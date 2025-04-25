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Страйкбольная граната взорвалась в школе Севастополя – пострадал ребенок

Страйкбольная граната взорвалась в школе Севастополя – пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Страйкбольная граната взорвалась в школе Севастополя – пострадал ребенок

Страйкбольная граната взорвалась на уроке в Севастополе, пострадал ребенок. Об этом сообщает департамент образования города. РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T13:59

2025-04-25T13:59

2025-04-25T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Страйкбольная граната взорвалась на уроке в Севастополе, пострадал ребенок. Об этом сообщает департамент образования города. Как пояснили в департаменте, из-за того, что граната пластиковая, на нее не сработали рамки металлоискателя. Поэтому в школе и не знали об опасной "игрушке" школьника. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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