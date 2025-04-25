https://crimea.ria.ru/20250425/rossiyskaya-armiya-za-nedelyu-osvobodila-shest-naselennykh-punktov-1145965754.html

Российская армия за неделю освободила шесть населенных пунктов

Российская армия за неделю освободила шесть населенных пунктов - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Российская армия за неделю освободила шесть населенных пунктов

В течение прошедшей недели российские военные освободили шесть населенных пунктов в Донбассе и Курской области. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T13:22

2025-04-25T13:22

2025-04-25T13:22

министерство обороны рф

курская область

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

украина

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В течение прошедшей недели российские военные освободили шесть населенных пунктов в Донбассе и Курской области. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.В ходе активных наступательных действий группировки войск "Север" освобожден населенный пункт Олешня Курской области.В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новомихайловка в ДНР.Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка Донецкой Народной Республики.В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Богдановка в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250425/gruppovye-udary-po-ukraine-porazheny-mesta-raketnykh-ispytaniy-vsu-1145964901.html

курская область

донецкая народная республика (днр)

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, курская область, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу