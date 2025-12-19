https://crimea.ria.ru/20251219/den-svyatogo-nikolaya-o-prazdnike-i-narodnykh-traditsiyakh--v-infografike-1151802887.html

День святого Николая: о празднике и народных традициях – в инфографике

День святого Николая: о празднике и народных традициях – в инфографике

Он мог не просто озолотить, но и спасти, и даже воскресить. 19 декабря народ и церковь чтят Николая Чудотворца в третий раз в году, ждут чудес и творят их сами. РИА Новости Крым, 19.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Он мог не просто озолотить, но и спасти, и даже воскресить. 19 декабря народ и церковь чтят Николая Чудотворца в третий раз в году, ждут чудес и творят их сами.Святитель Николай Мирликийский жил в конце III – начале IV века н.э. и был епископом в городе Миры в Малой Азии. На Руси этого святого очень чтили.Его имя ассоциируется с добротой и щедростью, состраданием и покровительством. Так что дни памяти этого святого отмечаются трижды в году: 22 мая, 11 августа и 19 декабря.И сегодня праздник День святого Николая 19 декабря в церковном календаре является и народным. В этот день дети и взрослые ждут чудес. Подобно тому, как они происходили много столетий назад благодаря Николаю Чудотворцу.Именно образ святого Николая стал прототипом Санта-Клауса, а потом и Деда Мороза. О празднике и его традициях - в инфографике РИА Новости Крым.Как избежать выгорания и поверить в чудо: секреты Деда Мороза >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылась "Новогодняя почта" Дед Мороз спустился с крыши – в Крыму спасатели необычно поздравили детей Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в Крыму

