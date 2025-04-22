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Клещи атакуют: крымчане почти 200 раз обращались к медикам из-за укусов
Клещи атакуют: крымчане почти 200 раз обращались к медикам из-за укусов - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Клещи атакуют: крымчане почти 200 раз обращались к медикам из-за укусов
В Крыму зафиксировано 194 обращения по поводу укусов клещей с начала года, при этом пик клещевой опасности еще впереди - в мае. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T19:15
2025-04-22T19:15
2025-04-22T19:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Крыму зафиксировано 194 обращения по поводу укусов клещей с начала года, при этом пик клещевой опасности еще впереди - в мае. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.По ее данным, эти цифры значительно не отличаются от среднемноголетних. При этом случаев клещевого энцефалита в этом году в республике не фиксировали, подчеркнула глава ведомства. По ее прогнозу, в целом рост числа случаев укусов клещей специалисты ожидают в мае.В этой связи она призывает дачников и владельцев приусадебных участков производить покос травы и акарицидные обработки своих территорий, как это делают в границах городских парков и скверов, по пути следования официальных туристических маршрутов, на территориях детских оздоровительных учреждений.Ранее сообщалось, что более 15 тысяч россиян с начала сезона обратились за помощью в медорганизации из-за укусов клещей. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Иркутской области, Ростовской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявили три случая заболевания клещевым боррелиозомВ Крыму проснулись гадюки и сколопендрыПоход в Крымские горы: что важно знать
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крым, новости крыма, роспотребнадзор, наталья пеньковская, эксклюзивы риа новости крым, клещи
Клещи атакуют: крымчане почти 200 раз обращались к медикам из-за укусов
В Крыму с начала года зафиксировано 194 обращения из-за укусов клещей - Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Крыму зафиксировано 194 обращения по поводу укусов клещей с начала года, при этом пик клещевой опасности еще впереди - в мае. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
"Начался период клещевых инфекций, причем этот год не отличается от предыдущих. Как правило, именно в этот период мы начинаем регистрацию обращаемости населения по поводу присасывания клещей. На сегодняшний день число обратившихся за медицинской помощью по данному инциденту составляет 194 случаев. Из них 48 процентов из них - это дети", - озвучила статистику Пеньковская.
По ее данным, эти цифры значительно не отличаются от среднемноголетних. При этом случаев клещевого энцефалита в этом году в республике не фиксировали, подчеркнула глава ведомства.
По ее прогнозу, в целом рост числа случаев укусов клещей специалисты ожидают в мае.
"Это связано не только с активностью клещей, но и с тем, что в мае, как правило, всегда много выходных и праздничных дней. Люди посещают природные биотопы, путешествуют по туристическим маршрутам. Дачники начинают уборку своих приусадебных участков. А там, естественно, тоже могут обитать клещи", - поясняет Пеньковская.
В этой связи она призывает дачников и владельцев приусадебных участков производить покос травы и акарицидные обработки своих территорий, как это делают в границах городских парков и скверов, по пути следования официальных туристических маршрутов, на территориях детских оздоровительных учреждений.
Ранее сообщалось, что более 15 тысяч россиян
с начала сезона обратились за помощью в медорганизации из-за укусов клещей. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Иркутской области, Ростовской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях.
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