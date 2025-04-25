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При взрыве в Москве погиб замначальника оперативного управления Генштаба
При взрыве в Москве погиб замначальника оперативного управления Генштаба - РИА Новости Крым, 25.04.2025
При взрыве в Москве погиб замначальника оперативного управления Генштаба
В результате взрыва в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заведено уголовное дело об убийстве, сообщили в СК РФ. РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T12:59
2025-04-25T12:59
2025-04-25T13:14
новости
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взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В результате взрыва в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заведено уголовное дело об убийстве, сообщили в СК РФ.По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, рассказали в ведомстве.По факту взрыва автомобиля Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, балашиха, москва, подмосковье, московская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), взрыв
При взрыве в Москве погиб замначальника оперативного управления Генштаба
При взрыве в Москве погиб замначальника оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик
12:59 25.04.2025 (обновлено: 13:14 25.04.2025)