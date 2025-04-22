https://crimea.ria.ru/20250422/na-vostoke-kryma-zakryvayut-selo-i-obyavlyayut-evakuatsiyu--prichina-1145872598.html

На востоке Крыма закрывают село и объявляют эвакуацию – причина

На востоке Крыма закрывают село и объявляют эвакуацию – причина - РИА Новости Крым, 22.04.2025

На востоке Крыма закрывают село и объявляют эвакуацию – причина

В Ленинском районе Крыма 25 апреля закроют проезд и объявят учебную эвакуацию жителей. Это связано с антитеррористическими учениями, которые пройдут в селе... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T18:40

2025-04-22T18:40

2025-04-22T18:41

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ленинский район

учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма 25 апреля закроют проезд и объявят учебную эвакуацию жителей. Это связано с антитеррористическими учениями, которые пройдут в селе Ильичево, сообщает пресс-служба правительства Крыма.Отмечается, что тренировки военных начнутся в 10:00, а завершатся в 16:00. Власти просят граждан соблюдать спокойствие и доверять официальным источникам информации.Учения проходят в Крыму и Севастополя периодически в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности.В Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Ранее в Раздольненском и Черноморском районах Крыма также проходили учения подразделений теробороны "Барс-Крым", Минобороны РФ, других силовых и правоохранительных структур. Также в Судаке состоялись учения добровольческого отряда теробороны "Барс-Крым". В тренировках участвовали 500 военнослужащих и 50 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО предотвратила нападение на Крым – военный экспертАксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ленинский район, учения, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, общество, новости крыма