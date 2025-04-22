Рейтинг@Mail.ru
В Москве снова ждут Уиткоффа - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250422/v-moskve-snova-zhdut-uitkoffa-1145872104.html
В Москве снова ждут Уиткоффа
В Москве снова ждут Уиткоффа - РИА Новости Крым, 22.04.2025
В Москве снова ждут Уиткоффа
Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф на этой неделе может приехать в Москву. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T17:44
2025-04-22T17:44
стивен уиткофф
москва
россия
сша
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/17/1144419703_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_3947c2c81c0e3c1b1442ff594cc4164b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф на этой неделе может приехать в Москву. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.Ранее о планах спецпосланника Трампа провести еще одну встречу с российской стороной сообщало американское агентство CNN.11 апреля президент России Владимир Путин и спецпосланник лидера США Стив Уиткофф провели встречу в Санкт-Петербурге. Они начались около 18 часов вечера и длились 4,5 часа. Она проходила в закрытом формате в здании Президентской библиотеки. Также в Санкт-Петербурге Уиткофф встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.По словам Уиткоффа, в ходе встречи с российским лидером "вопрос территорий" был не просто затронут, именно на этом вопросе беседа и была сфокусирована. Россия сможет сохранить за собой "некоторые регионы, но не все", считает американский спецпосланник. При этом он не исключил, что для украинской стороны регионы, население которых является русскоязычным, не представляют особой важности.Ранее спецпосланник президента США также заявлял, что Москва и Вашингтон в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине находятся на грани чего-то важного для всего мира. Также он не исключал, что в рамках договоренностей возможно придать новую форму российско-американским отношениям посредством "некоторых убедительных коммерческих возможностей".Читайте также на РИА Новости Крым:В США анонсировали судьбоносное решение по УкраинеСША могут прекратить военную поддержку Украине – ТрампУиткофф обсуждал с Путиным "вопрос территорий" – WSJ
москва
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/17/1144419703_92:0:1292:900_1920x0_80_0_0_31be506e2afd6292d4614e317aea05b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стивен уиткофф, москва, россия, сша, политика, внешняя политика, новости
В Москве снова ждут Уиткоффа

Стивена Уиткоффа ожидают в Москве на этой неделе – Кремль

17:44 22.04.2025
 
© AP PhotoСтивен Уиткофф
Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф на этой неделе может приехать в Москву. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Ждем", — цитируют его РИА Новости.
Ранее о планах спецпосланника Трампа провести еще одну встречу с российской стороной сообщало американское агентство CNN.
11 апреля президент России Владимир Путин и спецпосланник лидера США Стив Уиткофф провели встречу в Санкт-Петербурге. Они начались около 18 часов вечера и длились 4,5 часа. Она проходила в закрытом формате в здании Президентской библиотеки. Также в Санкт-Петербурге Уиткофф встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
По словам Уиткоффа, в ходе встречи с российским лидером "вопрос территорий" был не просто затронут, именно на этом вопросе беседа и была сфокусирована. Россия сможет сохранить за собой "некоторые регионы, но не все", считает американский спецпосланник. При этом он не исключил, что для украинской стороны регионы, население которых является русскоязычным, не представляют особой важности.
Ранее спецпосланник президента США также заявлял, что Москва и Вашингтон в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине находятся на грани чего-то важного для всего мира. Также он не исключал, что в рамках договоренностей возможно придать новую форму российско-американским отношениям посредством "некоторых убедительных коммерческих возможностей".
Читайте также на РИА Новости Крым:
В США анонсировали судьбоносное решение по Украине
США могут прекратить военную поддержку Украине – Трамп
Уиткофф обсуждал с Путиным "вопрос территорий" – WSJ
 
Стивен УиткоффМоскваРоссияСШАПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Выдача полисов и помощь Крыма: как работает система ОМС на Херсонщине
17:52Взрыв в Киржаче сегодня - что произошло во Владимирской области
17:44В Москве снова ждут Уиткоффа
17:23Жителей эвакуируют после взрыва во Владимирской области – объявлена ЧС
17:08Трасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дня
16:57Мощный взрыв прогремел во Владимирской области – что известно
16:50Заммэра Киева отправили под домашний арест по делу об уклонистах
16:35Семья с двумя детьми ранена при атаке беспилотника в Белгородской области
16:31Около 280 тысяч жителей Херсонской области оформили полисы ОМС
16:09Признать Крым и зайти на ЗАЭС – политолог оценил предложения США
15:53Путин назвал Церетели подвижником в мире искусства
15:41Строил Крымский мост: Керчь простилась с героем СВО Апановичем
15:33Путин встретился с султаном Омана – главное о переговорах
15:09Сотни машин стоят в очереди на Крымском мосту
14:41Избил мать до смерти: в Симферополе задержан 58-летний мужчина
14:31Как в Крыму лечат жителей Херсонской области по полису ОМС
14:10В Мариуполе тигр убил сотрудника зоопарка
14:02Новости с Курского приграничья: ВСУ потеряли пункты управления дронами
13:52Первый офис СОГАЗа для розничных клиентов открылся в Симферополе
13:45Есть нюансы: в Кремле оценили предложение Киева о прекращении ударов
Лента новостейМолния