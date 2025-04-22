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Зураб Церетели - биография - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Зураб Церетели - биография
Зураб Церетели - биография - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Зураб Церетели - биография
Зураб Константинович Церетели – советский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, график, дизайнер и архитектор. Родился 4 января 1934 года в РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T09:24
2025-04-22T09:26
россия
новости
утраты
зураб церетели
биография
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Зураб Константинович Церетели – советский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, график, дизайнер и архитектор. Родился 4 января 1934 года в Тбилиси. С детства проявлял интерес к изобразительному искусству, учился в художественной школе, а затем поступил в Тбилисскую государственную академию художеств, которую успешно окончил в 1958 году.Свою профессиональную деятельность Церетели начал как художник-монументалист, занимаясь оформлением общественных пространств, зданий и объектов. Он быстро стал заметной фигурой в сфере монументального искусства СССР, активно работал не только в Грузии, но и по всей стране. Его творчество отличается масштабом, яркой декоративностью и узнаваемым авторским стилем, в котором соединяются национальные традиции и элементы модерна.В 1970-х годах Церетели принимал участие в международных проектах. В частности, в 1970-1980-е годы работал во Франции, США, Испании, Бразилии и других странах. Его скульптурные композиции и мозаики стали частью архитектурной среды крупных городов.В Крыму Зураб Церетели работал над оформлением санаториев и общественных зданий на Южном берегу. Он создал масштабные мозаичные панно и рельефы, украшавшие фасады, интерьеры и общественные пространства в Ялте, Алуште, Гурзуфе. Работы Церетели в Крыму относятся к периоду расцвета советского монументального искусства и сегодня рассматриваются как важная часть культурного наследия региона. Некоторые из его произведений в Крыму сохранились до наших дней. Самая известная работа Зураба Церетели в Крыму – памятник "Большой тройке": главам государств, участвовавшим в Ялтинской конференции 1945 года.С 1997 года Церетели занимал пост президента Российской академии художеств. Он также являлся народным художником СССР, России, Грузии и членом многочисленных академий и художественных союзов. За вклад в развитие искусства был удостоен множества наград, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством", ордена Почета, ордена Дружбы, а также государственных наград иностранных государств.Зураб Церетели – автор таких знаковых работ, как памятник Петру I в Москве, монумент "Слеза скорби" в США, его знаменитые творения есть и в Санкт-Петербурге, Париже, Лондоне и других городах мира.Скончался Зураб Церетели 22 апреля 2025 года в Москве. Ему был 91 год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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россия, новости, утраты, зураб церетели, биография
Зураб Церетели - биография

Биография Зураба Церетели

09:24 22.04.2025 (обновлено: 09:26 22.04.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели
Президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Зураб Константинович Церетели – советский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, график, дизайнер и архитектор. Родился 4 января 1934 года в Тбилиси. С детства проявлял интерес к изобразительному искусству, учился в художественной школе, а затем поступил в Тбилисскую государственную академию художеств, которую успешно окончил в 1958 году.
Свою профессиональную деятельность Церетели начал как художник-монументалист, занимаясь оформлением общественных пространств, зданий и объектов. Он быстро стал заметной фигурой в сфере монументального искусства СССР, активно работал не только в Грузии, но и по всей стране. Его творчество отличается масштабом, яркой декоративностью и узнаваемым авторским стилем, в котором соединяются национальные традиции и элементы модерна.
В 1970-х годах Церетели принимал участие в международных проектах. В частности, в 1970-1980-е годы работал во Франции, США, Испании, Бразилии и других странах. Его скульптурные композиции и мозаики стали частью архитектурной среды крупных городов.
В Крыму Зураб Церетели работал над оформлением санаториев и общественных зданий на Южном берегу. Он создал масштабные мозаичные панно и рельефы, украшавшие фасады, интерьеры и общественные пространства в Ялте, Алуште, Гурзуфе. Работы Церетели в Крыму относятся к периоду расцвета советского монументального искусства и сегодня рассматриваются как важная часть культурного наследия региона. Некоторые из его произведений в Крыму сохранились до наших дней. Самая известная работа Зураба Церетели в Крыму – памятник "Большой тройке": главам государств, участвовавшим в Ялтинской конференции 1945 года.
С 1997 года Церетели занимал пост президента Российской академии художеств. Он также являлся народным художником СССР, России, Грузии и членом многочисленных академий и художественных союзов. За вклад в развитие искусства был удостоен множества наград, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством", ордена Почета, ордена Дружбы, а также государственных наград иностранных государств.
Зураб Церетели – автор таких знаковых работ, как памятник Петру I в Москве, монумент "Слеза скорби" в США, его знаменитые творения есть и в Санкт-Петербурге, Париже, Лондоне и других городах мира.
Скончался Зураб Церетели 22 апреля 2025 года в Москве. Ему был 91 год.
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