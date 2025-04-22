https://crimea.ria.ru/20250422/trassa-a-289-krasnodar--krymskiy-most-stala-platnoy-s-segodnyashnego-dnya-1145870507.html

Трасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дня

Трасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дня - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Трасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дня

Со вторника федеральная трасса А-289 – от Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк к Крымскому мосту – стала платной. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T17:08

2025-04-22T17:08

2025-04-22T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Со вторника федеральная трасса А-289 – от Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк к Крымскому мосту – стала платной. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора. По новой четырехполосной магистрали, которая построена в обход сел, можно доехать до Крымского моста за два часа, а не за пять, как по старой дороге. Длина новой трассы – 120 километров.Дорога оснащена безбарьерной системой взимания платы "Свободный поток". Стоимость проезда по разным участкам для легковых автомобилей и мотоциклов составит от 170 до 750 рублей. Ранее в Росавтодоре ответили на вопросы о новой дороге и оплате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса в обход Алушты на финальном этапе – какие работы ведут сейчасПлатная трасса Краснодар - Крымский мост: что нужно знатьСухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорят

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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