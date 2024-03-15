https://crimea.ria.ru/20240315/predateli-ne-dolzhny-zarabatyvat-v-rossii--mikhalkov-o-pravakh-inoagentov-1135721213.html

Предатели не должны зарабатывать в России – Михалков о правах иноагентов

Предатели не должны зарабатывать в России – Михалков о правах иноагентов - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Предатели не должны зарабатывать в России – Михалков о правах иноагентов

Артисты, писатели, певцы и музыканты, которые покинули Россию, осудив СВО, но при этом издаются и зарабатывают на российских площадках, а деньги направляют на... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T21:52

2024-03-15T21:52

2024-03-15T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Артисты, писатели, певцы и музыканты, которые покинули Россию, осудив СВО, но при этом издаются и зарабатывают на российских площадках, а деньги направляют на нужны ВСУ, являются предателями, и государство не должно оплачивать их работу. Об этом РИА Новости Крым сказал Народный артист России Никита Михалков, отвечая на вопрос нашего корреспондента о том, следует ли иноагентам на законодательном уровне запретить выплаты по авторским и смежным правам.По его словам, если человек талантлив, то он способен зарабатывать где угодно."Когда 20-е годы философские пароходы увезли цвет русской интеллигенции – философов, писателей и музыкантов, потому что они были изгнаны из страны – эти люди уехали сами, и эти изгнанники создали величайшую эмигрантскую литературу, эмигрантский мир, русский мир. Тот же Рахманинов, Бунин или Ильин. Они создали там свою Россию и воспели ее. Больше того, я думаю, что если бы они оставались в России, то они бы не создали этого, потому что для них Россия была как дышать, а когда этого дыхания не стало, они стали жить тем, что они помнили. Поэтому великие произведения – и Шмелева, и Бунина, и Ильина", – пояснил Народный артист.Ранее депутат Госдумы РФ, член комитета по контролю Леонид Ивлев заявил, что в России в ближайшее время ужесточат законодательство в отношении иноагентов, получающих гонорары от продажи своих произведений в РФ. Выплат лишат не только самих авторов, но и наследников их авторских прав.В минувший понедельник, 11 марта, Владимир Путин подписал закон, который запрещает размещать рекламу на информационных ресурсах граждан, признанных иностранными агентами. Документ опубликован на портале официальной правовой информации в понедельник.Читайте также на РИА Новости Крым:Признание иноагентом в России: что меняет новый приказ ФСББорис Акунин* внесен в реестр иноагентов – Минюст РФПисательницу Людмилу Улицкую* признали иноагентом – Минюст

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никита михалков, культура, мнения, искусство , кино, общество, россия, новости