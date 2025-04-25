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Военкор Александр Федорчак вошел в Зал славы крымской журналистики - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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Военкор Александр Федорчак вошел в Зал славы крымской журналистики
Военкор Александр Федорчак вошел в Зал славы крымской журналистики - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Военкор Александр Федорчак вошел в Зал славы крымской журналистики
Портрет погибшего в зоне спецоперации военкора Александра Федорчака открыли в Зале славы Крымской журналистики в Крымском федеральном университете им... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T11:32
2025-04-25T11:37
александр федорчак
военкоры
крым
кфу (крымский федеральный университет)
журналистика
новости крыма
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Портрет погибшего в зоне спецоперации военкора Александра Федорчака открыли в Зале славы Крымской журналистики в Крымском федеральном университете им. Вернадского, передает корреспондент РИА Новости Крым.Журналист сам был выпускником института филологии этого университета. Председатель Союза журналистов Крыма Вадим Первых вручил отцу Александра Федорчака почетный знак за храбрость, который посмертно присужден военкору. Вскоре на здании института филологии КФУ может появиться мемориальная доска, посвященная Александру Федорчаку. 24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Спустя месяц он умер от ран.Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS. В Кремле заявили, что ВСУ вели по российским журналистам прицельный огонь. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели представителей СМИ и мирных жителей. 28 марта в Симферополе простились с Александром Федорчаком. Он награжден орденом Мужества посмертно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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александр федорчак, военкоры, крым, кфу (крымский федеральный университет), журналистика, новости крыма, память
Военкор Александр Федорчак вошел в Зал славы крымской журналистики

Потрет военкора Федорчака открыли в Зале славы крымской журналистики

11:32 25.04.2025 (обновлено: 11:37 25.04.2025)
 
© РИА Новости КрымПотрет военкора Федорчака открыли в Зале славы крымской журналистики
Потрет военкора Федорчака открыли в Зале славы крымской журналистики - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Портрет погибшего в зоне спецоперации военкора Александра Федорчака открыли в Зале славы Крымской журналистики в Крымском федеральном университете им. Вернадского, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Журналист сам был выпускником института филологии этого университета.

"Он жил и горел своей профессией, это его выбор. Мы будем его помнить и мы им безмерно гордимся. Ни одного дня не проходит, чтобы мы не вспоминали о нем", - сказала на церемонии завкафедрой журналистики и медиакоммуникаций КФУ Диана Первых.

Председатель Союза журналистов Крыма Вадим Первых вручил отцу Александра Федорчака почетный знак за храбрость, который посмертно присужден военкору. Вскоре на здании института филологии КФУ может появиться мемориальная доска, посвященная Александру Федорчаку.
24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Спустя месяц он умер от ран.
Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS. В Кремле заявили, что ВСУ вели по российским журналистам прицельный огонь. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели представителей СМИ и мирных жителей.
28 марта в Симферополе простились с Александром Федорчаком. Он награжден орденом Мужества посмертно.
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Александр ФедорчакВоенкорыКрымКФУ (Крымский федеральный университет)ЖурналистикаНовости КрымаПамять
 
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