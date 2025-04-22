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Взрыв в Киржаче на складе боеприпасов – в Минобороны назвали причину - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Взрыв в Киржаче на складе боеприпасов – в Минобороны назвали причину
Взрыв в Киржаче на складе боеприпасов – в Минобороны назвали причину - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Взрыв в Киржаче на складе боеприпасов – в Минобороны назвали причину
Во Владимирской области в Киржачском районе после возгорания произошла детонация боеприпасов на территории воинской части. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T18:17
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владимирская область
взрыв
происшествия
министерство обороны рф
новости
режим чс
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Во Владимирской области в Киржачском районе после возгорания произошла детонация боеприпасов на территории воинской части. Об этом сообщили в Минобороны России.Взрыв в Киржаче прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Введен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный.По данным военного ведомства, в результате происшествия пострадавших нет. Последствия взрыва ликвидируют штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС.Министр обороны России Андрей Белоусов поручил создать комиссию для установления обстоятельств случившегося под руководством заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Андрея Булыги."По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - почеркнули в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимирская область, взрыв, происшествия, министерство обороны рф, новости, режим чс, эвакуация
Взрыв в Киржаче на складе боеприпасов – в Минобороны назвали причину

Взрыв в Киржаче произошел в воинской части из-за нарушения правил безопасности - МО

18:17 22.04.2025 (обновлено: 18:33 22.04.2025)
 
© Фото из соцсетейВзрыв во Владимирской области
Взрыв во Владимирской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Во Владимирской области в Киржачском районе после возгорания произошла детонация боеприпасов на территории воинской части. Об этом сообщили в Минобороны России.
Взрыв в Киржаче прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Введен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный.
"Двадцать второго апреля 2025 года в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, в результате происшествия пострадавших нет.
Последствия взрыва ликвидируют штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС.
"По предварительной информации, причина возгорания – нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами", - добавили в ведомстве.
Министр обороны России Андрей Белоусов поручил создать комиссию для установления обстоятельств случившегося под руководством заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Андрея Булыги.
"По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - почеркнули в Минобороны.
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Владимирская областьВзрывПроисшествияМинистерство обороны РФНовостиРежим ЧСЭвакуация
 
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