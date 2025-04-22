https://crimea.ria.ru/20250422/umer-zurab-tsereteli-1145856852.html

Умер Зураб Церетели

Умер Зураб Церетели - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Умер Зураб Церетели

Умер президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели. Ему был 91 год. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на помощника художника Сергея... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T08:45

2025-04-22T08:45

2025-04-22T09:04

зураб церетели

утраты

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Умер президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели. Ему был 91 год. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на помощника художника Сергея Шагулашвили.Решение о прощании и похоронах будет принято позже, добавил он.Искусствовед Ксения Коробейникова написала в своем Telegram-канале: "Ушел Зураб Церетели. Большой художник. Большой человек. Большой гражданин. Большой меценат. Много еще в чем он состоялся, но об этом позже. Давайте запомним его таким, как на этом фото, — счастливым и за любимым делом. Зураб Константинович ушел в кругу семьи на 92 году жизни от продолжительной болезни. Соболезнования родным и РАХ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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зураб церетели, утраты, искусство , новости, россия