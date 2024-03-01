https://crimea.ria.ru/20240301/pisatelnitsu-lyudmilu-ulitskuyu-priznali-inoagentom---minyust-1135351403.html

Писательницу Людмилу Улицкую* признали иноагентом - Минюст

Писательницу Людмилу Улицкую* признали иноагентом - Минюст - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Писательницу Людмилу Улицкую* признали иноагентом - Минюст

Министерство юстиции российской Федерации включило в реестр иностранных агентов писательницу Людмилу Улицкую. Кроме того, этот список пополнило... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T21:21

2024-03-01T21:21

2024-03-01T21:42

людмила улицкая*

литература

культура

россия

общество

министерство юстиции россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Министерство юстиции российской Федерации включило в реестр иностранных агентов писательницу Людмилу Улицкую. Кроме того, этот список пополнило незарегистрированное общественное объединение "Центр защиты прав человека "Мемориал"**, сообщается на сайте Минюста.В 2019 году Улицкая* "отметилась" негативными высказываниями о крымчанах и и о будущем российского полуострова. Она назвала Крым "несчастным местом", за которое "еще долго будет вестись борьба". Воссоединение республики с Россией она охарактеризовала как "безобразную аннексию".Решение о признании и иноагентом Улицкой* было вынесено по причине ее частых выступлений на информационных площадках иноагентов, а также за пропаганду ЛГБТ, сообщает Минюст."Л.Е. Улицкая* участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, выступала против специальной военной операции на Украине. Осуществляла пропаганду ЛГБТ***-отношений, принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации".Это стало поводом для обращения депутата Госдумы Дмитрия Белика в правоохранительные органы."Издание "Обозреватель" грамотно выискивает в творческой элите России людей, готовых клеветать на свою страну, подавая слова Лии Ахеджаковой или Людмилы Улицкой* как истину в последней инстанции. Требовать от России извинений перед Украиной за Великую Отечественную войну? За то, что вышибли немцев из Киева, за то, что спасли миллионы украинцев от полного уничтожения? Теперь она заявляет, что Крым "безобразно аннексирован"?", — сказал Белик.Читайте также на РИА Новости Крым:"Собака лает – ветер носит": Юрий Лоза ответил на слова Улицкой* о КрымеПолитики, актеры, журналисты: ОП Крыма создала список "крымоненавистников"* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Организация, выполняющая функции иноагента в России.*** Запрещенное в России экстремистское движение.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила улицкая*, литература, культура, россия, общество, министерство юстиции россии