В Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотруднику

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Руководитель фирмы в Ленинском районе Крыма предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы сотруднику на протяжении пяти месяцев. Об этом сообщает республиканская прокуратура.По версии следствия, с апреля по август 2023 года генеральный директор, зная о задолженности по оплате труда в размере свыше 680 тысяч рублей, умышленно не погашал долг. После внесенного в адрес руководителя предприятия представления работодатель в полном объеме погасил задолженность перед работником. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Красноперекопске директор предприятия общественного питания больше года не платила работникам заработную плату и получила уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму следователи помогли работникам добиться выплаты долговДевять месяцев без зарплаты: СК заинтересовался судьбой моряков из КрымаНе могут вернуться домой: в Севастополе "кинули" вахтовиков

