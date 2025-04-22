Созидатель и творец: Россия скорбит об уходе Зураба Церетели
Зураба Церетели запомнят великим мастером и автором уникальных скульптур
12:37 22.04.2025 (обновлено: 12:53 22.04.2025)
© РИА Новости . Александр Андреев / Перейти в фотобанкСкульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Великий зодчий, мастер с мировым именем и вдохновитель поколений – так вспоминают ушедшего сегодня скульптора Зураба Церетели. Его смерть стала невосполнимой утратой не только для России, но и для всего мира. Соболезнования в связи с уходом из жизни президента Российской академии художеств Зураба Церетели выразили российские политики, дипломаты и артисты.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что огромный вклад Церетели в искусство навсегда останется частью отечественной и мировой культуры.
"Созидатель и творец, Зураб Константинович воплотил в жизнь тысячи творческих задумок с характерным ему самобытным художественным взглядом и глубиной мысли. Его работы – отражение не только высочайшего мастерства, но и присущей ему гражданственности, преданности общечеловеческим принципам", – отметил Володин.
Художник с мировым именем и настоящий народный дипломат – так написала про Зураба Церетели официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Умел любить, умел дарить любовь. Молимся за упокой его души в эти пасхальные дни. Художник с мировым именем, общественный деятель, который не знал ни границ, ни преград в деле укрепления мира и поддержки творчества. Настоящий народный дипломат", – заявила Захарова.
Сенатор РФ Алексей Пушков вспомнил скульптора как человека удивительного таланта и жизнелюбия.
"И талант, и жизнелюбие были у него неотделимы. Мы долго были дружны. У меня остались его картины – и очень светлая и яркая память о нем. Приношу искренние соболезнования его дочери Лике, родным и близким Зураба Константиновича", – добавил Пушков.
Министр культуры России Ольга Любимова также выразила соболезнованиях и подчеркнула, что Церетели был ярчайшей личностью, а также просветителем и вдохновителем поколений.
"Зураб Константинович был не только художником, но и просветителем и вдохновителем поколений. Его энергия, преданность культуре и неутомимая созидательная воля снискали заслуженное уважение коллег и учеников", – сообщила Любимова.
Память о Зурабе Константиновиче навсегда останется в истории русской культуры, в сердцах всех, кто имел честь знать его лично, работать рядом, соприкасаться с его искусством, добавила министр культуры РФ.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова назвала Церетели выдающимся зодчим.
"Его жизненный путь является примером беззаветного служения искусству, просвещению, делу сбережения историко-культурного наследия. Находясь во главе Российской академии художеств – это место воплощения духовных ценностей Отечества, - он способствовал развитию живописи и ваяния, поддержке высокого искусства, процветанию культурной жизни страны", – сказала она.
О кончине скульптора Церетели стало известно 22 апреля. Причиной его смерти стала остановка сердца, сообщили РИА Новости. Прощание со скульптором планируется в среду в храме Христа Спасителя, его похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси.
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