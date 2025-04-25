https://crimea.ria.ru/20250425/ukrainskiy-dron-atakoval-mashinu-s-lyudmi---raneny-troe-1145964948.html

Украинский дрон атаковал машину с людьми - ранены трое

Украинский дрон атаковал машину с людьми - ранены трое - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Украинский дрон атаковал машину с людьми - ранены трое

Семья из трех человек пострадала при атаке украинского беспилотника в районе села Дунайка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T12:28

2025-04-25T12:28

2025-04-25T12:28

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Семья из трех человек пострадала при атаке украинского беспилотника в районе села Дунайка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Глава семейства получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения груди, живота и ног. У женщины минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, спины и ноги. У их сына — баротравма и минно-взрывная травма. Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести, уточнил губернатор. Сейчас пострадавших перевозят в городскую больницу №2 г. Белгорода.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)