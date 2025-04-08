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В Крыму проверят безопасность школ и детских садов

В Крыму проверят безопасность школ и детских садов - РИА Новости Крым, 08.04.2025

В Крыму проверят безопасность школ и детских садов

Общественность и независимые эксперты проверят безопасность крымских школ и детских садов, сообщили на рабочем заседании Общественной палаты республики Крыма... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T10:58

2025-04-08T10:58

2025-04-08T11:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Общественность и независимые эксперты проверят безопасность крымских школ и детских садов, сообщили на рабочем заседании Общественной палаты республики Крыма (ОП РК).Участники встречи выявили основные проблемы в сфере охраны. Среди них – недобросовестная конкуренция на рынке частных охранных услуг. Участники закупок значительно снижают начальную максимальную цену контракта, заключая сделки по охране бюджетных объектов. Однако по таким ценам невозможно обеспечить качественную охрану социально значимых учреждений, отметили эксперты.Работа не должна вызвать затруднений. Процедура проверок уже налажена – еще с 2015 года специалисты проводили мониторинг контрактов на закупки пищевой продукции и услуг питания. Специалисты будут работать с ЧОПами по тому же принципу.Организация может привлекать экспертов для "внешней" экспертизы госконтрактов. Если выявлены нарушения, расходы на экспертизу оплачивает поставщик, уточнили на заседании.Также общественники привели примеры демпинга "материковых" ЧОПов, где стоимость услуг снижалась более чем на 60%. Есть предположение, что такие ЧОП могли иметь собственные экспертные организации или быть в сговоре для проверки самих себя.В конце встречи участники обсудили план действий, критерии общественной проверки и экспертов для привлечения.По предварительному плану, рабочая группа в первую очередь навестит те учреждения, где уже выявлены проблемные заказчики. Будут проверять документацию и исполнение контрактов. В случае выявления нарушений специалисты будут содействовать в расторжении соглашений с охранными организациями. Первый рейд планируют уже в апреле-мае, рассказал председатель Комиссии по общественному контролю и защите прав потребителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонит "учитель": в Крыму аферисты взялись за школьников и родителейВ Крыму прокомментировали новый закон об аттестации для педагоговРоссиян защитят от кибер-аферистов – Путин подписал указ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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