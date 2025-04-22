https://crimea.ria.ru/20250422/sozidatel-i-tvorets-rossiya-skorbit-ob-ukhode-zuraba-tsereteli-1145864084.html

Созидатель и творец: Россия скорбит об уходе Зураба Церетели

Созидатель и творец: Россия скорбит об уходе Зураба Церетели - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Созидатель и творец: Россия скорбит об уходе Зураба Церетели

Великий зодчий, мастер с мировым именем и вдохновитель поколений – так вспоминают ушедшего сегодня скульптора Зураба Церетели. Его смерть стала невосполнимой... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T12:37

2025-04-22T12:37

2025-04-22T12:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Великий зодчий, мастер с мировым именем и вдохновитель поколений – так вспоминают ушедшего сегодня скульптора Зураба Церетели. Его смерть стала невосполнимой утратой не только для России, но и для всего мира. Соболезнования в связи с уходом из жизни президента Российской академии художеств Зураба Церетели выразили российские политики, дипломаты и артисты.Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что огромный вклад Церетели в искусство навсегда останется частью отечественной и мировой культуры.Художник с мировым именем и настоящий народный дипломат – так написала про Зураба Церетели официальный представитель МИД России Мария Захарова.Сенатор РФ Алексей Пушков вспомнил скульптора как человека удивительного таланта и жизнелюбия.Министр культуры России Ольга Любимова также выразила соболезнованиях и подчеркнула, что Церетели был ярчайшей личностью, а также просветителем и вдохновителем поколений.Память о Зурабе Константиновиче навсегда останется в истории русской культуры, в сердцах всех, кто имел честь знать его лично, работать рядом, соприкасаться с его искусством, добавила министр культуры РФ.Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова назвала Церетели выдающимся зодчим.О кончине скульптора Церетели стало известно 22 апреля. Причиной его смерти стала остановка сердца, сообщили РИА Новости. Прощание со скульптором планируется в среду в храме Христа Спасителя, его похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, утраты, зураб церетели, татьяна москалькова, вячеслав володин, ольга любимова, алексей пушков, мария захарова