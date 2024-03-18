Нужно ли сейчас снимать кино о спецоперации – ответ Михалкова
Михалков: для съемок кино о спецоперации должно пройти время
Никита Михалков
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Снимать кино о спецоперации сейчас рано, должно пройти время, чтобы осмыслить произошедшее, чтобы это кино не стало в определенном смысле публицистикой. Об этом журналистам сказал Народный артист России Никита Михалков.
"Знаете, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Наверное, правильно, что снимают картины и сериалы, и документальные картины. Но если говорить про меня, то я считаю, что должно пройти время для того, чтобы можно было осмыслить, и чтобы это не было в определенном смысле, так сказать, публицистикой", – сказал Михалков, отвечая на вопрос, нужно ли сейчас снимать фильмы о спецоперации.
По словам режиссера, во время Великой Отечественной войны снимали картины, но в основном агитационные, и они сделали свое дело. Также Михалков отметил, что у него есть идеи, но он бы не хотел торопиться. Ему бы хотелось "иметь возможность увидеть весь объем всего вместе взятого". По мнению режиссера, невозможно снять кино о специальной военной операции, "не беря за основу весь объем того, что произошло и почему это произошло".
"Поэтому мне кажется, что наиболее мощно, правильно и полно это (снять кино о спецоперации – ред.) можно тогда, когда уйдешь от проблемы", – считает Михалков.
Также режиссер убежден, что СВО формирует новый культурный пласт в России. Артисты, которые не уехали из страны в сложное для нее время, могут стать его основой. Об этом Никита Михалков сказал в ходе общения с журналистами в Симферополе, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
Он также назвал предателями артистов, писателей, певцов и музыкантов, которые осудили СВО и покинули Россию, но при этом издаются и зарабатывают на российских площадках, а деньги направляют на нужны ВСУ. По мнению Михалкова, иноагентам на законодательном уровне нужно запретить выплаты по авторским и смежным правам.
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