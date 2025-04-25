Групповые удары по Украине: поражены места ракетных испытаний ВСУ
Групповыми ударами по Украине поражены места ракетных испытаний и военные аэродромы ВСУ
12:39 25.04.2025 (обновлено: 12:44 25.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками нанесли по ВПК Украины Вооруженные силы России за неделю. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.
"В результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, места испытаний оперативно-тактических ракет, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", – сказано в сообщении.
Накануне был нанесен массированный удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда – по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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