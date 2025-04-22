https://crimea.ria.ru/20250422/vydacha-polisov-i-pomosch-kryma-kak-rabotaet-sistema-oms-na-khersonschine-1145815094.html

Выдача полисов и помощь Крыма: как работает система ОМС на Херсонщине

Выдача полисов и помощь Крыма: как работает система ОМС на Херсонщине - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Выдача полисов и помощь Крыма: как работает система ОМС на Херсонщине

В Херсонской области уже более двух лет работает система обязательного медицинского страхования. О развитии страховой медицины в регионе и выдаче полисов ОМС... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T18:00

2025-04-22T18:00

2025-04-22T18:00

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В Херсонской области уже более двух лет работает система обязательного медицинского страхования. О развитии страховой медицины в регионе и выдаче полисов ОМС местным жителям, а также об участии медучреждений Крыма в становлении системы медицинского страхования нового региона в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказала директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Херсонской области Анна Литвиненко.За полисами выстраивались колоссальные очереди– Анна Сергеевна, Территориальный фонд ОМС Херсонской области работает уже более двух лет. Каковы основные итоги работы ведомства за этот период?– Территориальный фонд ОМС Херсонской области начал работу 24 января 2023 года. На начальном этапе работа была нацелена на формирование нормативных документов, а с 1 марта (2023 года – ред.) мы приступили к оформлению полисов обязательного медицинского страхования для жителей региона, информируя населения об их правах и обязанностях. На сегодняшний день эта работа продолжается, но уже в более спокойном режиме. На сегодняшний день непосредственно в Херсонской области застрахованы 229 тысяч человек, и порядка 49 тысяч наших жителей получили полис ОМС в других субъектах Российской Федерации.Люди, которые возвращаются в Херсонскую область, имеют возможность переоформить полис в наших филиалах – как в лечебных учреждениях, так и в отделениях МФЦ. Также у нас еще есть жители, которые продолжают получать российские документы. Естественно, после получения паспорта и СНИЛС нашим жителям необходимо получить полис ОМС. Мы широко информируем население по вопросам переоформления полиса, чтобы возвращающиеся в наш субъект граждане все-таки нашли время и произвели переоформление.– Как жители Херсонщины в целом восприняли новую для себя российскую систему медицинского страхования? Как они ее оценивают?– Когда с марта 2023 года мы начали оформлять полисы ОМС, то поначалу столкнулись с непониманием. Люди сравнивали предыдущую, украинскую, систему здравоохранения, когда нужно было заключать договоры с терапевтами на оказание медпомощи. И люди почему-то считали, что российские полисы ОМС – это то же самое, что было при Украине. Мы проводили разъяснительную работу, рассказывали людям и в частном порядке, и в ходе выездов к рабочим коллективам. Сегодня у застрахованных жителей Херсонской области есть возможность поехать в любой субъект РФ и получить там медпомощь. Людей это по-хорошему поразило, они пишут благодарности, рассказывают родственникам и знакомым о своем успешном опыте пользования услугами ОМС. Так что принцип "сарафанного радио" в этом плане тоже работает.Сталкиваемся с тем, что наши жители очень любят сами назначать себе обследования и лечение. Хотелось бы еще раз напомнить, что порядок и объем оказываемой медицинской помощи определяет только лечащий врач, и это – гарантия того, что вы получите ее бесплатно и в полном объеме.Жители нашей области начинают понимать, что такое бесплатная медицина. Конечно, это происходит не так быстро, как планировалось, но сложа руки мы не сидим и продолжаем информировать. Наша главная задача – чтобы жители нашей области были грамотными и понимали и свои права, и свои обязанности."Без поддержки Крыма пока не можем обойтись"– Какие возможности бесплатной медицинской помощи доступны сегодня жителям Херсонщины?– С 2024 года мы уже вступили в такую, скажем, неполноформатную систему ОМС, в сравнении с тем, как она функционирует во всех субъектов РФ. Тем не менее, с 2024 года осуществляется финансирование медицинских организаций. В нашей области их 15, они оказывают как первичную медицинскую помощь, так и специализированную в рамках дневного и круглосуточного стационаров. Кроме этого, в 2024 году открылось два первичных сосудистых отделения (ПСО) на базе Скадовсой и Генической центральных районных больниц. Жители могут получить услуги КТ и МРТ. Хочу также отметить, что с 2024 года началась очень активная работа по направлению и координации наших застрахованных. Это не только Херсонская область, но и все четыре новых региона РФ. Поскольку страховых компаний в Херсонской области нет, Территориальный фонд выполняет функции страховых и является гарантом получения медицинской помощи нашим застрахованным как в нашем регионе, так и в других субъектах. В ежедневном режиме медицинские организации предоставляют в фонд сведения о количестве выданных направлений в те или иные медицинские учреждения в различных субъектах. Мы эту информацию аккумулируем и направляем в те территориальные фонды, куда наши жители направляются. Это гарантия того, что человек получит медицинскую помощь.