https://crimea.ria.ru/20250425/voenkor-aleksandr-fedorchak-voshel-v-zal-slavy-krymskoy-zhurnalistiki-1145961930.html

Военкор Александр Федорчак вошел в Зал славы крымской журналистики

Военкор Александр Федорчак вошел в Зал славы крымской журналистики - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Военкор Александр Федорчак вошел в Зал славы крымской журналистики

Портрет погибшего в зоне спецоперации военкора Александра Федорчака открыли в Зале славы Крымской журналистики в Крымском федеральном университете им... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T11:32

2025-04-25T11:32

2025-04-25T11:37

александр федорчак

военкоры

крым

кфу (крымский федеральный университет)

журналистика

новости крыма

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Портрет погибшего в зоне спецоперации военкора Александра Федорчака открыли в Зале славы Крымской журналистики в Крымском федеральном университете им. Вернадского, передает корреспондент РИА Новости Крым.Журналист сам был выпускником института филологии этого университета. Председатель Союза журналистов Крыма Вадим Первых вручил отцу Александра Федорчака почетный знак за храбрость, который посмертно присужден военкору. Вскоре на здании института филологии КФУ может появиться мемориальная доска, посвященная Александру Федорчаку. 24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Спустя месяц он умер от ран.Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS. В Кремле заявили, что ВСУ вели по российским журналистам прицельный огонь. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели представителей СМИ и мирных жителей. 28 марта в Симферополе простились с Александром Федорчаком. Он награжден орденом Мужества посмертно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр федорчак, военкоры, крым, кфу (крымский федеральный университет), журналистика, новости крыма, память