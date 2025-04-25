https://crimea.ria.ru/20250425/ukrainskiy-dron-atakoval-mashinu-s-lyudmi---raneny-troe-1145964948.html
Украинский дрон атаковал машину с людьми - ранены трое
Украинский дрон атаковал машину с людьми - ранены трое - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Украинский дрон атаковал машину с людьми - ранены трое
Семья из трех человек пострадала при атаке украинского беспилотника в районе села Дунайка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T12:28
2025-04-25T12:28
2025-04-25T12:28
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Семья из трех человек пострадала при атаке украинского беспилотника в районе села Дунайка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Глава семейства получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения груди, живота и ног. У женщины минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, спины и ноги. У их сына — баротравма и минно-взрывная травма. Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести, уточнил губернатор. Сейчас пострадавших перевозят в городскую больницу №2 г. Белгорода.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Украинский дрон атаковал машину с людьми - ранены трое
В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадала семья из трех человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Семья из трех человек пострадала при атаке украинского беспилотника в районе села Дунайка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Ранены три мирных жителя. На трассе в районе села Дунайка Грайворонского округа вражеский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились супружеская пара и их 42-летний сын", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава семейства получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения груди, живота и ног. У женщины минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, спины и ноги. У их сына — баротравма и минно-взрывная травма. Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести, уточнил губернатор.
Сейчас пострадавших перевозят в городскую больницу №2 г. Белгорода.
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