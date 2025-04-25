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Готовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в Керчи

Готовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в Керчи - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Готовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в Керчи

Конец апреля для Керчи всегда "парко-хозяйственный" период. Уже отметили День освобождения, впереди - Первомай и День Великой Победы. И, конечно же, курортный... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T13:12

2025-04-25T13:12

2025-04-25T13:22

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КЕРЧЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Конец апреля для Керчи всегда "парко-хозяйственный" период. Уже отметили День освобождения, впереди - Первомай и День Великой Победы. И, конечно же, курортный сезон. Каким город-герой увидят туристы этим летом – в репортаже РИА Новости Крым.Масштабный марафетНа центральных улицах Керчи и городской набережной готовят торговые точки к открытию. Стритфуд, кафе, сувенирные и экскурсионные палатки – предприниматели ждут в этом году наплыв туристов. В полной "боевой" и отельеры - гостей готовы принимать около 40 отелей и пансионатов.Логистика и пляжи Этой зимой в городе появился новый автоподход к ж/д станции "Керчь-Южная". Дорога ведет к одному из центральных микрорайонов. К вокзалу запустили рейсовый автобус - теперь путь стал короче на 10-15 километров.Летом в Керчи откроют два городских пляжа: "Молодежный" и городской. Ситуация в прибрежной черте города стабильная, прибрежная полоса чистая. Городская чистотаУлицы Керчи приводят в порядок после "зимней спячки": красят бордюры, высаживают цветы на клумбах, косят газоны. Отмывают от грязи и грибка Большую и Малую Митридатские лестницы. Коммунальные предприятия тоже готовятся к сезону: расширяют штат, закупают и обновляют инвентарь. Все для того, чтобы город и его достопримечательности содержать в чистоте при любом, даже самом высоком наплыве туристов.Экскурс в историюБольше 30 аттестованных экскурсоводов разрабатывают новые туристические маршруты. Они пройдут по улицам и окраинам города. Главный лейтмотив экскурсий в этом году – 80-летие Великой Победы. Новые маршруты будут интерактивными и ориентированными на молодежь.Античные корниЛетом гостей ждет и Международный фестиваль античного искусства "Боспорские Агоны", который традиционно проходит в Керчи каждый год. В этом году он состоится с 7 по 14 июня. По информации организаторов, в этом сезоне вернут киностраницу и выступления аматорских театров. Крепость Керчь в этом году впервые присоединится к фестивалю и станет одной из площадок.К летнему сезону готовятся и в Феодосии. Как город воинской славы будет принимать туристов – читайте в материале РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым станет любимым местом отдыха у гостей из стран БРИКС – мнениеКрым восстанавливает утраченный с 2021 года турпотокТренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит

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2025

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Вадим Рыбалкин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_433a1787ffb69bbb324ca352bcce1b25.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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