Рейтинг@Mail.ru
В Крыму проверят безопасность школ и детских садов - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250408/v-krymu-provedut-proverku-bezopasnosti-shkol-i-detskikh-sadov-1145508066.html
В Крыму проверят безопасность школ и детских садов
В Крыму проверят безопасность школ и детских садов - РИА Новости Крым, 08.04.2025
В Крыму проверят безопасность школ и детских садов
Общественность и независимые эксперты проверят безопасность крымских школ и детских садов, сообщили на рабочем заседании Общественной палаты республики Крыма... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T10:58
2025-04-08T11:34
новости крыма
общественная палата крыма
крым
школа
детский сад
общество
дети
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111598/69/1115986976_0:196:2948:1854_1920x0_80_0_0_3a2fc83473d15f4b4497a7613d40bccd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Общественность и независимые эксперты проверят безопасность крымских школ и детских садов, сообщили на рабочем заседании Общественной палаты республики Крыма (ОП РК).Участники встречи выявили основные проблемы в сфере охраны. Среди них – недобросовестная конкуренция на рынке частных охранных услуг. Участники закупок значительно снижают начальную максимальную цену контракта, заключая сделки по охране бюджетных объектов. Однако по таким ценам невозможно обеспечить качественную охрану социально значимых учреждений, отметили эксперты.Работа не должна вызвать затруднений. Процедура проверок уже налажена – еще с 2015 года специалисты проводили мониторинг контрактов на закупки пищевой продукции и услуг питания. Специалисты будут работать с ЧОПами по тому же принципу.Организация может привлекать экспертов для "внешней" экспертизы госконтрактов. Если выявлены нарушения, расходы на экспертизу оплачивает поставщик, уточнили на заседании.Также общественники привели примеры демпинга "материковых" ЧОПов, где стоимость услуг снижалась более чем на 60%. Есть предположение, что такие ЧОП могли иметь собственные экспертные организации или быть в сговоре для проверки самих себя.В конце встречи участники обсудили план действий, критерии общественной проверки и экспертов для привлечения.По предварительному плану, рабочая группа в первую очередь навестит те учреждения, где уже выявлены проблемные заказчики. Будут проверять документацию и исполнение контрактов. В случае выявления нарушений специалисты будут содействовать в расторжении соглашений с охранными организациями. Первый рейд планируют уже в апреле-мае, рассказал председатель Комиссии по общественному контролю и защите прав потребителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонит "учитель": в Крыму аферисты взялись за школьников и родителейВ Крыму прокомментировали новый закон об аттестации для педагоговРоссиян защитят от кибер-аферистов – Путин подписал указ
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111598/69/1115986976_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_603462f85d115d0cfde2c1bebd400a91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, общественная палата крыма, крым, школа, детский сад, общество, дети, безопасность
В Крыму проверят безопасность школ и детских садов

В Крыму проверят безопасность школ и детских садов

10:58 08.04.2025 (обновлено: 11:34 08.04.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОбеспечение безопасности в российских школах
Обеспечение безопасности в российских школах - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Общественность и независимые эксперты проверят безопасность крымских школ и детских садов, сообщили на рабочем заседании Общественной палаты республики Крыма (ОП РК).
Участники встречи выявили основные проблемы в сфере охраны. Среди них – недобросовестная конкуренция на рынке частных охранных услуг. Участники закупок значительно снижают начальную максимальную цену контракта, заключая сделки по охране бюджетных объектов. Однако по таким ценам невозможно обеспечить качественную охрану социально значимых учреждений, отметили эксперты.
"Задача рабочей группы ОП РК – скоординировать усилия через инструменты общественного контроля для повышения качества охранных услуг на социальных объектах. При этом наша цель не наказать руководство школ и детских садов, а помочь им", – пояснил председатель Комиссии по общественному контролю и защите прав потребителей Олег Егоров.
Работа не должна вызвать затруднений. Процедура проверок уже налажена – еще с 2015 года специалисты проводили мониторинг контрактов на закупки пищевой продукции и услуг питания. Специалисты будут работать с ЧОПами по тому же принципу.
"Обязательно нужно работать с заказчиками, чтобы они понимали, как нужно принимать выполненные работы по контрактам. Это же не просто нужно подписывать ежемесячно акты выполненных работ, нужно еще и требовать, чтобы результаты работы подрядчика отвечали условиям контрактов", – подчеркнул эксперт в охранной сфере Сергей Рыбянец.
Организация может привлекать экспертов для "внешней" экспертизы госконтрактов. Если выявлены нарушения, расходы на экспертизу оплачивает поставщик, уточнили на заседании.
Также общественники привели примеры демпинга "материковых" ЧОПов, где стоимость услуг снижалась более чем на 60%. Есть предположение, что такие ЧОП могли иметь собственные экспертные организации или быть в сговоре для проверки самих себя.
В конце встречи участники обсудили план действий, критерии общественной проверки и экспертов для привлечения.
По предварительному плану, рабочая группа в первую очередь навестит те учреждения, где уже выявлены проблемные заказчики. Будут проверять документацию и исполнение контрактов. В случае выявления нарушений специалисты будут содействовать в расторжении соглашений с охранными организациями. Первый рейд планируют уже в апреле-мае, рассказал председатель Комиссии по общественному контролю и защите прав потребителей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Звонит "учитель": в Крыму аферисты взялись за школьников и родителей
В Крыму прокомментировали новый закон об аттестации для педагогов
Россиян защитят от кибер-аферистов – Путин подписал указ
 
Новости КрымаОбщественная палата КрымаКрымШколаДетский садОбществодетиБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31В России предотвращено 47 терактов с участием подростков
12:25Вода в Евпатории – начата проверка из-за аварии и отключений
12:21"Монетная неделя" в Крыму: где можно обменять мелочь
12:07Убил из ревности к сожительнице: в Крыму осудили беглого украинца
11:41Скатился и раздавил троих в авто: в Крыму вынесли приговор водителю фуры
11:32В Крыму и Севастополе отозвали 29 деклараций на местную продукцию
11:17Залужный: США и Британия помогали Киеву с военными операциями с 2022 года
10:58В Крыму проверят безопасность школ и детских садов
10:34Будет ли ядерное разоружение после урегулирования на Украине
10:21Крымская операция: важнейшее наступление Великой Отечественной войны
10:03МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе
10:01Виадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход Алушты
09:42В воинских частях России создадут врачебные комиссии
09:28Ракета Победы стартовала с Байконура
09:13В Ростовской области опрокинулся автобус Москва — Геническ
08:52Стабильно на спад: заболеваемость ОРВИ и гриппом в России падает
08:46Героизм и подвиг: 81 год назад началась Крымская наступательная операция
08:11Первичный и вторичный рынок недвижимости в Крыму: что с ценами
07:43В Евпатории из-за аварии снижено давление подачи воды в город
07:27Снег и мороз в Крыму: обстановка на дорогах полуострова
Лента новостейМолния