". По мнению режиссера, невозможно снять кино о специальной военной операции, "не беря за основу весь объем того, что произошло и почему это произошло".Также режиссер убежден, что СВО формирует новый культурный пласт в России. Артисты, которые не уехали из страны в сложное для нее время, могут стать его основой. Об этом Никита Михалков сказал в ходе общения с журналистами в Симферополе, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.Он также назвал предателями артистов, писателей, певцов и музыкантов, которые осудили СВО и покинули Россию, но при этом издаются и зарабатывают на российских площадках, а деньги направляют на нужны ВСУ. По мнению Михалкова, иноагентам на законодательном уровне нужно запретить выплаты по авторским и смежным правам.Читайте также на РИА Новости Крым:Михалков назвал крымчан храбрецами и стимулом для всей РоссииАктер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной домПевец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никита михалков, мнения, кино, культура, искусство