https://crimea.ria.ru/20250422/vzryv-v-kirzhache-vladimirskoy-oblasti--v-minoborony-nazvali-prichinu-1145872360.html

Взрыв в Киржаче на складе боеприпасов – в Минобороны назвали причину

Взрыв в Киржаче на складе боеприпасов – в Минобороны назвали причину - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Взрыв в Киржаче на складе боеприпасов – в Минобороны назвали причину

Во Владимирской области в Киржачском районе после возгорания произошла детонация боеприпасов на территории воинской части. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T18:17

2025-04-22T18:17

2025-04-22T18:33

владимирская область

взрыв

происшествия

министерство обороны рф

новости

режим чс

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Во Владимирской области в Киржачском районе после возгорания произошла детонация боеприпасов на территории воинской части. Об этом сообщили в Минобороны России.Взрыв в Киржаче прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Введен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный.По данным военного ведомства, в результате происшествия пострадавших нет. Последствия взрыва ликвидируют штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС.Министр обороны России Андрей Белоусов поручил создать комиссию для установления обстоятельств случившегося под руководством заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Андрея Булыги."По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - почеркнули в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

владимирская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимирская область, взрыв, происшествия, министерство обороны рф, новости, режим чс, эвакуация