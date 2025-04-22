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Умер Зураб Церетели - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Умер Зураб Церетели
Умер Зураб Церетели - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Умер Зураб Церетели
Умер президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели. Ему был 91 год. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на помощника художника Сергея... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Умер президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели. Ему был 91 год. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на помощника художника Сергея Шагулашвили.Решение о прощании и похоронах будет принято позже, добавил он.Искусствовед Ксения Коробейникова написала в своем Telegram-канале: "Ушел Зураб Церетели. Большой художник. Большой человек. Большой гражданин. Большой меценат. Много еще в чем он состоялся, но об этом позже. Давайте запомним его таким, как на этом фото, — счастливым и за любимым делом. Зураб Константинович ушел в кругу семьи на 92 году жизни от продолжительной болезни. Соболезнования родным и РАХ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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зураб церетели, утраты, искусство , новости, россия
Умер Зураб Церетели

Скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни

08:45 22.04.2025 (обновлено: 09:04 22.04.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели
Президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Умер президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели. Ему был 91 год. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на помощника художника Сергея Шагулашвили.
"Да, это случилось сегодня в половину второго ночи", - сказал собеседник агентства.
Решение о прощании и похоронах будет принято позже, добавил он.
Искусствовед Ксения Коробейникова написала в своем Telegram-канале: "Ушел Зураб Церетели. Большой художник. Большой человек. Большой гражданин. Большой меценат. Много еще в чем он состоялся, но об этом позже. Давайте запомним его таким, как на этом фото, — счастливым и за любимым делом. Зураб Константинович ушел в кругу семьи на 92 году жизни от продолжительной болезни. Соболезнования родным и РАХ".
© Telegram-канал Ксении Коробейниковой Зураб Церетели
Зураб Церетели
© Telegram-канал Ксении Коробейниковой
Зураб Церетели
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