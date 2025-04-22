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Взрыв в Киржаче сегодня - что произошло во Владимирской области - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Взрыв в Киржаче сегодня - что произошло во Владимирской области
Взрыв в Киржаче сегодня - что произошло во Владимирской области - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Взрыв в Киржаче сегодня - что произошло во Владимирской области
Взрыв в Киржаче прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Введен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация жителей РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T17:52
2025-04-22T17:52
россия
новости
владимирская область
александр авдеев
взрыв
режим чс
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Взрыв в Киржаче прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Введен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация жителей двух поселков. Подробнее - в материале РИА Новости Крым.Губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что в Киржачском районе произошел взрыв, на месте работают ответственные службы. Глава Киржачского района Владимирской области Елена Карпова призвала местных жителей сохранять спокойствие до выяснения всех обстоятельств. Позже была объявлена эвакуация поселков Барсово и Мирный.На территории Киржачского района после сообщений о взрыве объявлена чрезвычайная сиутация.Официальной информации о том, что стало причиной мощного взрыва, на данный момент нет. Тем временем прокуратура Владимирской области взяла на контроль соблюдение прав жителей населенных пунктов Киржачского района. Организована горячая линия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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россия, новости, владимирская область, александр авдеев, взрыв, режим чс, эвакуация
Взрыв в Киржаче сегодня - что произошло во Владимирской области

Взрыв в Киржаче сегодня - что произошло во Владимирской области

17:52 22.04.2025
 
© Фото : Виктор СандросВзрыв во Владимирской области
Взрыв во Владимирской области
© Фото : Виктор Сандрос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Взрыв в Киржаче прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Введен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация жителей двух поселков. Подробнее - в материале РИА Новости Крым.
Губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что в Киржачском районе произошел взрыв, на месте работают ответственные службы. Глава Киржачского района Владимирской области Елена Карпова призвала местных жителей сохранять спокойствие до выяснения всех обстоятельств. Позже была объявлена эвакуация поселков Барсово и Мирный.

"Проводится эвакуация населенных пунктов Барсово и Мирный Киржачского района. Задействованы все экстренные службы. Соблюдайте меры безопасности, сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении администрации района.

На территории Киржачского района после сообщений о взрыве объявлена чрезвычайная сиутация.
"ЧС объявлена на территории Киржачского района Владимирской области. Воздержитесь от поездок в район ЧС!", - говорится в официальном приложении МЧС.
Официальной информации о том, что стало причиной мощного взрыва, на данный момент нет.
Тем временем прокуратура Владимирской области взяла на контроль соблюдение прав жителей населенных пунктов Киржачского района. Организована горячая линия.
"По поручению прокурора региона Ивана Грибова прокурор Киржачского района Виталий Коленков осуществляет личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан, эвакуируемых из близлежащих населенных пунктов", - подытожили в ведомстве.
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РоссияНовостиВладимирская областьАлександр АвдеевВзрывРежим ЧСЭвакуация
 
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