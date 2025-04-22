https://crimea.ria.ru/20250422/na-poroge-letnego-sezona--kak-feodosiya-gotovitsya-vstrechat-turistov-1145864731.html

На пороге летнего сезона – как Феодосия готовится встречать туристов

На пороге летнего сезона – как Феодосия готовится встречать туристов - РИА Новости Крым, 22.04.2025

На пороге летнего сезона – как Феодосия готовится встречать туристов

Курортный сезон в Крыму официально стартует 1 июня. Сейчас прибрежные города республики готовятся встречать гостей. Не исключение и Феодосия. О том, как город... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T19:03

2025-04-22T19:03

2025-04-22T19:15

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Курортный сезон в Крыму официально стартует 1 июня. Сейчас прибрежные города республики готовятся встречать гостей. Не исключение и Феодосия. О том, как город воинской славы готовится к лету – в репортаже РИА Новости Крым.Работы на улицах городаВ этом году Феодосия встретит гостей новыми благоустроенными пространствами. В самом сердце города, неподалеку от знаменитой картинной галереи имени И.К. Айвазовского, провели реконструкцию: здесь лежит новенькая плитка, установлены качели и ротонды, новые лавочки и сухой фонтан – на месте старого цветомузыкального. Пока картину портит провал в его центре – в марте в районе сквера 60-летия октября машина скорой помощи заехала на новый фонтан и провалил его. Однако к лету этот недочет обещают исправить. А уже ко Дню Победы в центре сквера откроют долгожданную стелу "Город воинской славы" – сейчас работы еще ведутся.Одна из ключевых улиц города – Федько – сейчас активно приводится в порядок. Рабочие меняют бордюрный камень. На всех центральных клумбах совсем скоро зацветут майские розы, сейчас благоустраивается и набережная. Там предприниматели красят перила возле своих коммерческих объектов.Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпотокПляжи ФеодосииПляжи "Богом данной" – чистые, несмотря на то, что подготовка ко встрече отдыхающих только начинается. Зонтики, лежаки и дорожки появятся здесь ближе к лету, спасательные вышки пока еще пусты. Впрочем, это не мешает самым нетерпеливым загорать и отдыхать у воды – погода позволяет: в Феодосии тепло и солнечно.Всего на территории Феодосийского муниципалитета – от Приморского до Курортного – в этом году откроют 42 официальных пляжа, но их число еще может увеличиться до 48. Техническая готовность береговой линии будет обеспечена к 1 мая, дата открытия пляжей для отдыхающих – 1 июня, сообщили РИА Новости Крым в администрации города.Мекка реабилитации: в санаториях Крыма внедряют программы мирового уровняГастрономические предложенияПрибрежные кафешки на набережной тоже активно готовятся к лету. Часть сезонных точек уже открыты по проспекту Айвазовского, и по улице Генерала Горбачева. Это – главная гастрономическая улица города. Она ведет прямиком к морю. По двум ее сторонам гостям предлагают блюда черноморской кухни, крымские вина, крымско-татарские чебуреки, караимские пирожки и другие местные угощения. Но большинство заведений только приводят в порядок свои площадки: рестораторы моют витрины, что-то подкрашивают и ремонтируют, завозят оборудование. Все, чтобы к лету обеспечить гостей не только вкусной едой, но и окружить красотой и уютом.Крым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристовПервые туристыХотя до официального старта курортного сезона еще 40 дней, туристы уже постепенно прибывают в город. Впечатления гостей самые приятныеСейчас в Феодосии действуют несколько крупных круглогодичных средств размещения, в том числе санатории. Множество маленьких отелей также готовы встречать гостей, но большинство откроются к майским праздникам. В этом году Феодосия, как и весь Крым ожидает увеличения числа туристов. Феодосийцы – народ гостеприимный и гостям всегда рыды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей АнапыТренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоитГде в Крыму отдыхают на майские праздники сами крымчане

https://crimea.ria.ru/20250417/7-prichin-priekhat-v-krym-na-mayskie-prazdniki-1145755931.html

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2025

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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