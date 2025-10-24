Рейтинг@Mail.ru
В Керчи директор стройфирмы 9 месяцев не платил сотрудникам зарплату - РИА Новости Крым, 24.10.2025
В Керчи директор стройфирмы 9 месяцев не платил сотрудникам зарплату
В Керчи директор стройфирмы 9 месяцев не платил сотрудникам зарплату - РИА Новости Крым, 24.10.2025
В Керчи директор стройфирмы 9 месяцев не платил сотрудникам зарплату
В Керчи гендиректор строительной фирмы получил уголовное дело за миллионный долг по зарплате сотрудникам. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Следкома по... РИА Новости Крым, 24.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Керчи гендиректор строительной фирмы получил уголовное дело за миллионный долг по зарплате сотрудникам. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, руководитель организации не платил зарплату работникам с января по сентябрь и задолжал более 900 тысяч рублей.Нарушения законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки. Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства дела. В ходе следствия будут проведены необходимые процессуальные действия для восстановление нарушенных прав граждан.
В Керчи директор стройфирмы 9 месяцев не платил сотрудникам зарплату

СК: в Керчи гендиректор строительной фирмы 9 месяцев не платил зарплату сотрудникам

15:03 24.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Керчи гендиректор строительной фирмы получил уголовное дело за миллионный долг по зарплате сотрудникам. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, руководитель организации не платил зарплату работникам с января по сентябрь и задолжал более 900 тысяч рублей.
"Параллельно на счета предприятия регулярно поступали денежные средства, таким образом у директора имелась возможность выплатить причитающуюся сумму сотрудникам. Вместе с тем, руководитель фирмы в нарушение действующего законодательства расходовал имеющиеся средства на иные нужды предприятия", - проинформировали в СК.
Нарушения законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки. Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства дела. В ходе следствия будут проведены необходимые процессуальные действия для восстановление нарушенных прав граждан.
