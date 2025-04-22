На пороге летнего сезона – как Феодосия готовится встречать туристов
Как Феодосия готовится к курортному сезону – репортаж РИА Новости Крым
19:03 22.04.2025 (обновлено: 19:15 22.04.2025)
Курортный сезон в Крыму официально стартует 1 июня. Сейчас прибрежные города республики готовятся встречать гостей. Не исключение и Феодосия. О том, как город воинской славы готовится к лету – в репортаже РИА Новости Крым.
Работы на улицах города
В этом году Феодосия встретит гостей новыми благоустроенными пространствами. В самом сердце города, неподалеку от знаменитой картинной галереи имени И.К. Айвазовского, провели реконструкцию: здесь лежит новенькая плитка, установлены качели и ротонды, новые лавочки и сухой фонтан – на месте старого цветомузыкального.
© РИА Новости КрымФеодосия готовится встречать туристов
© РИА Новости Крым
Феодосия готовится встречать туристов
Пока картину портит провал в его центре – в марте в районе сквера 60-летия октября машина скорой помощи заехала на новый фонтан и провалил его. Однако к лету этот недочет обещают исправить. А уже ко Дню Победы в центре сквера откроют долгожданную стелу "Город воинской славы" – сейчас работы еще ведутся.
© РИА Новости КрымВ Феодосии ко Дню Победы откроют стелу "Город воинской славы"
© РИА Новости Крым
В Феодосии ко Дню Победы откроют стелу "Город воинской славы"
Одна из ключевых улиц города – Федько – сейчас активно приводится в порядок. Рабочие меняют бордюрный камень.
На всех центральных клумбах совсем скоро зацветут майские розы, сейчас благоустраивается и набережная. Там предприниматели красят перила возле своих коммерческих объектов.
© РИА Новости КрымФеодосия. Подготовка к 80-летию Великой Победы.
© РИА Новости Крым
Феодосия. Подготовка к 80-летию Великой Победы.
Пляжи Феодосии
Пляжи "Богом данной" – чистые, несмотря на то, что подготовка ко встрече отдыхающих только начинается. Зонтики, лежаки и дорожки появятся здесь ближе к лету, спасательные вышки пока еще пусты. Впрочем, это не мешает самым нетерпеливым загорать и отдыхать у воды – погода позволяет: в Феодосии тепло и солнечно.
Всего на территории Феодосийского муниципалитета – от Приморского до Курортного – в этом году откроют 42 официальных пляжа, но их число еще может увеличиться до 48. Техническая готовность береговой линии будет обеспечена к 1 мая, дата открытия пляжей для отдыхающих – 1 июня, сообщили РИА Новости Крым в администрации города.
© РИА Новости КрымПляж в Феодосии
© РИА Новости Крым
Пляж в Феодосии
Гастрономические предложения
Прибрежные кафешки на набережной тоже активно готовятся к лету. Часть сезонных точек уже открыты по проспекту Айвазовского, и по улице Генерала Горбачева. Это – главная гастрономическая улица города. Она ведет прямиком к морю. По двум ее сторонам гостям предлагают блюда черноморской кухни, крымские вина, крымско-татарские чебуреки, караимские пирожки и другие местные угощения.
Сейчас свои двери уже распахнули несколько заведений. Цены не слишком отличаются от прошлогодних: всевозможные салаты – от 200 рублей, за 300 можно угоститься шаурмой или пиццей. Кофе – от 50 до 300 рублей, в зависимости от выбранного места и рецептуры напитка. Кстати, кофеен в Феодосии очень много, они работают круглогодично.
© РИА Новости КрымФеодосия готовится встречать туристов
© РИА Новости Крым
Феодосия готовится встречать туристов
Но большинство заведений только приводят в порядок свои площадки: рестораторы моют витрины, что-то подкрашивают и ремонтируют, завозят оборудование. Все, чтобы к лету обеспечить гостей не только вкусной едой, но и окружить красотой и уютом.
Первые туристы
Хотя до официального старта курортного сезона еще 40 дней, туристы уже постепенно прибывают в город. Впечатления гостей самые приятные
"Сейчас сильно чувствуется, что люди ждут курортный сезон. И подкрашивают все, и открылись магазины. Феодосия мне очень понравилась. Очень красивая набережная, большая. И город какой-то теплый, красивый. И люди – я еще никого не встретила, чтобы мне нагрубили", - делится впечатлениями одна из туристок.
© РИА Новости КрымФеодосия готовится встречать туристов
© РИА Новости Крым
Феодосия готовится встречать туристов
"Мы с семьей приехали в Феодосию. В последний раз были в 2010-2011 годах. Сейчас изменения колоссальные: гостиницы, набережная ухожена. Мы посетили еще мало, но пройдясь по улицам Русская, Революционная – вижу изменения. Красота, чистота, ухожено, все время что-то ремонтируют. Нам очень нравится", - говорит гостья из Краснодара Елена.
Сейчас в Феодосии действуют несколько крупных круглогодичных средств размещения, в том числе санатории. Множество маленьких отелей также готовы встречать гостей, но большинство откроются к майским праздникам. В этом году Феодосия, как и весь Крым ожидает увеличения числа туристов. Феодосийцы – народ гостеприимный и гостям всегда рыды.
"Во-первых, у нас самое чистое море – у нас не было мазута. У нас галерея Айвазовского, и вообще – красивый город. Так что гостей ждем!" - пригашают местные жители.
© РИА Новости КрымФеодосия готовится встречать туристов
© РИА Новости Крым
Феодосия готовится встречать туристов
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