В Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотруднику - РИА Новости Крым, 17.10.2025
В Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотруднику
В Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотруднику - РИА Новости Крым, 17.10.2025
В Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотруднику
Руководитель фирмы в Ленинском районе Крыма предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы сотруднику на протяжении пяти месяцев. Об этом... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T17:12
2025-10-17T16:57
крым
ленинский район
зарплата
прокуратура республики крым
общество
новости крыма
суд
долги
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c23e0aae185648d62731649c434af8f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Руководитель фирмы в Ленинском районе Крыма предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы сотруднику на протяжении пяти месяцев. Об этом сообщает республиканская прокуратура.По версии следствия, с апреля по август 2023 года генеральный директор, зная о задолженности по оплате труда в размере свыше 680 тысяч рублей, умышленно не погашал долг. После внесенного в адрес руководителя предприятия представления работодатель в полном объеме погасил задолженность перед работником. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Красноперекопске директор предприятия общественного питания больше года не платила работникам заработную плату и получила уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму следователи помогли работникам добиться выплаты долговДевять месяцев без зарплаты: СК заинтересовался судьбой моряков из КрымаНе могут вернуться домой: в Севастополе "кинули" вахтовиков
крым
ленинский район
крым, ленинский район, зарплата, прокуратура республики крым, общество, новости крыма, суд, долги
В Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотруднику

В Крыму директор фирмы пойдет под суд за невыплату сотруднику 700 тысяч рублей зарплаты

17:12 17.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБилеты Банка России номиналом 5000 рублей.
Билеты Банка России номиналом 5000 рублей. - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Руководитель фирмы в Ленинском районе Крыма предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы сотруднику на протяжении пяти месяцев. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
По версии следствия, с апреля по август 2023 года генеральный директор, зная о задолженности по оплате труда в размере свыше 680 тысяч рублей, умышленно не погашал долг.
"А поступившие на счет фирмы денежные средства в размере более 5 миллионов рублей потратил на иные цели", - уточнили в надзорном ведомстве.
После внесенного в адрес руководителя предприятия представления работодатель в полном объеме погасил задолженность перед работником.
В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Красноперекопске директор предприятия общественного питания больше года не платила работникам заработную плату и получила уголовное дело.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму следователи помогли работникам добиться выплаты долгов
Девять месяцев без зарплаты: СК заинтересовался судьбой моряков из Крыма
Не могут вернуться домой: в Севастополе "кинули" вахтовиков
 
