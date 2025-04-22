Рейтинг@Mail.ru
На пороге летнего сезона – как Феодосия готовится встречать туристов - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250422/na-poroge-letnego-sezona--kak-feodosiya-gotovitsya-vstrechat-turistov-1145864731.html
На пороге летнего сезона – как Феодосия готовится встречать туристов
На пороге летнего сезона – как Феодосия готовится встречать туристов - РИА Новости Крым, 22.04.2025
На пороге летнего сезона – как Феодосия готовится встречать туристов
Курортный сезон в Крыму официально стартует 1 июня. Сейчас прибрежные города республики готовятся встречать гостей. Не исключение и Феодосия. О том, как город... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T19:03
2025-04-22T19:15
эксклюзивы риа новости крым
крым
феодосия
туризм в крыму
туризм
крым курортный
курорты крыма
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/16/1145862173_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8ac5cd9886b664a2ac917406c1e4348e.jpg
Курортный сезон в Крыму официально стартует 1 июня. Сейчас прибрежные города республики готовятся встречать гостей. Не исключение и Феодосия. О том, как город воинской славы готовится к лету – в репортаже РИА Новости Крым.Работы на улицах городаВ этом году Феодосия встретит гостей новыми благоустроенными пространствами. В самом сердце города, неподалеку от знаменитой картинной галереи имени И.К. Айвазовского, провели реконструкцию: здесь лежит новенькая плитка, установлены качели и ротонды, новые лавочки и сухой фонтан – на месте старого цветомузыкального. Пока картину портит провал в его центре – в марте в районе сквера 60-летия октября машина скорой помощи заехала на новый фонтан и провалил его. Однако к лету этот недочет обещают исправить. А уже ко Дню Победы в центре сквера откроют долгожданную стелу "Город воинской славы" – сейчас работы еще ведутся.Одна из ключевых улиц города – Федько – сейчас активно приводится в порядок. Рабочие меняют бордюрный камень. На всех центральных клумбах совсем скоро зацветут майские розы, сейчас благоустраивается и набережная. Там предприниматели красят перила возле своих коммерческих объектов.Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпотокПляжи ФеодосииПляжи "Богом данной" – чистые, несмотря на то, что подготовка ко встрече отдыхающих только начинается. Зонтики, лежаки и дорожки появятся здесь ближе к лету, спасательные вышки пока еще пусты. Впрочем, это не мешает самым нетерпеливым загорать и отдыхать у воды – погода позволяет: в Феодосии тепло и солнечно.Всего на территории Феодосийского муниципалитета – от Приморского до Курортного – в этом году откроют 42 официальных пляжа, но их число еще может увеличиться до 48. Техническая готовность береговой линии будет обеспечена к 1 мая, дата открытия пляжей для отдыхающих – 1 июня, сообщили РИА Новости Крым в администрации города.Мекка реабилитации: в санаториях Крыма внедряют программы мирового уровняГастрономические предложенияПрибрежные кафешки на набережной тоже активно готовятся к лету. Часть сезонных точек уже открыты по проспекту Айвазовского, и по улице Генерала Горбачева. Это – главная гастрономическая улица города. Она ведет прямиком к морю. По двум ее сторонам гостям предлагают блюда черноморской кухни, крымские вина, крымско-татарские чебуреки, караимские пирожки и другие местные угощения. Но большинство заведений только приводят в порядок свои площадки: рестораторы моют витрины, что-то подкрашивают и ремонтируют, завозят оборудование. Все, чтобы к лету обеспечить гостей не только вкусной едой, но и окружить красотой и уютом.Крым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристовПервые туристыХотя до официального старта курортного сезона еще 40 дней, туристы уже постепенно прибывают в город. Впечатления гостей самые приятныеСейчас в Феодосии действуют несколько крупных круглогодичных средств размещения, в том числе санатории. Множество маленьких отелей также готовы встречать гостей, но большинство откроются к майским праздникам. В этом году Феодосия, как и весь Крым ожидает увеличения числа туристов. Феодосийцы – народ гостеприимный и гостям всегда рыды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей АнапыТренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоитГде в Крыму отдыхают на майские праздники сами крымчане
https://crimea.ria.ru/20250417/7-prichin-priekhat-v-krym-na-mayskie-prazdniki-1145755931.html
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/16/1145862173_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_21f61a637a230a5d7f4d2032cdd9c196.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, туризм в крыму, туризм, крым курортный, курорты крыма, отдых в крыму
На пороге летнего сезона – как Феодосия готовится встречать туристов

