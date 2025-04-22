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Признать Крым и зайти на ЗАЭС – политолог оценил предложения США - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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https://crimea.ria.ru/20250422/priznat-krym-i-zayti-na-zaes--politolog-otsenil-predlozheniya-ssha-1145869363.html
Признать Крым и зайти на ЗАЭС – политолог оценил предложения США
Признать Крым и зайти на ЗАЭС – политолог оценил предложения США - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Признать Крым и зайти на ЗАЭС – политолог оценил предложения США
Предложения США по урегулированию украинского конфликта противоречивы, не совпадают с интересами России и сами по себе не могут приблизить конец СВО. Такое... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T16:09
2025-04-22T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Предложения США по урегулированию украинского конфликта противоречивы, не совпадают с интересами России и сами по себе не могут приблизить конец СВО. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.Накануне газета Wall Street Journal сообщила о том, что США якобы потребовали от Киева отказаться от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль территории вокруг ядерного реактора Запорожской АЭС.В НАТО не светит"НАТО Украине и так "не светит". Это возможно только в том случае, если появится отдельное европейское НАТО. Американцы лучше европейцев понимают последствия принятия Украины в альянс. В силу того, что они долго были лидерами западной половины мира, они давно просчитали, что будет, "если что". Так что отказ Киева – это была бы даже не уступка, а принятие данности", - говорит Журавлев.При этом невступление Украины в блок не означает гарантий безопасности для России. По мнению политолога, вопрос должен решаться незаключением договоров о военном сотрудничестве Киева с отдельными странами НАТО. Например, с Великобританией, которая может размещать на территории Украины свои военные базы – вражеские для РФ.Признание Крыма и Запорожская АЭС"Признание Крыма российским – это очень возможно. И это шаг разумный. Но недостаточный, поскольку есть еще четыре новых территории, записанные в Конституцию РФ и потому неотделимые от России", - напоминает Журавлев.Он также подчеркивает, что с правовой точки зрения признание российской принадлежности Крыма для России ничего не меняет, с практической – это может завести в республику иностранные компании, снять ряд ограничений. Однако и это будет зависеть от того, как именно будет оформлено это признание.При этом Журавлев видит противоречие в предложениях Вашингтона. В частности, контроль над территорией Запорожской АЭС, по его мнению, совершенно неприемлем для Москвы. Фактически это означало бы легальный повод для размещения американских контингентов в зоне проведения спецоперации.По его мнению, все это свидетельствует об отсутствии в Вашингтоне понимания, как приблизить конец конфликта. При том, что в целом начавшийся диалог с администрацией президента США Дональда Трампа является громадным положительным сдвигом, для России вопрос окончания СВО может лежать только через полную денацификацию Украины, ее нейтральный статус и в незаключении любых военных союзов между Киевом и странами, настроенными против России.Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет ранее призвал США исходить из того, что российский статус полуострова – это свершившийся факт и никакого торга в этом вопросе быть не может. Крым воссоединился с Россией после законного общекрымского референдума, который соответствовал всем международным нормам, подчеркнул депутат ГД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовы признать Крым частью РоссииВ США анонсировали судьбоносное решение по УкраинеАмерика устала: спецпредставитель Трампа предупредил Украину
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Признать Крым и зайти на ЗАЭС – политолог оценил предложения США

Предложения США по признанию Крыму и контролю над ЗАЭС противоречат друг другу - мнение

16:09 22.04.2025 (обновлено: 16:32 22.04.2025)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоФлаги Крыма и России на фоне гор
Флаги Крыма и России на фоне гор - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Предложения США по урегулированию украинского конфликта противоречивы, не совпадают с интересами России и сами по себе не могут приблизить конец СВО. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.
Накануне газета Wall Street Journal сообщила о том, что США якобы потребовали от Киева отказаться от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль территории вокруг ядерного реактора Запорожской АЭС.

В НАТО не светит

"НАТО Украине и так "не светит". Это возможно только в том случае, если появится отдельное европейское НАТО. Американцы лучше европейцев понимают последствия принятия Украины в альянс. В силу того, что они долго были лидерами западной половины мира, они давно просчитали, что будет, "если что". Так что отказ Киева – это была бы даже не уступка, а принятие данности", - говорит Журавлев.
При этом невступление Украины в блок не означает гарантий безопасности для России. По мнению политолога, вопрос должен решаться незаключением договоров о военном сотрудничестве Киева с отдельными странами НАТО. Например, с Великобританией, которая может размещать на территории Украины свои военные базы – вражеские для РФ.
"Но в реальности мы вряд ли сможет на это влиять. В данном случае имеет смысл добиваться от американцев неиспользования пятой статьи устава НАТО. Если, например, Британия заключит договор с Украиной и пойдет ее защищать, то делать она это будет самостоятельно, а не как член альянса. Этого будет достаточно. Британия в этом случае просто никуда не пойдет. Слишком опасно", - считает эксперт.

Признание Крыма и Запорожская АЭС

"Признание Крыма российским – это очень возможно. И это шаг разумный. Но недостаточный, поскольку есть еще четыре новых территории, записанные в Конституцию РФ и потому неотделимые от России", - напоминает Журавлев.
Он также подчеркивает, что с правовой точки зрения признание российской принадлежности Крыма для России ничего не меняет, с практической – это может завести в республику иностранные компании, снять ряд ограничений. Однако и это будет зависеть от того, как именно будет оформлено это признание.
При этом Журавлев видит противоречие в предложениях Вашингтона. В частности, контроль над территорией Запорожской АЭС, по его мнению, совершенно неприемлем для Москвы. Фактически это означало бы легальный повод для размещения американских контингентов в зоне проведения спецоперации.
"Запорожская область – территория России, а в этом случае здесь оказываются войска США – это определенная форма давления. Получается, предложения прямо противоположные: давайте признаем Крым российским, но на ЗАЭС высадим свои войска. Почти по Чехову: "Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то взять бы да ободрать кого-нибудь", - вспоминает классика Журавлев.
По его мнению, все это свидетельствует об отсутствии в Вашингтоне понимания, как приблизить конец конфликта. При том, что в целом начавшийся диалог с администрацией президента США Дональда Трампа является громадным положительным сдвигом, для России вопрос окончания СВО может лежать только через полную денацификацию Украины, ее нейтральный статус и в незаключении любых военных союзов между Киевом и странами, настроенными против России.
Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет ранее призвал США исходить из того, что российский статус полуострова – это свершившийся факт и никакого торга в этом вопросе быть не может. Крым воссоединился с Россией после законного общекрымского референдума, который соответствовал всем международным нормам, подчеркнул депутат ГД.
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