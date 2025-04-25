https://crimea.ria.ru/20250425/gruppovye-udary-po-ukraine-porazheny-mesta-raketnykh-ispytaniy-vsu-1145964901.html

Групповые удары по Украине: поражены места ракетных испытаний ВСУ

Групповые удары по Украине: поражены места ракетных испытаний ВСУ - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Групповые удары по Украине: поражены места ракетных испытаний ВСУ

Один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками нанесли по ВПК Украины Вооруженные силы России за неделю. Об этом в... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T12:39

2025-04-25T12:39

2025-04-25T12:44

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками нанесли по ВПК Украины Вооруженные силы России за неделю. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Накануне был нанесен массированный удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда – по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу