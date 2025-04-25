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Страйкбольная граната взорвалась в школе Севастополя – пострадал ребенок
Страйкбольная граната взорвалась в школе Севастополя – пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Страйкбольная граната взорвалась в школе Севастополя – пострадал ребенок
Страйкбольная граната взорвалась на уроке в Севастополе, пострадал ребенок. Об этом сообщает департамент образования города. РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T13:59
2025-04-25T13:59
2025-04-25T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Страйкбольная граната взорвалась на уроке в Севастополе, пострадал ребенок. Об этом сообщает департамент образования города. Как пояснили в департаменте, из-за того, что граната пластиковая, на нее не сработали рамки металлоискателя. Поэтому в школе и не знали об опасной "игрушке" школьника. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Страйкбольная граната взорвалась в школе Севастополя – пострадал ребенок
ЧП в школе Севастополя - из-за взрыва страйкбольной гранаты на уроке пострадал ребенок
13:59 25.04.2025 (обновлено: 14:07 25.04.2025)