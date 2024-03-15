Предатели не должны зарабатывать в России – Михалков о правах иноагентов
Иноагентам нужно запретить выплаты по авторским и смежным правам – Михалков
21:52 15.03.2024 (обновлено: 21:55 15.03.2024)
Никита Михалков
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Артисты, писатели, певцы и музыканты, которые покинули Россию, осудив СВО, но при этом издаются и зарабатывают на российских площадках, а деньги направляют на нужны ВСУ, являются предателями, и государство не должно оплачивать их работу. Об этом РИА Новости Крым сказал Народный артист России Никита Михалков, отвечая на вопрос нашего корреспондента о том, следует ли иноагентам на законодательном уровне запретить выплаты по авторским и смежным правам.
"Абсолютно согласен с тем, что иноагентам на законодательном уровне нужно запретить выплаты по авторским и смежным правам. Тем более, что я один из руководителей авторского общества. И считаю, что люди, которые бросили страну в тяжелый момент и зарабатывают свой авторитет тем, что они говорят про страну, находясь за рубежом, издаются или зарабатывают здесь, а потом эти деньги переводят на ВСУ – это предатели. И абсолютно законно государство имеет право не оплачивать их работу", – убежден Михалков.
По его словам, если человек талантлив, то он способен зарабатывать где угодно.
"Когда 20-е годы философские пароходы увезли цвет русской интеллигенции – философов, писателей и музыкантов, потому что они были изгнаны из страны – эти люди уехали сами, и эти изгнанники создали величайшую эмигрантскую литературу, эмигрантский мир, русский мир. Тот же Рахманинов, Бунин или Ильин. Они создали там свою Россию и воспели ее. Больше того, я думаю, что если бы они оставались в России, то они бы не создали этого, потому что для них Россия была как дышать, а когда этого дыхания не стало, они стали жить тем, что они помнили. Поэтому великие произведения – и Шмелева, и Бунина, и Ильина", – пояснил Народный артист.
И задался вопросом: а что создают те, кто уехали с началом СВО? "Они (артисты, которые осудили СВО и предали страну – ред.) создают произведения в силу своих возможностей, которые воспевают только одно – оправдание своего отъезда. Ну это же смешно", – заключил Михалков.
Ранее депутат Госдумы РФ, член комитета по контролю Леонид Ивлев заявил, что в России в ближайшее время ужесточат законодательство в отношении иноагентов, получающих гонорары от продажи своих произведений в РФ. Выплат лишат не только самих авторов, но и наследников их авторских прав.
В минувший понедельник, 11 марта, Владимир Путин подписал закон, который запрещает размещать рекламу на информационных ресурсах граждан, признанных иностранными агентами. Документ опубликован на портале официальной правовой информации в понедельник.
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