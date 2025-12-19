https://crimea.ria.ru/20251219/v-sevastopole-sotrudnikam-obschepita-bolshe-dvukh-mesyatsev-ne-dayut-zarplatu-1151808633.html

В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не дают зарплату

В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не дают зарплату - РИА Новости Крым, 19.12.2025

В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не дают зарплату

В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не выдают заработную плату. Следователи начали проверку, сообщают в главке СК России по Крыму и... РИА Новости Крым, 19.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не выдают заработную плату. Следователи начали проверку, сообщают в главке СК России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, информация о нарушении прав работников появилась в социальных сетях. Из материалов стало известно, что с октября этого года и по настоящий момент людям на постоянной основе не платят заработную плату. В случае увольнения окончательный расчет тоже не производится.На данным момент следователи устанавливают число заявителей и точный период невыплат. Все необходимые меры для восстановления прав работников принимаются.Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма директор строительного предприятия не выплатил сотруднику 680 тысяч рублей заработной платы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште дорожным строителям два месяца не платили зарплатуВ Керчи директор стройфирмы 9 месяцев не платил сотрудникам зарплатуВ Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотруднику

