День святого Николая: о празднике и народных традициях – в инфографике

День святого Николая: о празднике и народных традициях – в инфографике
День святого Николая: о празднике и народных традициях – в инфографике - РИА Новости Крым, 19.12.2025
День святого Николая: о празднике и народных традициях – в инфографике
Он мог не просто озолотить, но и спасти, и даже воскресить. 19 декабря народ и церковь чтят Николая Чудотворца в третий раз в году, ждут чудес и творят их сами. РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T11:25
2025-12-19T11:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Он мог не просто озолотить, но и спасти, и даже воскресить. 19 декабря народ и церковь чтят Николая Чудотворца в третий раз в году, ждут чудес и творят их сами.Святитель Николай Мирликийский жил в конце III – начале IV века н.э. и был епископом в городе Миры в Малой Азии. На Руси этого святого очень чтили.Его имя ассоциируется с добротой и щедростью, состраданием и покровительством. Так что дни памяти этого святого отмечаются трижды в году: 22 мая, 11 августа и 19 декабря.И сегодня праздник День святого Николая 19 декабря в церковном календаре является и народным. В этот день дети и взрослые ждут чудес. Подобно тому, как они происходили много столетий назад благодаря Николаю Чудотворцу.Именно образ святого Николая стал прототипом Санта-Клауса, а потом и Деда Мороза. О празднике и его традициях - в инфографике РИА Новости Крым.
праздники и памятные даты, христианство, общество, православие, религия
День святого Николая: о празднике и народных традициях – в инфографике

Никола зимний – любимый народный праздник их церковного календаря

11:25 19.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Он мог не просто озолотить, но и спасти, и даже воскресить. 19 декабря народ и церковь чтят Николая Чудотворца в третий раз в году, ждут чудес и творят их сами.
Святитель Николай Мирликийский жил в конце III – начале IV века н.э. и был епископом в городе Миры в Малой Азии. На Руси этого святого очень чтили.
Его имя ассоциируется с добротой и щедростью, состраданием и покровительством. Так что дни памяти этого святого отмечаются трижды в году: 22 мая, 11 августа и 19 декабря.
И сегодня праздник День святого Николая 19 декабря в церковном календаре является и народным. В этот день дети и взрослые ждут чудес. Подобно тому, как они происходили много столетий назад благодаря Николаю Чудотворцу.
Именно образ святого Николая стал прототипом Санта-Клауса, а потом и Деда Мороза. О празднике и его традициях - в инфографике РИА Новости Крым.
День святого Николая: о празднике и народных традициях – в инфографикеДень святого Николая: о празднике и народных традициях – в инфографике
