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При взрыве в Москве погиб замначальника оперативного управления Генштаба

При взрыве в Москве погиб замначальника оперативного управления Генштаба - РИА Новости Крым, 25.04.2025

При взрыве в Москве погиб замначальника оперативного управления Генштаба

В результате взрыва в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заведено уголовное дело об убийстве, сообщили в СК РФ. РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T12:59

2025-04-25T12:59

2025-04-25T13:14

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взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В результате взрыва в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заведено уголовное дело об убийстве, сообщили в СК РФ.По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, рассказали в ведомстве.По факту взрыва автомобиля Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, балашиха, москва, подмосковье, московская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), взрыв