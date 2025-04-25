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Российская армия за неделю освободила шесть населенных пунктов - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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Российская армия за неделю освободила шесть населенных пунктов
Российская армия за неделю освободила шесть населенных пунктов - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Российская армия за неделю освободила шесть населенных пунктов
В течение прошедшей недели российские военные освободили шесть населенных пунктов в Донбассе и Курской области. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T13:22
2025-04-25T13:22
министерство обороны рф
курская область
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В течение прошедшей недели российские военные освободили шесть населенных пунктов в Донбассе и Курской области. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.В ходе активных наступательных действий группировки войск "Север" освобожден населенный пункт Олешня Курской области.В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новомихайловка в ДНР.Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка Донецкой Народной Республики.В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Богдановка в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250425/gruppovye-udary-po-ukraine-porazheny-mesta-raketnykh-ispytaniy-vsu-1145964901.html
курская область
донецкая народная республика (днр)
украина
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, курская область, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российская армия за неделю освободила шесть населенных пунктов

Шесть населенных пунктов освобождены российскими военными за неделю

13:22 25.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВ зоне СВО
В зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В течение прошедшей недели российские военные освободили шесть населенных пунктов в Донбассе и Курской области. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.
В ходе активных наступательных действий группировки войск "Север" освобожден населенный пункт Олешня Курской области.
В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новомихайловка в ДНР.
Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка Донецкой Народной Республики.
В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Богдановка в ДНР.
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Ракетные войска - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
12:39
Групповые удары по Украине: поражены места ракетных испытаний ВСУ
 
Министерство обороны РФКурская областьВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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