Как Феодосия готовится к курортному сезону – репортаж РИА Новости Крым

19:03 22.04.2025 (обновлено: 19:15 22.04.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
Курортный сезон в Крыму официально стартует 1 июня. Сейчас прибрежные города республики готовятся встречать гостей. Не исключение и Феодосия. О том, как город воинской славы готовится к лету – в репортаже РИА Новости Крым.

Работы на улицах города

В этом году Феодосия встретит гостей новыми благоустроенными пространствами. В самом сердце города, неподалеку от знаменитой картинной галереи имени И.К. Айвазовского, провели реконструкцию: здесь лежит новенькая плитка, установлены качели и ротонды, новые лавочки и сухой фонтан – на месте старого цветомузыкального.
© РИА Новости КрымФеодосия готовится встречать туристов
Феодосия готовится встречать туристов - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости Крым
Феодосия готовится встречать туристов
Пока картину портит провал в его центре – в марте в районе сквера 60-летия октября машина скорой помощи заехала на новый фонтан и провалил его. Однако к лету этот недочет обещают исправить. А уже ко Дню Победы в центре сквера откроют долгожданную стелу "Город воинской славы" – сейчас работы еще ведутся.
© РИА Новости КрымВ Феодосии ко Дню Победы откроют стелу "Город воинской славы"
В Феодосии ко Дню Победы откроют стелу Город воинской славы - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости Крым
В Феодосии ко Дню Победы откроют стелу "Город воинской славы"
Одна из ключевых улиц города – Федько – сейчас активно приводится в порядок. Рабочие меняют бордюрный камень.
На всех центральных клумбах совсем скоро зацветут майские розы, сейчас благоустраивается и набережная. Там предприниматели красят перила возле своих коммерческих объектов.
© РИА Новости КрымФеодосия. Подготовка к 80-летию Великой Победы.
Феодосия. Подготовка к 80-летию Великой Победы. - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости Крым
Феодосия. Подготовка к 80-летию Великой Победы.
Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток

Пляжи Феодосии

Пляжи "Богом данной" – чистые, несмотря на то, что подготовка ко встрече отдыхающих только начинается. Зонтики, лежаки и дорожки появятся здесь ближе к лету, спасательные вышки пока еще пусты. Впрочем, это не мешает самым нетерпеливым загорать и отдыхать у воды – погода позволяет: в Феодосии тепло и солнечно.
Всего на территории Феодосийского муниципалитета – от Приморского до Курортного – в этом году откроют 42 официальных пляжа, но их число еще может увеличиться до 48. Техническая готовность береговой линии будет обеспечена к 1 мая, дата открытия пляжей для отдыхающих – 1 июня, сообщили РИА Новости Крым в администрации города.
Мекка реабилитации: в санаториях Крыма внедряют программы мирового уровня
© РИА Новости КрымПляж в Феодосии
Пляж в Феодосии - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости Крым
Пляж в Феодосии

Гастрономические предложения

Прибрежные кафешки на набережной тоже активно готовятся к лету. Часть сезонных точек уже открыты по проспекту Айвазовского, и по улице Генерала Горбачева. Это – главная гастрономическая улица города. Она ведет прямиком к морю. По двум ее сторонам гостям предлагают блюда черноморской кухни, крымские вина, крымско-татарские чебуреки, караимские пирожки и другие местные угощения.
Сейчас свои двери уже распахнули несколько заведений. Цены не слишком отличаются от прошлогодних: всевозможные салаты – от 200 рублей, за 300 можно угоститься шаурмой или пиццей. Кофе – от 50 до 300 рублей, в зависимости от выбранного места и рецептуры напитка. Кстати, кофеен в Феодосии очень много, они работают круглогодично.
© РИА Новости КрымФеодосия готовится встречать туристов
Феодосия готовится встречать туристов - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости Крым
Феодосия готовится встречать туристов
Но большинство заведений только приводят в порядок свои площадки: рестораторы моют витрины, что-то подкрашивают и ремонтируют, завозят оборудование. Все, чтобы к лету обеспечить гостей не только вкусной едой, но и окружить красотой и уютом.
Крым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристов

