https://crimea.ria.ru/20250422/v-moskve-snova-zhdut-uitkoffa-1145872104.html

В Москве снова ждут Уиткоффа

В Москве снова ждут Уиткоффа - РИА Новости Крым, 22.04.2025

В Москве снова ждут Уиткоффа

Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф на этой неделе может приехать в Москву. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T17:44

2025-04-22T17:44

2025-04-22T17:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф на этой неделе может приехать в Москву. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.Ранее о планах спецпосланника Трампа провести еще одну встречу с российской стороной сообщало американское агентство CNN.11 апреля президент России Владимир Путин и спецпосланник лидера США Стив Уиткофф провели встречу в Санкт-Петербурге. Они начались около 18 часов вечера и длились 4,5 часа. Она проходила в закрытом формате в здании Президентской библиотеки. Также в Санкт-Петербурге Уиткофф встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.По словам Уиткоффа, в ходе встречи с российским лидером "вопрос территорий" был не просто затронут, именно на этом вопросе беседа и была сфокусирована. Россия сможет сохранить за собой "некоторые регионы, но не все", считает американский спецпосланник. При этом он не исключил, что для украинской стороны регионы, население которых является русскоязычным, не представляют особой важности.Ранее спецпосланник президента США также заявлял, что Москва и Вашингтон в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине находятся на грани чего-то важного для всего мира. Также он не исключал, что в рамках договоренностей возможно придать новую форму российско-американским отношениям посредством "некоторых убедительных коммерческих возможностей".Читайте также на РИА Новости Крым:В США анонсировали судьбоносное решение по УкраинеСША могут прекратить военную поддержку Украине – ТрампУиткофф обсуждал с Путиным "вопрос территорий" – WSJ

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стивен уиткофф, москва, россия, сша, политика, внешняя политика, новости