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Путин назвал Церетели подвижником в мире искусства - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Путин назвал Церетели подвижником в мире искусства
Путин назвал Церетели подвижником в мире искусства - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Путин назвал Церетели подвижником в мире искусства
Президент России Владимир Путин отметил подвижнический подвиг скульптора Зураба Церетели, который скончался 22 апреля. Об этом говорится на официальном сайте... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T15:53
2025-04-22T15:53
зураб церетели
владимир путин (политик)
россия
утраты
искусство
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил подвижнический подвиг скульптора Зураба Церетели, который скончался 22 апреля. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.Владимир Путин выразил соболезнования близким в связи с кончиной российского деятеля культуры.О смерти президента Российской академии художеств скульптора Зураба Церетели, которому был 91 год, стало известно утром 22 апреля. Причиной стала остановка сердца, сообщили РИА Новости. Прощание со скульптором планируется в среду в храме Христа Спасителя в Москве, его похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси.Смерть мастера стала невосполнимой утратой для мирового искусства, отмечают его коллеги, а также артисты, политики и дипломаты.Читайте также на РИА Новости Крым:Созидатель и творец: Россия скорбит об уходе Зураба ЦеретелиЗураб Церетели – биографияНе только "Большая тройка": как Зураб Церетели работал в Крыму
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зураб церетели, владимир путин (политик), россия, утраты, искусство , культура
Путин назвал Церетели подвижником в мире искусства

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Зураба Церетели

15:53 22.04.2025
 
© Telegram-канал Ксении Коробейниковой Зураб Церетели
Зураб Церетели
© Telegram-канал Ксении Коробейниковой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил подвижнический подвиг скульптора Зураба Церетели, который скончался 22 апреля. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
Владимир Путин выразил соболезнования близким в связи с кончиной российского деятеля культуры.
"Ушел из жизни талантливый художник, скульптор, выдающийся представитель многонациональной отечественной культуры. Зураб Церетели посвятил себя подвижническому служению искусству, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний", - сказал президент России и подчеркнул его щедрое и самобытное дарование.
О смерти президента Российской академии художеств скульптора Зураба Церетели, которому был 91 год, стало известно утром 22 апреля. Причиной стала остановка сердца, сообщили РИА Новости. Прощание со скульптором планируется в среду в храме Христа Спасителя в Москве, его похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси.
Смерть мастера стала невосполнимой утратой для мирового искусства, отмечают его коллеги, а также артисты, политики и дипломаты.
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