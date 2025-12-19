https://crimea.ria.ru/20251219/v-sevastopole-sotrudnikam-obschepita-bolshe-dvukh-mesyatsev-ne-dayut-zarplatu-1151808633.html
В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не дают зарплату
В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не дают зарплату - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не дают зарплату
В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не выдают заработную плату. Следователи начали проверку, сообщают в главке СК России по Крыму и... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T11:10
2025-12-19T11:10
2025-12-19T11:10
зарплата
гсу ск россии по крыму и севастополю
новости
закон и право
новости крыма
севастополь
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/1e/1119415703_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e2cdaabb7b62e2b489341e423cdda0d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не выдают заработную плату. Следователи начали проверку, сообщают в главке СК России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, информация о нарушении прав работников появилась в социальных сетях. Из материалов стало известно, что с октября этого года и по настоящий момент людям на постоянной основе не платят заработную плату. В случае увольнения окончательный расчет тоже не производится.На данным момент следователи устанавливают число заявителей и точный период невыплат. Все необходимые меры для восстановления прав работников принимаются.Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма директор строительного предприятия не выплатил сотруднику 680 тысяч рублей заработной платы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште дорожным строителям два месяца не платили зарплатуВ Керчи директор стройфирмы 9 месяцев не платил сотрудникам зарплатуВ Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотруднику
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/1e/1119415703_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7eb9abcf8d4244cdd5e2abd35e058bc8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарплата, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости, закон и право, новости крыма, севастополь, новости севастополя
В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не дают зарплату
В Севастополе сотрудникам общепита больше 2-х месяцев не дают зарплату – СК начал проверку