https://crimea.ria.ru/20250422/vzryv-v-kirzhache-vladimirskoy-oblasti--v-minoborony-nazvali-prichinu-1145872360.html
Взрыв в Киржаче на складе боеприпасов – в Минобороны назвали причину
Взрыв в Киржаче на складе боеприпасов – в Минобороны назвали причину - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Взрыв в Киржаче на складе боеприпасов – в Минобороны назвали причину
Во Владимирской области в Киржачском районе после возгорания произошла детонация боеприпасов на территории воинской части. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T18:17
2025-04-22T18:17
2025-04-22T18:33
владимирская область
взрыв
происшествия
министерство обороны рф
новости
режим чс
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Во Владимирской области в Киржачском районе после возгорания произошла детонация боеприпасов на территории воинской части. Об этом сообщили в Минобороны России.Взрыв в Киржаче прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Введен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный.По данным военного ведомства, в результате происшествия пострадавших нет. Последствия взрыва ликвидируют штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС.Министр обороны России Андрей Белоусов поручил создать комиссию для установления обстоятельств случившегося под руководством заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Андрея Булыги."По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - почеркнули в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимирская область, взрыв, происшествия, министерство обороны рф, новости, режим чс, эвакуация
Взрыв в Киржаче на складе боеприпасов – в Минобороны назвали причину
Взрыв в Киржаче произошел в воинской части из-за нарушения правил безопасности - МО
18:17 22.04.2025 (обновлено: 18:33 22.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Во Владимирской области в Киржачском районе после возгорания произошла детонация боеприпасов на территории воинской части. Об этом сообщили в Минобороны России.
Взрыв в Киржаче
прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Введен режим чрезвычайной ситуации
, проводится эвакуация
жителей поселков Барсово и Мирный.
"Двадцать второго апреля 2025 года в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, в результате происшествия пострадавших нет.
Последствия взрыва ликвидируют штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС.
"По предварительной информации, причина возгорания – нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами", - добавили в ведомстве.
Министр обороны России Андрей Белоусов поручил создать комиссию для установления обстоятельств случившегося под руководством заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Андрея Булыги.
"По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - почеркнули в Минобороны.
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