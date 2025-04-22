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Европа побежит вдогонку: в Киеве забили тревогу из-за планов США по Крыму - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Европа побежит вдогонку: в Киеве забили тревогу из-за планов США по Крыму
Европа побежит вдогонку: в Киеве забили тревогу из-за планов США по Крыму - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Европа побежит вдогонку: в Киеве забили тревогу из-за планов США по Крыму
В случае, если США признают Крым частью России, американский и европейский бизнес войдут на полуостров, а санкции против России смягчат. Об этом заявил депутат... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T19:45
2025-04-22T19:45
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внешняя политика
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санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В случае, если США признают Крым частью России, американский и европейский бизнес войдут на полуостров, а санкции против России смягчат. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.Накануне газета Wall Street Journal сообщила о том, что США якобы потребовали от Киева отказаться от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль территории вокруг ядерного реактора Запорожской АЭС.Политолог Дмитрий Журавлев в комментарии РИА Новости Крым отметил, что признание Крыма российским – возможно и станет разумным шагом. Но этого недостаточно, поскольку есть еще четыре новых территории, записанные в Конституцию РФ и потому неотделимые от России.Он также подчеркивает, что с правовой точки зрения признание российской принадлежности Крыма для России ничего не меняет, с практической – это может завести в республику иностранные компании, снять ряд ограничений. Однако и это будет зависеть от того, как именно будет оформлено это признание.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Признать Крым и зайти на ЗАЭС – политолог оценил предложения СШАПризнание Крыма и контроль США территории на ЗАЭС: что предложили УкраинеЗемлями и людьми не торгуем: в ГД ответили США по признанию статуса Крыма
https://crimea.ria.ru/20250419/v-krymu-otsenili-ideyu-ssha-priznat-poluostrov-rossiyskim-1145815492.html
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украина, верховная рада украины, в мире, крым, сша, политика, новости, внешняя политика, санкции, санкции против россии, европа
Европа побежит вдогонку: в Киеве забили тревогу из-за планов США по Крыму

Европа побежит вдогонку США после признания российского статуса Крыма - депутат Рады

19:45 22.04.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоНа скале в Ялте развернули 28-метровые флаги России и Крыма
На скале в Ялте развернули 28-метровые флаги России и Крыма
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В случае, если США признают Крым частью России, американский и европейский бизнес войдут на полуостров, а санкции против России смягчат. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Вопрос признания Крыма российским со стороны США открывает дорогу американскому бизнесу, авиакомпаниям, банкам и их ассоциациям, типа VISA. Кто введет санкции против компании из США? Европа? Это смешно. Скорее, сами побегут вдогонку", — написал он в Telegram-канале.
Накануне газета Wall Street Journal сообщила о том, что США якобы потребовали от Киева отказаться от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль территории вокруг ядерного реактора Запорожской АЭС.
Политолог Дмитрий Журавлев в комментарии РИА Новости Крым отметил, что признание Крыма российским – возможно и станет разумным шагом. Но этого недостаточно, поскольку есть еще четыре новых территории, записанные в Конституцию РФ и потому неотделимые от России.
Он также подчеркивает, что с правовой точки зрения признание российской принадлежности Крыма для России ничего не меняет, с практической – это может завести в республику иностранные компании, снять ряд ограничений. Однако и это будет зависеть от того, как именно будет оформлено это признание.
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