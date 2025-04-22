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На востоке Крыма закрывают село и объявляют эвакуацию – причина - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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На востоке Крыма закрывают село и объявляют эвакуацию – причина
На востоке Крыма закрывают село и объявляют эвакуацию – причина - РИА Новости Крым, 22.04.2025
На востоке Крыма закрывают село и объявляют эвакуацию – причина
В Ленинском районе Крыма 25 апреля закроют проезд и объявят учебную эвакуацию жителей. Это связано с антитеррористическими учениями, которые пройдут в селе... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T18:40
2025-04-22T18:41
крым
ленинский район
учения
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма 25 апреля закроют проезд и объявят учебную эвакуацию жителей. Это связано с антитеррористическими учениями, которые пройдут в селе Ильичево, сообщает пресс-служба правительства Крыма.Отмечается, что тренировки военных начнутся в 10:00, а завершатся в 16:00. Власти просят граждан соблюдать спокойствие и доверять официальным источникам информации.Учения проходят в Крыму и Севастополя периодически в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности.В Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Ранее в Раздольненском и Черноморском районах Крыма также проходили учения подразделений теробороны "Барс-Крым", Минобороны РФ, других силовых и правоохранительных структур. Также в Судаке состоялись учения добровольческого отряда теробороны "Барс-Крым". В тренировках участвовали 500 военнослужащих и 50 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО предотвратила нападение на Крым – военный экспертАксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы
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крым, ленинский район, учения, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, общество, новости крыма
На востоке Крыма закрывают село и объявляют эвакуацию – причина

В селе Ильичево в Крыму 25 апреля закроют проезд и эвакуируют людей в рамках учений

18:40 22.04.2025 (обновлено: 18:41 22.04.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСовместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
Совместные учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым, Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма 25 апреля закроют проезд и объявят учебную эвакуацию жителей. Это связано с антитеррористическими учениями, которые пройдут в селе Ильичево, сообщает пресс-служба правительства Крыма.
Отмечается, что тренировки военных начнутся в 10:00, а завершатся в 16:00.

"В это время будет перекрыто движение в селе Ильичево. Кроме того, будет проводиться оповещение и учебная эвакуация населения", — предупредили в районной администрации.

Власти просят граждан соблюдать спокойствие и доверять официальным источникам информации.
Учения проходят в Крыму и Севастополя периодически в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности.
В Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.
Ранее в Раздольненском и Черноморском районах Крыма также проходили учения подразделений теробороны "Барс-Крым", Минобороны РФ, других силовых и правоохранительных структур. Также в Судаке состоялись учения добровольческого отряда теробороны "Барс-Крым". В тренировках участвовали 500 военнослужащих и 50 единиц техники.
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