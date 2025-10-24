https://crimea.ria.ru/20251024/v-kerchi-direktor-stroyfirmy-9-mesyatsev-ne-platil-sotrudnikam-zarplatu-1150408647.html

В Керчи директор стройфирмы 9 месяцев не платил сотрудникам зарплату

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Керчи гендиректор строительной фирмы получил уголовное дело за миллионный долг по зарплате сотрудникам. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, руководитель организации не платил зарплату работникам с января по сентябрь и задолжал более 900 тысяч рублей.Нарушения законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки. Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства дела. В ходе следствия будут проведены необходимые процессуальные действия для восстановление нарушенных прав граждан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотрудникуВ Крыму следователи помогли работникам добиться выплаты долговДевять месяцев без зарплаты: СК заинтересовался судьбой моряков из Крыма

