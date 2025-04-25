Готовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в Керчи
Как Керчь готовится к курортному сезону – репортаж
13:12 25.04.2025 (обновлено: 13:22 25.04.2025)
КЕРЧЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Конец апреля для Керчи всегда "парко-хозяйственный" период. Уже отметили День освобождения, впереди - Первомай и День Великой Победы. И, конечно же, курортный сезон. Каким город-герой увидят туристы этим летом – в репортаже РИА Новости Крым.
Масштабный марафет
На центральных улицах Керчи и городской набережной готовят торговые точки к открытию. Стритфуд, кафе, сувенирные и экскурсионные палатки – предприниматели ждут в этом году наплыв туристов. В полной "боевой" и отельеры - гостей готовы принимать около 40 отелей и пансионатов.
Логистика и пляжи
Этой зимой в городе появился новый автоподход к ж/д станции "Керчь-Южная". Дорога ведет к одному из центральных микрорайонов. К вокзалу запустили рейсовый автобус - теперь путь стал короче на 10-15 километров.
Летом в Керчи откроют два городских пляжа: "Молодежный" и городской. Ситуация в прибрежной черте города стабильная, прибрежная полоса чистая.
Городская чистота
Улицы Керчи приводят в порядок после "зимней спячки": красят бордюры, высаживают цветы на клумбах, косят газоны. Отмывают от грязи и грибка Большую и Малую Митридатские лестницы. Коммунальные предприятия тоже готовятся к сезону: расширяют штат, закупают и обновляют инвентарь. Все для того, чтобы город и его достопримечательности содержать в чистоте при любом, даже самом высоком наплыве туристов.
Экскурс в историю
Больше 30 аттестованных экскурсоводов разрабатывают новые туристические маршруты. Они пройдут по улицам и окраинам города. Главный лейтмотив экскурсий в этом году – 80-летие Великой Победы. Новые маршруты будут интерактивными и ориентированными на молодежь.
Античные корни
Летом гостей ждет и Международный фестиваль античного искусства "Боспорские Агоны", который традиционно проходит в Керчи каждый год. В этом году он состоится с 7 по 14 июня. По информации организаторов, в этом сезоне вернут киностраницу и выступления аматорских театров. Крепость Керчь в этом году впервые присоединится к фестивалю и станет одной из площадок.
К летнему сезону готовятся и в Феодосии. Как город воинской славы будет принимать туристов – читайте в материале РИА Новости Крым.
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