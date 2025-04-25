Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией
Президент США Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией
13:30 25.04.2025 (обновлено: 13:54 25.04.2025)
© РИА Новости КрымВладимир Зеленский и президент России Владимир Путин
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией. По его мнению, причиной стало то, что Украина начала говорить о вступлении в НАТО. Об этом Трамп заявил в интервью журналу Time.
"Думаю, что конфликт начался, когда они (украинские власти - ред.) начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы этот вопрос не был поднят, было бы гораздо больше шансов, что он вообще не начался бы", - сказал Трамп.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, единственный способ достичь устойчивого мира - устранить первопричины конфликта. По его словам, президент Трамп стал первым западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой. И это одна из первопричин, о которой Москва заявляла неоднократно.
Он также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Москва готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира. Но боевые действия Россия прекратит, только когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию.
Российская сторона требует надежных гарантий безопасности, а именно нейтрального статуса Украины и отказа стран НАТО включать ее в состав альянса.
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