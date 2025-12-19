Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не дают зарплату - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не дают зарплату
В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не дают зарплату - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не дают зарплату
В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не выдают заработную плату. Следователи начали проверку, сообщают в главке СК России по Крыму и... РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не выдают заработную плату. Следователи начали проверку, сообщают в главке СК России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, информация о нарушении прав работников появилась в социальных сетях. Из материалов стало известно, что с октября этого года и по настоящий момент людям на постоянной основе не платят заработную плату. В случае увольнения окончательный расчет тоже не производится.На данным момент следователи устанавливают число заявителей и точный период невыплат. Все необходимые меры для восстановления прав работников принимаются.Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма директор строительного предприятия не выплатил сотруднику 680 тысяч рублей заработной платы.
В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не дают зарплату

В Севастополе сотрудникам общепита больше 2-х месяцев не дают зарплату – СК начал проверку

11:10 19.12.2025
 
© Depositphotos.com Marc DietrichПустой кошелек в женских руках
Пустой кошелек в женских руках - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Depositphotos.com Marc Dietrich
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не выдают заработную плату. Следователи начали проверку, сообщают в главке СК России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, информация о нарушении прав работников появилась в социальных сетях. Из материалов стало известно, что с октября этого года и по настоящий момент людям на постоянной основе не платят заработную плату. В случае увольнения окончательный расчет тоже не производится.

"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по информации из социальных сетей проводится процессуальная проверка по факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев работникам сети общественного питания (ст. 145.1 УК РФ)", – рассказали в Следкоме.

На данным момент следователи устанавливают число заявителей и точный период невыплат. Все необходимые меры для восстановления прав работников принимаются.
Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма директор строительного предприятия не выплатил сотруднику 680 тысяч рублей заработной платы.
