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Групповые удары по Украине: поражены места ракетных испытаний ВСУ - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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Групповые удары по Украине: поражены места ракетных испытаний ВСУ
Групповые удары по Украине: поражены места ракетных испытаний ВСУ - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Групповые удары по Украине: поражены места ракетных испытаний ВСУ
Один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками нанесли по ВПК Украины Вооруженные силы России за неделю. Об этом в... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T12:39
2025-04-25T12:44
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками нанесли по ВПК Украины Вооруженные силы России за неделю. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Накануне был нанесен массированный удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда – по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Групповые удары по Украине: поражены места ракетных испытаний ВСУ

Групповыми ударами по Украине поражены места ракетных испытаний и военные аэродромы ВСУ

12:39 25.04.2025 (обновлено: 12:44 25.04.2025)
 
© РИА НовостиРакетные войска
Ракетные войска - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками нанесли по ВПК Украины Вооруженные силы России за неделю. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.

"В результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, места испытаний оперативно-тактических ракет, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", – сказано в сообщении.

Накануне был нанесен массированный удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда – по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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