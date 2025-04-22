https://crimea.ria.ru/20250422/putin-nazval-tsereteli-podvizhnikom-v-mire-iskusstva-1145869196.html

Путин назвал Церетели подвижником в мире искусства

Путин назвал Церетели подвижником в мире искусства - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Путин назвал Церетели подвижником в мире искусства

Президент России Владимир Путин отметил подвижнический подвиг скульптора Зураба Церетели, который скончался 22 апреля. Об этом говорится на официальном сайте... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T15:53

2025-04-22T15:53

2025-04-22T15:53

зураб церетели

владимир путин (политик)

россия

утраты

искусство

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил подвижнический подвиг скульптора Зураба Церетели, который скончался 22 апреля. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.Владимир Путин выразил соболезнования близким в связи с кончиной российского деятеля культуры.О смерти президента Российской академии художеств скульптора Зураба Церетели, которому был 91 год, стало известно утром 22 апреля. Причиной стала остановка сердца, сообщили РИА Новости. Прощание со скульптором планируется в среду в храме Христа Спасителя в Москве, его похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси.Смерть мастера стала невосполнимой утратой для мирового искусства, отмечают его коллеги, а также артисты, политики и дипломаты.Читайте также на РИА Новости Крым:Созидатель и творец: Россия скорбит об уходе Зураба ЦеретелиЗураб Церетели – биографияНе только "Большая тройка": как Зураб Церетели работал в Крыму

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2025

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зураб церетели, владимир путин (политик), россия, утраты, искусство , культура