Первые туристы

Хотя до официального старта курортного сезона еще 40 дней, туристы уже постепенно прибывают в город. Впечатления гостей самые приятные
"Сейчас сильно чувствуется, что люди ждут курортный сезон. И подкрашивают все, и открылись магазины. Феодосия мне очень понравилась. Очень красивая набережная, большая. И город какой-то теплый, красивый. И люди – я еще никого не встретила, чтобы мне нагрубили", - делится впечатлениями одна из туристок.
© РИА Новости КрымФеодосия готовится встречать туристов
Феодосия готовится встречать туристов - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости Крым
Феодосия готовится встречать туристов
"Мы с семьей приехали в Феодосию. В последний раз были в 2010-2011 годах. Сейчас изменения колоссальные: гостиницы, набережная ухожена. Мы посетили еще мало, но пройдясь по улицам Русская, Революционная – вижу изменения. Красота, чистота, ухожено, все время что-то ремонтируют. Нам очень нравится", - говорит гостья из Краснодара Елена.
Сейчас в Феодосии действуют несколько крупных круглогодичных средств размещения, в том числе санатории. Множество маленьких отелей также готовы встречать гостей, но большинство откроются к майским праздникам. В этом году Феодосия, как и весь Крым ожидает увеличения числа туристов. Феодосийцы – народ гостеприимный и гостям всегда рыды.
"Во-первых, у нас самое чистое море – у нас не было мазута. У нас галерея Айвазовского, и вообще – красивый город. Так что гостей ждем!" - пригашают местные жители.
© РИА Новости КрымФеодосия готовится встречать туристов
Феодосия готовится встречать туристов - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости Крым
Феодосия готовится встречать туристов
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей Анапы
Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит
Где в Крыму отдыхают на майские праздники сами крымчане
Виды Крыма. Весна - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
17 апреля, 19:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
7 причин приехать в Крым на майские праздники
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымФеодосияТуризм в КрымуТуризмКрым курортныйКурорты КрымаОтдых в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45Европа побежит вдогонку: в Киеве забили тревогу из-за планов США по Крыму
19:39Поезда в Крым украсили к 80-летию Победы
19:15Клещи атакуют: крымчане почти 200 раз обращались к медикам из-за укусов
19:03На пороге летнего сезона – как Феодосия готовится встречать туристов
18:43Беспилотник уничтожен над Крымом
18:40На востоке Крыма закрывают село и объявляют эвакуацию – причина
18:25В Крыму будут привлекать студентов к работе в туристический сезон
18:17Взрыв в Киржаче на складе боеприпасов – в Минобороны назвали причину
18:00Выдача полисов и помощь Крыма: как работает система ОМС на Херсонщине
17:52Взрыв в Киржаче сегодня - что произошло во Владимирской области
17:44В Москве снова ждут Уиткоффа
17:23Жителей эвакуируют после взрыва во Владимирской области – объявлена ЧС
17:08Трасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дня
16:57Мощный взрыв прогремел во Владимирской области – что известно
16:50Заммэра Киева отправили под домашний арест по делу об уклонистах
16:35Семья с двумя детьми ранена при атаке беспилотника в Белгородской области
16:31Около 280 тысяч жителей Херсонской области оформили полисы ОМС
16:09Признать Крым и зайти на ЗАЭС – политолог оценил предложения США
15:53Путин назвал Церетели подвижником в мире искусства
15:41Строил Крымский мост: Керчь простилась с героем СВО Апановичем
Лента новостейМолния