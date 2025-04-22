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Трасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дня - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Трасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дня
Трасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дня - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Трасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дня
Со вторника федеральная трасса А-289 – от Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк к Крымскому мосту – стала платной. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T17:08
2025-04-22T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Со вторника федеральная трасса А-289 – от Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк к Крымскому мосту – стала платной. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора. По новой четырехполосной магистрали, которая построена в обход сел, можно доехать до Крымского моста за два часа, а не за пять, как по старой дороге. Длина новой трассы – 120 километров.Дорога оснащена безбарьерной системой взимания платы "Свободный поток". Стоимость проезда по разным участкам для легковых автомобилей и мотоциклов составит от 170 до 750 рублей. Ранее в Росавтодоре ответили на вопросы о новой дороге и оплате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса в обход Алушты на финальном этапе – какие работы ведут сейчасПлатная трасса Краснодар - Крымский мост: что нужно знатьСухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорят
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, краснодар, росавтодор, транспорт, логистика, кубань, краснодарский край, новости, новости крыма
Трасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дня

Трасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с 22 апреля – Росавтодор

17:08 22.04.2025 (обновлено: 17:35 22.04.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Со вторника федеральная трасса А-289 – от Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк к Крымскому мосту – стала платной. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.
"С 22 апреля 2025 года федеральная трасса А-289, связывающая Краснодар с подъездом к Крымскому мосту через Славянск-на-Кубани и Темрюк, стала платной", - говорится в сообщении.
По новой четырехполосной магистрали, которая построена в обход сел, можно доехать до Крымского моста за два часа, а не за пять, как по старой дороге. Длина новой трассы – 120 километров.
Дорога оснащена безбарьерной системой взимания платы "Свободный поток". Стоимость проезда по разным участкам для легковых автомобилей и мотоциклов составит от 170 до 750 рублей. Ранее в Росавтодоре ответили на вопросы о новой дороге и оплате.
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