Конечно, в работе этого механизма есть сбои и проблемы: поступают жалобы, отказы, иногда наших застрахованных из новых субъектов просят перестраховаться на тот субъект, в который пациент приехал, что является необоснованным требованием.Очевидно, что за своих застрахованных платит тот территориальный фонд, откуда приехал этот пациент. С твердой уверенностью могу сказать, что в Территориальном фонде Херсонской области задолженности ни перед одним субъектом нет. Мы вносим оплату за своих пациентов, которые лечились в других субъектах, в полном объеме в течение 20-25 рабочих дней.– Много ли застрахованных жителей Херсонской области ездят лечиться в Крым? Как складывается взаимодействие с медицинскими организациями республики?– Из тех регионов, куда наши граждане едут за медицинской помощью, Крым занимает лидирующую позицию. Во-первых, он территориально близок. Во-вторых, качество оснащения медицинских организаций там достойное, и на полуострове можно получить качественную бесплатную медицинскую помощь. По нашим аналитическим данным, за 2024 год около 11 тысяч случаев оказания помощи пациентам из Херсонской области приходятся на Крым. От республики мы получили соответствующие счета на 220 миллионов рублей, эти средства мы в полном объеме перечислили.Мы благодарим коллег и понимаем, что это дополнительная нагрузка на медицинские организации Крыма и врачей, но без их поддержки мы сейчас не можем обойтись, пока в Херсонской области формируется система здравоохранения по российским стандартам.К тому же, деньги, которые наш Терфонд перечисляет в Крым за лечение наших застрахованных, – это дополнительные финансовые средства, которые направляются в организации, которые оказали медицинскую помощь нашим застрахованным.Более 4 миллиардов на программу ОМС– С какими проблемами приходится сталкиваться Территориальному фонду в работе?– Самая основная наша проблема – обеспечение лечебных учреждений кадрами и оборудованием, что препятствует возможности оказания медицинской помощи в полном объеме. В связи с военными действиями некоторые медицинские организации вынуждены ютиться в зданиях, которые абсолютно не приспособлены для этого. И это тоже большая проблема. Объезжая медучреждения, мы, к сожалению, констатируем факт удручающего состояния самих медицинских учреждений и отсутствия как оборудования, так и специалистов. Это еще раз объясняет то, что большое количество наших жителей едут в другие субъекты за медицинской помощью.– Какой объем средств предусмотрен на финансирование системы ОМС в Херсонской области?– В 2025 году выделено более 4 миллиардов 200 миллионов рублей на финансирование за оказанную медицинскую помощь по базовой территориальной программе. Из этих средств боле 380 миллионов зарезервированы на оплату медпомощи, оказанной нашим жителям на территориях других субъектов Российской Федерации. За прошлый год по этой статье мы заплатили 270 миллионов рублей, и оплата у нас началась с мая. Мы понимаем, что финансовая нагрузка по данному направлению в этом году будет гораздо больше.– Планируется ли расширение видов помощи по программе госгарантий в Херсонской области?– Переходный период завершается, и с 1 января 2026 года мы будем переходить уже на полноформатную работу системы ОМС. Следовательно, будет тарифные соглашения, на основании которых будет оплачиваться медицинская помощь. С гордостью могу сказать, что наши новые территории уже заработали в системе ГИС ОМС. Поэтому есть возможность в онлайн режиме обмениваться счетами между субъектами. Это большой шаг для новых субъектов в цифровой сфере, ведь на первых порах работая в таблицах Excel мы столкнулись с огромным массивом информации, который необходимо было обрабатывать в ручном режиме.– Помимо финансирования, вы также осуществляете контроль за деятельностью медицинских организаций, проводите проверки, экспертизы. Как обстоит ситуация в этом направлении?– Да, как я уже сказала, наш фонд осуществляет функции страховых компаний, следовательно, проводит медико-экономическую экспертизу и контроль, запрашивая медицинскую документацию в лечебных учреждениях в рамках нормативных документов и по обращениям, жалобам граждан, на соответствие профиля, объема, стоимости оказанной медицинской помощи. Для медицинских организаций региона это тоже новый фронт работы. Сталкиваемся и со сложностями, объясняем коллегам, какой порядок необходимо соблюдать. Переходный период, это не значит, что мы можем чего-либо не делать, либо делать не в полном объеме, он установлен для полной интеграции в правовое поле Российской Федерации. Сегодня мы работаем в большей степени как аудиторы. Обучаем наши медицинские организации, рассказываем, как правильно, получаем от них результат, что-то опять поправляем, получаем обратную связь. С 1 января 2026 года мы уже должны выйти на полноформатный объем работы системы ОМС.Задач и работы, конечно, очень много. И многое зависит не только от государственной власти, но и от каждого медицинского работника на местах, в том числе в соблюдении прав застрахованных. Склоняю голову перед каждым нашим врачом, каждой медсестрой, которым приходится работать в нынешних крайне сложных условиях. Уверена, все у нас получится!Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, интервью, омс, новые регионы россии, общество, страхование, здравоохранение в россии, анна литвиненко