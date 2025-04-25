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Готовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в Керчи - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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Готовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в Керчи
Готовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в Керчи - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Готовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в Керчи
Конец апреля для Керчи всегда "парко-хозяйственный" период. Уже отметили День освобождения, впереди - Первомай и День Великой Победы. И, конечно же, курортный... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T13:12
2025-04-25T13:22
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КЕРЧЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Конец апреля для Керчи всегда "парко-хозяйственный" период. Уже отметили День освобождения, впереди - Первомай и День Великой Победы. И, конечно же, курортный сезон. Каким город-герой увидят туристы этим летом – в репортаже РИА Новости Крым.Масштабный марафетНа центральных улицах Керчи и городской набережной готовят торговые точки к открытию. Стритфуд, кафе, сувенирные и экскурсионные палатки – предприниматели ждут в этом году наплыв туристов. В полной "боевой" и отельеры - гостей готовы принимать около 40 отелей и пансионатов.Логистика и пляжи Этой зимой в городе появился новый автоподход к ж/д станции "Керчь-Южная". Дорога ведет к одному из центральных микрорайонов. К вокзалу запустили рейсовый автобус - теперь путь стал короче на 10-15 километров.Летом в Керчи откроют два городских пляжа: "Молодежный" и городской. Ситуация в прибрежной черте города стабильная, прибрежная полоса чистая. Городская чистотаУлицы Керчи приводят в порядок после "зимней спячки": красят бордюры, высаживают цветы на клумбах, косят газоны. Отмывают от грязи и грибка Большую и Малую Митридатские лестницы. Коммунальные предприятия тоже готовятся к сезону: расширяют штат, закупают и обновляют инвентарь. Все для того, чтобы город и его достопримечательности содержать в чистоте при любом, даже самом высоком наплыве туристов.Экскурс в историюБольше 30 аттестованных экскурсоводов разрабатывают новые туристические маршруты. Они пройдут по улицам и окраинам города. Главный лейтмотив экскурсий в этом году – 80-летие Великой Победы. Новые маршруты будут интерактивными и ориентированными на молодежь.Античные корниЛетом гостей ждет и Международный фестиваль античного искусства "Боспорские Агоны", который традиционно проходит в Керчи каждый год. В этом году он состоится с 7 по 14 июня. По информации организаторов, в этом сезоне вернут киностраницу и выступления аматорских театров. Крепость Керчь в этом году впервые присоединится к фестивалю и станет одной из площадок.К летнему сезону готовятся и в Феодосии. Как город воинской славы будет принимать туристов – читайте в материале РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым станет любимым местом отдыха у гостей из стран БРИКС – мнениеКрым восстанавливает утраченный с 2021 года турпотокТренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Готовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в Керчи

Как Керчь готовится к курортному сезону – репортаж

13:12 25.04.2025 (обновлено: 13:22 25.04.2025)
 
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Вадим Рыбалкин, собственный корреспондент РИА Новости Крым в г. Керчь
Вадим Рыбалкин
Собственный корреспондент
Все материалы
КЕРЧЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Конец апреля для Керчи всегда "парко-хозяйственный" период. Уже отметили День освобождения, впереди - Первомай и День Великой Победы. И, конечно же, курортный сезон. Каким город-герой увидят туристы этим летом – в репортаже РИА Новости Крым.
Масштабный марафет
На центральных улицах Керчи и городской набережной готовят торговые точки к открытию. Стритфуд, кафе, сувенирные и экскурсионные палатки – предприниматели ждут в этом году наплыв туристов. В полной "боевой" и отельеры - гостей готовы принимать около 40 отелей и пансионатов.
Логистика и пляжи
Этой зимой в городе появился новый автоподход к ж/д станции "Керчь-Южная". Дорога ведет к одному из центральных микрорайонов. К вокзалу запустили рейсовый автобус - теперь путь стал короче на 10-15 километров.
Летом в Керчи откроют два городских пляжа: "Молодежный" и городской. Ситуация в прибрежной черте города стабильная, прибрежная полоса чистая.
Городская чистота
Улицы Керчи приводят в порядок после "зимней спячки": красят бордюры, высаживают цветы на клумбах, косят газоны. Отмывают от грязи и грибка Большую и Малую Митридатские лестницы. Коммунальные предприятия тоже готовятся к сезону: расширяют штат, закупают и обновляют инвентарь. Все для того, чтобы город и его достопримечательности содержать в чистоте при любом, даже самом высоком наплыве туристов.
Экскурс в историю
Больше 30 аттестованных экскурсоводов разрабатывают новые туристические маршруты. Они пройдут по улицам и окраинам города. Главный лейтмотив экскурсий в этом году – 80-летие Великой Победы. Новые маршруты будут интерактивными и ориентированными на молодежь.
Античные корни
Летом гостей ждет и Международный фестиваль античного искусства "Боспорские Агоны", который традиционно проходит в Керчи каждый год. В этом году он состоится с 7 по 14 июня. По информации организаторов, в этом сезоне вернут киностраницу и выступления аматорских театров. Крепость Керчь в этом году впервые присоединится к фестивалю и станет одной из площадок.
К летнему сезону готовятся и в Феодосии. Как город воинской славы будет принимать туристов – читайте в материале РИА Новости Крым.
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