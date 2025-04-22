https://crimea.ria.ru/20250422/vzryv-v-kirzhache-segodnya---chto-proizoshlo-vo-vladimirskoy-oblasti-1145871958.html

Взрыв в Киржаче сегодня - что произошло во Владимирской области

Взрыв в Киржаче сегодня - что произошло во Владимирской области - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Взрыв в Киржаче сегодня - что произошло во Владимирской области

Взрыв в Киржаче прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Введен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация жителей РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T17:52

2025-04-22T17:52

2025-04-22T17:52

россия

новости

владимирская область

александр авдеев

взрыв

режим чс

эвакуация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/16/1145871735_0:284:646:647_1920x0_80_0_0_dae32d01f585c0e9e6a226d07db7ea9d.png.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Взрыв в Киржаче прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Введен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация жителей двух поселков. Подробнее - в материале РИА Новости Крым.Губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что в Киржачском районе произошел взрыв, на месте работают ответственные службы. Глава Киржачского района Владимирской области Елена Карпова призвала местных жителей сохранять спокойствие до выяснения всех обстоятельств. Позже была объявлена эвакуация поселков Барсово и Мирный.На территории Киржачского района после сообщений о взрыве объявлена чрезвычайная сиутация.Официальной информации о том, что стало причиной мощного взрыва, на данный момент нет. Тем временем прокуратура Владимирской области взяла на контроль соблюдение прав жителей населенных пунктов Киржачского района. Организована горячая линия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

владимирская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, владимирская область, александр авдеев, взрыв, режим чс, эвакуация