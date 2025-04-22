Европа побежит вдогонку: в Киеве забили тревогу из-за планов США по Крыму
Европа побежит вдогонку США после признания российского статуса Крыма - депутат Рады
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоНа скале в Ялте развернули 28-метровые флаги России и Крыма
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В случае, если США признают Крым частью России, американский и европейский бизнес войдут на полуостров, а санкции против России смягчат. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Вопрос признания Крыма российским со стороны США открывает дорогу американскому бизнесу, авиакомпаниям, банкам и их ассоциациям, типа VISA. Кто введет санкции против компании из США? Европа? Это смешно. Скорее, сами побегут вдогонку", — написал он в Telegram-канале.
Накануне газета Wall Street Journal сообщила о том, что США якобы потребовали от Киева отказаться от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль территории вокруг ядерного реактора Запорожской АЭС.
Политолог Дмитрий Журавлев в комментарии РИА Новости Крым отметил, что признание Крыма российским – возможно и станет разумным шагом. Но этого недостаточно, поскольку есть еще четыре новых территории, записанные в Конституцию РФ и потому неотделимые от России.
Он также подчеркивает, что с правовой точки зрения признание российской принадлежности Крыма для России ничего не меняет, с практической – это может завести в республику иностранные компании, снять ряд ограничений. Однако и это будет зависеть от того, как именно будет оформлено это признание.
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