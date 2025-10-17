https://crimea.ria.ru/20251017/v-krymu-direktor-firmy-pyat-mesyatsev-ne-platil-zarplatu-sotrudniku-1150261452.html
В Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотруднику
В Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотруднику - РИА Новости Крым, 17.10.2025
В Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотруднику
17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Руководитель фирмы в Ленинском районе Крыма предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы сотруднику на протяжении пяти месяцев. Об этом сообщает республиканская прокуратура.По версии следствия, с апреля по август 2023 года генеральный директор, зная о задолженности по оплате труда в размере свыше 680 тысяч рублей, умышленно не погашал долг. После внесенного в адрес руководителя предприятия представления работодатель в полном объеме погасил задолженность перед работником. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Красноперекопске директор предприятия общественного питания больше года не платила работникам заработную плату и получила уголовное дело.
В Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотруднику
В Крыму директор фирмы пойдет под суд за невыплату сотруднику 700 тысяч рублей зарплаты