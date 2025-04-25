https://crimea.ria.ru/20250425/tramp-obvinil-kiev-v-razvyazyvanii-konflikta-s-rossiey-1145967116.html

Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией

Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией

Президент США Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией. По его мнению, причиной стало то, что Украина начала говорить о вступлении в НАТО... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T13:30

2025-04-25T13:30

2025-04-25T13:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией. По его мнению, причиной стало то, что Украина начала говорить о вступлении в НАТО. Об этом Трамп заявил в интервью журналу Time.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, единственный способ достичь устойчивого мира - устранить первопричины конфликта. По его словам, президент Трамп стал первым западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой. И это одна из первопричин, о которой Москва заявляла неоднократно.Он также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Москва готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира. Но боевые действия Россия прекратит, только когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию.Российская сторона требует надежных гарантий безопасности, а именно нейтрального статуса Украины и отказа стран НАТО включать ее в состав альянса. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленского могут вынудить отказаться от территорий - КличкоСоветник Трампа назвал Зеленскому три причины признать Крым российскимЭто не наша война: США заявили о понимании позиции России по УкраинеТрампа устроит только один путь разрешения конфликта на Украине – мнение

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, украина, россия, политика, в мире, новости