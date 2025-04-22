https://crimea.ria.ru/20250422/kleschi-atakuyut-krymchane-pochti-200-raz-obraschalis-k-medikam-iz-za-ukusov-1145871001.html

Клещи атакуют: крымчане почти 200 раз обращались к медикам из-за укусов

Клещи атакуют: крымчане почти 200 раз обращались к медикам из-за укусов - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Клещи атакуют: крымчане почти 200 раз обращались к медикам из-за укусов

В Крыму зафиксировано 194 обращения по поводу укусов клещей с начала года, при этом пик клещевой опасности еще впереди - в мае. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T19:15

2025-04-22T19:15

2025-04-22T19:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Крыму зафиксировано 194 обращения по поводу укусов клещей с начала года, при этом пик клещевой опасности еще впереди - в мае. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.По ее данным, эти цифры значительно не отличаются от среднемноголетних. При этом случаев клещевого энцефалита в этом году в республике не фиксировали, подчеркнула глава ведомства. По ее прогнозу, в целом рост числа случаев укусов клещей специалисты ожидают в мае.В этой связи она призывает дачников и владельцев приусадебных участков производить покос травы и акарицидные обработки своих территорий, как это делают в границах городских парков и скверов, по пути следования официальных туристических маршрутов, на территориях детских оздоровительных учреждений.Ранее сообщалось, что более 15 тысяч россиян с начала сезона обратились за помощью в медорганизации из-за укусов клещей. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Иркутской области, Ростовской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявили три случая заболевания клещевым боррелиозомВ Крыму проснулись гадюки и сколопендрыПоход в Крымские горы: что важно знать

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, роспотребнадзор, наталья пеньковская, эксклюзивы риа новости крым, клещи